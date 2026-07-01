한국서부발전, 협력사와 손잡고 청렴경영 강화

큰사진보기 ▲한국서부발전은 지난달 30일 대전 오노마 호텔에서 ‘더블유피(WP) 청렴혁신포럼’을 개최했다. 사진은 송재섭 서부발전 상임감사위원(앞줄 오른쪽 세 번째) 등 참석자들이 기념촬영하는 모습. ⓒ 한국서부발전 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국서부발전은 지난달 30일 대전 오노마 호텔에서 ‘더블유피(WP) 청렴혁신포럼’을 개최했다(사진은 송재섭 서부발전 상임감사위원이 인사말을 전하는 모습>) ⓒ 한국서부발전제공 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

한국서부발전이 협력회사와 함께 청렴문화 확산과 윤리경영 실천을 위한 협력체계를 구축하며 공정하고 투명한 기업문화 조성에 나섰다.서부발전은 지난달 30일 대전 오노마 호텔에서 청렴시민감사관과 협력회사 관계자 등이 참석한 가운데 '더블유피(WP) 청렴혁신포럼'을 개최하고, 반부패·청렴 정책 발굴과 청렴문화 확산을 위한 협력 방안을 논의했다.이날 포럼에는 서부발전 청렴시민감사관 3명을 비롯해 고려엔지니어링, 한종이엔지, 에코파워텍 등 14개 협력회사 관계자들이 참석했으며, 국민권익위원회도 함께해 포럼 출범을 축하했다.이번 포럼은 공기업과 협력회사가 함께 계약 과정에서 발생할 수 있는 불공정 관행과 제도 개선 과제를 발굴하고, 현장의 다양한 의견을 반부패 정책에 적극 반영하기 위해 마련됐다.서부발전은 앞으로 정기적인 포럼을 운영해 협력회사들의 의견을 지속적으로 수렴하고, 제안된 개선 과제는 청렴시민감사관의 심의와 의결을 거쳐 청렴 정책에 반영하는 등 부패 취약 분야 개선에 활용할 계획이다.포럼과 함께 열린 '청렴혁신협약' 체결식에서는 서부발전과 14개 협력회사가 청렴한 기업환경 조성과 투명한 조직문화 확산을 위해 상호 협력하기로 뜻을 모았다.협약에 따라 서부발전은 협력회사와의 업무 수행 과정에서 실효성 있는 부패방지 시스템을 구축·운영하고, 협력회사들은 자발적인 윤리경영 실천과 청렴문화 정착에 적극 동참하기로 했다.송재섭 서부발전 상임감사위원은 "부패와 비위행위를 근절하기 위해서는 공공기관의 노력만으로는 한계가 있다"며 "민간의 적극적인 참여와 자발적인 윤리경영 실천을 통해 청렴문화가 사회 전반으로 확산되고 국가 경쟁력 향상에도 기여할 수 있도록 노력하겠다."고 말했다.한편 한국서부발전은 청렴시민감사관 제도운영과 반부패·청렴 교육, 이해충돌 방지제도 강화 등 다양한 청렴 정책을 추진하며 공공기관의 윤리경영과 청렴 문화 확산에 힘쓰고 있다.