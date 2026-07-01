강미애 세종교육감 출범 첫날, 세종교육연대 "경쟁교육 회귀 반대, 공약 전면 재검토해야"

큰사진보기 ▲2024년 10월 2일 출범 당시 '세종교육연대' 기념사진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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강미애 세종시교육감 체제 출범과 함께 지역 교육·시민사회단체들이 핵심 공약을 두고 "경쟁교육 회귀"라며 공개적으로 반발하면서, 새 교육정책을 둘러싼 논쟁이 초기부터 격화될 조짐이다.전교조 세종지부, 세종참여자치시민연대 등 세종 지역 24개 시민사회 및 교육단체로 구성된 '세종교육연대(이하 연대)'는 1일 성명서를 발표하고, 강미애 신임 세종시교육감을 향해 교육 현장의 고통을 해결하기 위한 특단의 대책과 함께 기존 교육 공약의 전면적인 재검토를 촉구했다.연대는 성명서에서 현재 세종의 학교 현장이 교사들의 과중한 업무 부담과 악성 민원, 학생들의 학업 스트레스 등으로 심각한 위기에 직면해 있다고 진단했다.이들은 "타 지역 당선인들이 교권 보호 대책을 연일 발표하는 것과 달리 강 교육감의 공약에는 현장의 고통을 해결할 근본적인 대책이 보이지 않는다"라며 "오히려 특정 학년에만 200억 원을 지원하는 글로벌 체험을 핵심 사업으로 내세우며, 구시대적인 학력 서열화와 선심성 예산 쓰기에만 집중하고 있어 세종 교육이 과거로 퇴보하는 것은 아닐지 우려하지 않을 수 없다"고 주장했다.특히 강 교육감의 핵심 공약인 초등 3~6학년 학력평가 정례화와 국제중학교 신설 정책이 도마 위에 올랐다. 연대는 "강 교육감이 세종 교육의 객관적 데이터를 무시한 채 '학력이 낮아 학생이 떠난다'는 근거 없는 프레임으로 세종 교육을 폄훼하고 있다"며 "학력평가 정례화는 비교와 경쟁을 낳아 사교육과 불안을 키울 뿐이며, 국제중 설립 또한 또 하나의 입시경쟁을 만들어 낼 뿐"이라고 날을 세웠다.이들은 학교 현장의 거센 반대에 직면한 200억 원 규모의 '글로벌 진로탐험대' 사업에 대해서도 전면 재검토를 요구했다. 이들은 "해당 사업은 전근대적 교육철학에 기반한 보여주기식 선심성 정책"이라며 "일회성 해외체험 대신 200억 원의 예산을 교권 보장, 학생 마음 건강 돌봄, 기초학력 지원 등 무너진 교실을 회복하는 필수 분야로 재배정해야 한다"고 주장했다. 나아가 이 같은 일방적 추진이 지방교육재정교부금 감축을 자초할 우려가 있다는 점도 덧붙였다.아울러 디지털 기기 보급 중심의 AI 교육 정책에 대해서도 수정 로드맵을 요구했다. 연대는 "AI가 지식을 대신하는 시대일수록 인간에게 필요한 역량은 창의성과 비판적 사고, 공감과 협력"이라며 "진정한 미래 교육은 기기를 쥐여주는 디지털 중심 교육이 아니라, 인간적 교감 속에서 이루어져야 한다"고 강조했다.마지막으로 연대는 "지금 교육감이 총력을 다해야 할 책무는 독단적인 공약 이행이 아니라 무너진 교권을 회복하고 경쟁에 짓눌려 시들어가고 있는 학생들을 살릴 뚜렷한 안전망을 구축하는 것"이라며 구체적으로 ▲ 입시경쟁 위주 공약 재검토 및 현장 중심 안전망 구축 ▲ 일회성·선심성 공약 철회 및 필수 교육 분야 예산 재배정 ▲ 무분별한 AI 활용 교육 도입 재검토 및 미래지향적 교육 로드맵 수립 등 3대 요구안을 제시했다.이어 "대한민국 교육수도의 위상을 천명한 세종교육이 과거의 입시경쟁 체제로 회귀하고 있는 것이야말로 가장 시대착오적인 교육정책"이라며 "강미애 교육감은 지금이라도 현장 교사들과 시민사회의 목소리에 귀를 기울여 세종의 교육공동체 모두가 상생할 수 있는 균형 잡힌 세종 교육을 열어주기를 강력히 요구한다"고 밝혔다.강미애 교육감이 취임과 함께 '학력 신장'과 '글로벌 인재 양성'을 기치로 내걸고 공약 이행에 속도를 낼 것으로 예상되는 가운데, 출범 첫날부터 지역 교육·시민사회가 강력한 제동을 걸고 나서면서 향후 교육청과 시민사회 간의 정책 조율을 둘러싼 진통은 당분간 계속될 전망이다.