늦어지는 수해복구... 예당평야 주민들 "올해는 무사히 넘길수 있을까"

큰사진보기 ▲지난해 홍수로 물에 잠겼던 용동3리 마을 ⓒ 이재환 -독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 6월 30일. 충남 예산군 삽교읍 용동리 삽교천 제방 공사 현장. 공사가 여전히 마무리되지 않고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난해 제방 붕괴의 원인으로 지목된 교각 아래 부분이 흙이 아닌 콘크리트 타설로 공사가 마무리된 상태이다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난해 7월 홍수 당시 충남 예산군 용동리 삽교천 제방에 설치된 교각의 흙이 쓸려 내려간 상태다. 주민들은 이를 제방붕괴의 원인으로 지목하고 있다. ⓒ 이재환 - 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 6월 30일. 충남 예산군 고덕면 구만교 인근 삽교천 제방 공사 현장. 공사가 여전히 마무리되지 않고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

지난해 7월 17일 집중호우로 충남 예산군 예당평야에서는 삽교천 제방이 무너지고 마을이 물에 잠기는 피해를 입었다. 지난 달 8일 예산군에 따르면 공공시설 재해복구사업 269건 가운데 216건(약 80%)이 완료됐다. 하지만 기후에너지환경부 금강유역청 관할인 삽교천 제방은 여전히 공사가 완료되지 못한 상태다.지난 6월 30일 기자는 예산군 삽교읍 용동리와 고덕면 구만교 등 지난해 수해로 붕괴된 삽교천 제방 공사 현장을 찾았다. 붕괴가 됐던 제방 근처에서는 포클레인과 작업자들이 복구공사를 벌이고 있었다. 제방 안쪽, 즉 하천 쪽 제방은 복구가 거의 완료된 상태였다. 제방 바깥쪽 배수로 공사는 여전히 마무리되지 못하고 있었다. 비가 많이 올 경우, 자칫 흙이 쓸려 내려가 추가 피해가 우려되는 상황이다.무너진 제방의 복구 공사가 지연되자, 주변 마을 주민들도 "올해는 무사히 넘길 수 있을까"라며 불안감을 호소하고 있다.구만교 인근에서 만난 주민 A(53)씨는 "지난해 홍수 때 집 앞까지 물이 차올랐다. 다행히 우리 집은 물에 잠기지 않았다. 내가 6~7살 무렵에도 마을에 홍수가 났었다. 이번이 두 번째다. 장마가 코앞인데, 어째서 공사가 늦어지는 것인지는 모르겠다. 또다시 물난리가 날까 봐 불안하다"라고 말했다.주민 B씨도 "여름이 오니까, 자꾸 지난해 홍수 때가 생각이 난다. 요즘 들어 밤에 잠도 잘 안온다. 복구공사까지 늦어지니 마음이 더 조급해지고 불편하다"라고 토로했다.실제로 복구공사는 지난 1월 말 시작돼 5월 말에 완료될 예정이었다. 하지만 공사는 여전히 진행 중이다. 취재 결과, 제방둑 복구 공사가 늦어진 이유는 '설계 변경' 때문인 것으로 파악됐다. 삽교천 제방 공사는 예산군이 아닌 금강유역환경청 관할이다.금강유역환경청 위탁으로 복구 공사를 하고 있는 건설사 관계자는 "원래는 (교각 쪽에) 흙을 채우기로 했다. 하지만 설계를 변경해 콘크리트를 타설했다. 그 때문에 공사 기간이 40일 정도 지연됐다. 교량 아래는 장비가 들어가기 어려워 다짐(흙을 다지는 작업)이 잘 안된다. 그래서 설계를 변경해 (교각 부근에) 콘크리트를 타설하기로 한 것"이라고 설명했다.올해는 그나마 장마가 늦어져서 다행스러운 상황이다. 금강유역환경청은 "안전에는 문제가 없다"는 입장이다.금강유역환경청 관계자는 1일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "공사는 7월 중순까지는 마무리될 예정이다. 하천 안쪽의 제방공사는 마무리가 됐다. 바깥 쪽 부체도로와 배수로 공사가 아직 마무리가 안됐다. 하지만 홍수에 대응하는 데는 문제가 없다. 안전에도 문제가 없다"라고 말했다.실제로 지난해 홍수 당시 용동리와 구만교 아래 쪽 제방이 붕괴된 원인은 제방 위에 놓인 교각 때문인 것으로 파악됐다. 마을 주민들은 지난해 홍수 당시 기자에게 "제방 위에 교각을 설치한 뒤 다짐 공사가 제대로 이루어지지 않았다"라며 "홍수로 제방 위에 설치된 교각 부근의 흙이 쓸려 내려가면서 제방이 붕괴된 것"이라고 주장했다. 이번에는 주민들의 주장대로 제방에 연결된 교각 부근에 흙이 아닌 콘크리리트가 타설됐다. 안전성도 어느 정도 확보된 것으로 보인다.용동 3리 마을 주민 C씨는 "제방 공사 진행 과정을 직접 확인했다. 흙이 쓸려 내려갔던 교각 아래에 콘크리트가 타설 되어 있었다. 제방이 붕괴될 걱정도 덜었다. 어쨌든 기존보다는 안전하게 공사가 이루어진 것 같다"라고 말했다. 하지만 C씨는 "그럼에도 올해는 무사히 넘길 수 있을지 걱정이다"라고 호소했다.예산군 관계자는 "내일(2일) 수해복구 현장 점검 있다. 담당자들에 (관련) 민원을 전달하겠다"라고 말했다.