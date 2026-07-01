초대 전남광주특별시의회 의장에 송형곤 의원 선출

큰사진보기 ▲송형곤 전남광주통합특별시의회 의장이 1일 전남 무안군 전남광주통합특별시의회 본회의장에서 의사봉을 두드리고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남광주통합특별시의회가 1일 오전 전남 무안군 의회 본회의장에서 첫 본회의를 열고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

1일 출범한 전남광주통합특별시의회의 초대 의장에 송형곤(더불어민주당·고흥1) 의원이 선출됐다.송 의원은 이날 새벽 0시 5분에 개원한 전남광주통합특별시의회 첫 본회의에서 진보당 강광석(강진) 의원을 누르고 의장에 당선됐다.4선의 송 의원은 재석 의원 91명 가운데 86표를 얻어 5표에 그친 강 의원을 제쳤다.송 의장은 선출 직후 "정부가 전남광주를 대한민국 인공지능과 반도체 산업의 핵심 거점으로 육성하겠다는 국가 비전을 제시했다"며 "통합특별시의회는 이 같은 국가 전략이 성공적으로 추진될 수 있도록 초당적 협력과 의회의 모든 역량을 모아 적극적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.한편, 전남광주통합특별시의회는 이날 제1회 임시회 제1차 본회의를 열고 송 의장이 대표 발의한 '전남광주통합특별시 글로벌 반도체 전략투자 지원에 관한 조례안'을 최종 의결했다.조례안에는 ▲통합특별시장의 반도체 산업 투자유치 및 투자이행 지원 책무 규정 ▲투자유치, 투자이행 점검, 기반시설 지원 등을 심의·자문·조정하기 위한 반도체 전략위원회 설치 등의 내용이 포함됐다.