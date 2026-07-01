승부수 던진 배경훈 "피지컬AI, 국가 미래 좌우할 전략 산업"

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 정책을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"피지컬 AI(Physical AI)는 국가의 미래를 좌우할 핵심 전략산업 중 하나다. 국내에는 양질의 데이터와 최적의 산업 현장이 갖춰져 있는 만큼 대한민국을 피지컬 AI 1강으로 만드는 것은 결코 도전적인 이야기만은 아니다. 글로벌 선도 국가인 미국과 중국 등의 기술력에 종속되지 않고,

우리만의 기술력을 확보해 세계로 수출하는 명실상부한 1강 되도록 하겠다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 30일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 정부와 기업의 MOU체결식이 끝난 뒤 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관, 이진안 앰코테크놀로지코리아 대표, 곽노정 SK하이닉스 대표, 이재명 대통령, 전영현 삼성전자 부회장, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 김정관 산업부 장관. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲피지컬 AI 풀스택 체계 ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지난 1월 26일 오후 전북특별자치도 전주시 덕진구 전북대학교에서 열린 '피지컬 AI 실증랩 개소식'에서 피지컬AI 기술을 적용한 로봇을 살펴보고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

1일 공개된 '피지컬 AI 핵심 경쟁력 확보 전략'은 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관의 이 한마디로 요약된다. 생성형 AI를 넘어 실제 공간에서 스스로 판단하고 행동하는 '피지컬 AI'를 국가 성장 전략으로 삼겠다는 것이다. 특히 향후 3년 안에 독자 기술과 산업 생태계를 구축해 미국·중국 중심의 경쟁 구도에 정면 승부를 걸겠다는 선언이다.배 부총리는 케이(K)-문샷 프로젝트의 하나로 범부처 합동으로 마련한 이번 전략을 공개하면서 강한 자신감을 드러냈다. 지난 6월 29일 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 정책 방향을 제시한 데 이어, 기술 확보부터 산업 확산, 생태계 조성까지 담은 첫 종합 로드맵(단계별 이행안)을 내놓았다.최근 인공지능(AI) 기술은 단순히 인간의 언어(텍스트)와 이미지를 이해하고 생성하는 단계(생성형 AI)를 넘어섰다. 피지컬 AI는 물리적 법칙이 작용하는 현실 세계를 인식하고 예측하며, 스스로 행동하는 인공지능을 말한다. 사람의 지시를 기다리는 것이 아니라 로봇과 자율기계, 제조설비 등이 주변 환경을 분석해 스스로 의사결정을 내리는 기술이다.정부는 이것이 생산성 정체와 인구 감소, 지방 소멸, 재난 대응, 돌봄 공백 등 우리 사회가 직면한 구조적 문제를 해결할 핵심 기술이 될 것으로 보고 있다. 제조 혁신은 물론 농업과 국방, 물류, 의료, 돌봄까지 산업 전반의 경쟁력을 다시 쓰는 '핵심 주권 기술'이자 '게임체인저'라는 판단이다.세계 각국도 이미 주도권 경쟁에 뛰어들었다. 미국은 엔비디아와 테슬라 등 빅테크 기업들을 중심으로 AI 칩부터 모델, 로봇까지 연결하는 '피지컬 AI 풀스택 플랫폼'을 구축해 독점적 생태계를 다지고 있다. 중국 역시 거대한 제조 기반을 바탕으로 AI 모델과 반도체, 로봇 산업을 연계하며 독자 생태계 구축에 속도를 내고 있다.이에 정부는 지금부터 3년을 '골든타임'으로 규정했다. 다행히 피지컬 AI는 이제 막 걸음마를 뗀 초기 시장이다. 한국이 보유한 양질의 산업 현장 데이터와 세계 최고 수준의 ICT(정보통신기술) 기반시설, 국민들의 높은 AI 수용성을 결합한다면 충분히 승산이 있다는 판단이다.이러한 미·중 패권 경쟁 속에서 정부가 내놓은 해법은 '우리만의 강점을 극대화한 독자적 풀스택 국산화'다.우선 AI 경쟁력의 출발점인 대량의 고품질 데이터를 국가 차원에서 확보한다. 정부 사업으로 축적되는 로봇 행동 데이터와 제조·모빌리티·농업 등 산업 현장의 데이터를 종합 관리체계로 통합 관리하고, 품질 검증과 표준화 체계를 마련해 기업과 연구기관이 자유롭게 활용하도록 지원한다.기술 개발도 속도를 낸다. 사람처럼 스스로 계획을 세우고 복잡한 작업을 수행하는 '피지컬 AI 파운데이션 모델', 세상의 변화를 시뮬레이션해 AI의 의사결정을 돕는 '월드모델', AI가 현장에서 실시간으로 작동하는 온디바이스 컴퓨팅 플랫폼을 3대 핵심 기반 기술로 육성한다.이미 엘지(LG)전자, 마음에이아이(AI), 케이티(KT), 한국과학기술원(KAIST), 서울대 등이 참여하는 컨소시엄이 월드모델 개발에 착수했다. 여기에 통신망과 보안, 로봇, 센서, 시스템 통합 기술까지 더해 국산 풀스택 체계를 완성한다는 계획이다.개발된 기술이 연구실에 머물지 않고 현장 적용도 확대한다. 정부는 제조 공정이 스스로 생산을 최적화하는 자율 제조를 시작으로 농업과 국방, 재난 대응, 돌봄 서비스 등 다양한 분야에서 피지컬 AI 실증사업을 추진한다. 기술 개발과 데이터 구축, 실증, 상용화를 범부처 협업으로 연결해 빠른 산업화를 지원한다는 계획이다.실제로 정부는 지난해 전북과 경남에서 국내 기업들로 구성된 '팀 코리아'를 통해 피지컬 AI 기반 첨단 공장을 실증했다. 공장 상황을 예측해 생산 계획을 스스로 조정하는 운영 시스템과 제조 장비가 공정을 자율 제어하는 기술을 구현하며 수출 가능성도 확인했다.정부는 이 경험을 토대로 지난달 출범한 '피지컬 AI 얼라이언스' 2기를 중심으로 모델과 솔루션은 물론 통신망, 데이터센터, 시스템 통합, 보안까지 아우르는 산업 생태계 전체의 국산화를 추진하고, 이를 수출 산업으로 육성한다는 계획이다. 아울러 기술개발과 상용화를 뒷받침할 법·제도 정비, 스타트업 투자 확대, 전문인력 양성, 안전성과 신뢰성을 확보하기 위한 시험·인증 체계도 함께 마련하기로 했다.배 부총리는 "피지컬 AI 산업을 제대로 육성하기 위해서는 글로벌 선도 국가인 미국과 중국 등의 기술력에 종속되지 않고 우리만의 기술력을 확보하는 것이 중요하다"며 "이를 위해 국산 기술 기반의 피지컬 AI 풀스택 체계를 갖출 뿐만 아니라, 국내 여건에 맞는 적용과 실증을 통해 우리 일상에 피지컬 AI를 확산시키고, 지속 가능한 육성을 위한 범정부와 산·학·연의 협력을 강화할 것"이라고 밝혔다.이어 그는 "민간의 창의적인 도전과 정부의 전폭적인 지원이 시너지를 내어 대한민국이 피지컬 AI 경쟁력을 확보하고 세계로 수출하는 명실상부한 1강이 되도록 적극 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.