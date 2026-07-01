윤희신 태안군수 취임 "미래가 모이고 사람이 머무는 태안 만들겠다"

큰사진보기 ▲민선 9기 윤희신 태안군수가 군민들 앞에서 헌신을 약속하는 취임선서를 하고 있다. ⓒ 태안군 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민선 9기 윤희신 태안군수가 취임사를 하고 있다 ⓒ 태안군제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲제 16대 윤희신 태안군수 취임식에 500여명의 군민들이 참석해 축하해주었다 ⓒ 태안군제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

민선 9기 충남 태안군정이 새로운 출발선에 섰다.제16대 태안군수로 취임한 윤희신 군수는 1일 오전 10시 태안군청 대강당에서 열린 취임식을 통해 "군민의 뜻을 군정의 최우선 가치로 삼고 '미래가 모이고 사람이 머무는 태안'을 반드시 실현하겠다"며 향후 4년간의 군정 비전과 운영 방향을 공식 선언했다.이날 취임식에는 성일종 국회의원과 김영인 태안군의회 의장, 장영숙 부의장을 비롯한 군의원, 각급 기관·사회단체장, 군민 등 500여 명이 참석해 민선 9기의 새로운 출범을 함께 축하했다. 식전에는 태안군 소년소녀합창단 공연이 펼쳐졌으며, 취임 선서와 취임사, 축사, 축하공연 등의 순으로 진행됐다.무엇보다 이날 취임식은 단순한 군수 취임을 넘어 태안군의 새로운 전환을 선언하는 자리였다는 점에서 의미를 더했다.윤희신 군수는 민선 초대와 2대 태안군정을 이끌었던 고 윤형상 초대 군수의 아들로, 전국 최초의 '부자(父子) 군수'라는 새로운 지방자치의 기록을 쓰게 됐다. 그러나 윤 군수는 이러한 역사적 의미보다 앞으로의 4년이 태안의 미래를 결정짓는 중대한 시기가 될 것임을 거듭 강조하며 강한 책임감을 드러냈다.윤 군수는 취임사에서 "31년 전 시작된 태안 민선자치는 군민이 군정의 주인이 되는 새로운 시대의 출발이었다"며 "군민의 삶을 먼저 살피고 군민의 목소리를 먼저 듣는 것이 군정의 본분이며, 민선자치의 초심을 결코 잊지 않겠다"고 밝혔다.특히 그는 현재 태안이 맞닥뜨린 현실을 숨김없이 진단했다.태안화력발전소의 단계적 폐쇄에 따른 지역경제 위기, 고속도로와 철도 등 광역교통망 부족, 농어촌 고령화와 인력난, 지역소멸 위험 등 복합적인 위기가 태안을 둘러싸고 있다고 진단하면서도 "태안에는 천혜의 자연환경과 풍부한 관광자원, 미래산업을 수용할 공간, 그리고 위기 때마다 힘을 모아온 군민이 있다"며 "가능성을 성과로 만드는 것은 결국 군정의 실행력에 달려 있다"고 강조했다.윤 군수는 민선 9기 군정의 새로운 비전으로 '미래가 모이고 사람이 머무는 태안'을 제시했다.떠나는 도시가 아니라 돌아오는 도시, 스쳐 가는 관광지가 아니라 머무는 도시, 기업이 찾아오고 청년이 돌아오는 지속가능한 태안을 만들겠다는 것이 민선 9기 군정의 핵심 목표다.이를 실현하기 위해 윤 군수는 다섯 가지 군정 운영 방향을 제시했다.첫 번째는 '현장에 답하는 실행군정'이다.윤 군수는 "군정은 더 이상 책상 위에서만 이뤄져서는 안 된다"며 군수 직속 '세일즈기획단' 설치를 공식화했다.세일즈기획단은 국비 확보와 기업 및 투자 유치, 관광객 유치, 농수산물 판로 확대, 각종 인허가 지원과 현안 해결을 총괄하는 실행조직으로 운영된다.특히 윤 군수는 "군수가 직접 정부와 국회를 찾아가고 기업과 투자자를 만나 태안의 미래를 위한 해법을 찾겠다"며 발로 뛰는 행정을 약속했다.둘째는 기업이 모이는 첨단도시 조성이다.윤 군수는 석탄화력발전소 폐쇄를 단순한 위기로만 보지 않았다.오히려 정의로운 전환특구 지정과 미래항공산업, 드론산업, 신재생에너지, 첨단산업 육성을 통해 새로운 성장동력을 확보하겠다는 전략을 제시했다.대학과 연구기관, 기업을 연계한 첨단산업 생태계를 구축해 양질의 일자리를 만들고 청년들이 다시 태안을 찾도록 하겠다는 구상이다.셋째는 미래를 여는 교통혁신이다.윤 군수는 "길이 열려야 사람이 오고 기업이 들어온다"며 교통 인프라 구축을 군정 최우선 과제로 제시했다.태안~서산 고속도로를 비롯한 광역교통망 확충과 국도 77호선 및 38호선 개선, 원북~학암포 4차로 확장, 안면도와 천수만을 연결하는 해안도로 구축 등을 적극 추진하겠다고 밝혔다.이는 단순한 도로 건설이 아니라 태안의 산업과 관광, 물류 경쟁력을 결정짓는 핵심 기반이라는 점을 분명히 했다.넷째는 군민을 품는 든든복지다.윤 군수는 행정이 먼저 군민을 찾아가는 복지체계를 구축하겠다고 약속했다.찾아가는 왕진버스와 방문 건강관리, 치매 조기검진, 병원동행서비스 확대는 물론 출산·보육·교육 지원 강화, 보훈가족과 취약계층 지원 확대, 도시가스 공급 확대, 생활불편 원스톱 처리 등 군민이 체감하는 생활복지를 실현하겠다는 계획이다.다섯째는 머물며 누리는 치유관광이다.윤 군수는 태안의 바다와 숲, 꽃과 생태자원을 하나의 관광 콘텐츠로 연결해 체류형 관광도시를 만들겠다는 청사진을 제시했다.특히 2026 태안국제원예치유박람회를 계기로 원예치유와 반려식물 산업을 육성하고, 관광객 소비를 전통시장과 골목상권으로 연결해 지역경제 활성화까지 이어지는 선순환 구조를 만들겠다고 밝혔다.윤 군수는 취임사 말미에서 군정 운영의 원칙도 분명히 했다.그는 "행정은 군민을 관리하는 것이 아니라 군민을 섬기는 것"이라며 "군민의 삶에 도움이 되는가, 태안의 미래에 필요한가라는 단 하나의 기준으로 모든 정책을 추진하겠다"고 밝혔다.또한 "일하는 공직자가 존중받고 성과를 내는 조직을 만들고, 공정한 인사와 책임 있는 예산 집행, 속도감 있는 사업 추진으로 군민의 신뢰를 회복하겠다"고 강조했다.민선 9기 윤희신 군정이 출범하면서 앞으로의 4년은 태안의 미래를 좌우할 중대한 분기점이 될 전망이다.특히 석탄화력발전소 폐쇄에 따른 지역경제 위기를 새로운 성장동력으로 전환하고, 교통 인프라 확충과 기업 유치, 관광산업 고도화를 통해 지속가능한 미래를 만들어낼 수 있을지가 민선 9기 군정의 최대 과제로 떠오르고 있다.윤희신 군수가 취임사에서 밝힌 "군민과 함께 반드시 만들어 내겠다"는 약속이 선언에 그치지 않고 실질적인 성과로 이어질 수 있을지 지역사회의 관심이 집중되고 있다.