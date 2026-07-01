이개호 "스타벅스 탱크데이 외친 야구부, 해체 검토하라"

큰사진보기 ▲29일 서울 목동 야구장에서는 '제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전' 1회전 서울 배재고와 광주 제일고 경기. 더그아웃에서 응원 중인 배재고 선수들의 모습. ⓒ 강릉야구tv 관련사진보기

큰사진보기 ▲5.18민주화운동과 광주를 모욕하는 조롱을 참다못한 광주일고 코치진이 결국 폭발했다. 제일고의 한 코치는 덕아웃을 향해 "적당히 해라", "스타벅스를 왜 가"라며 거세게 항의하며 분노를 표출했다. 결국 심판진이 직접 나서서 상황을 중재하고 나서야 소동은 일단락됐다. 2026. 6. 29 ⓒ SPOTV 중계 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲이규연 광주일고 교장이규연 광주제일고등학교(광주일고) 교장이 30일 서울 송파구 대한야구소프트볼협회를 방문해 전국 고교야구대회 도중 발생한 상대팀 배재고등학교의 응원 구호 논란과 관련한 항의서한을 전달한 뒤 취재진의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이개호 더불어민주당 의원. 2024. 2. 8 ⓒ 남소연 관련사진보기

이개호 의원(전남광주특별시 담양·함평·영광·장성)은 최근 전국고교야구대회에서 발생한 5·18민주화운동 혐오 발언과 관련해 "민주주의 역사를 조롱한 반역사적 혐오 행위에 대해 교육당국과 대회 관계기관이 엄중한 책임을 물어야 한다"고 촉구했다.이 의원은 1일 발표한 성명에서 "지난 29일 배재고 야구부 선수들이 광주일고와의 경기 도중 '스타벅스 가야지', '탱크데이' 등의 구호를 외치며 5·18민주화운동을 노골적으로 희화화했다"며 "이는 과거 신세계그룹의 마케팅 논란을 빗댄 악질적 조롱이자, 10대 학생들 사이에서 독버섯처럼 번진 이른바 '일베놀이'의 참담한 민낯"이라고 지적했다.이어 "대한민국 민주주의는 광주 시민들의 피와 희생 위에 세워졌으며, 오늘날 학생들이 자유롭게 운동하고 생활할 수 있는 기반 역시 그 숭고한 희생의 결과"라며 "이를 조롱하는 것은 단순한 장난이나 일탈이 아니라 민주주의의 근간을 훼손하는 폭력"이라고 강조했다.이 의원은 이번 사안이 일회성 사건이 아니라는 점도 지적했다.그는 "과거 광주 동성고와 진흥고 등 다른 학교와의 경기에서도 유사한 조롱이 반복됐다는 증언이 이어지고 있으며, 황금사자기 대회에서는 충암고 선수가 광주를 '내란의 요람'이라고 비하하는 발언까지 있었다"고 지적했다.그러면서 교육당국을 향해 "반역사적 혐오 문화가 학교 운동부에 만연해 있는 것은 아닌지 철저히 조사해야 한다"고 밝혔다.이번 사태를 일부 학생 선수들의 일탈로 치부하고 미온적 대처를 해서는 안 된다고도 했다.이 의원은 이번 배재고의 '스타벅스 가야지' 떼창 사태를 "명백한 학교폭력이자 민주 역사에 대한 테러"라고 규정하며 "학생들 일이라고 사안을 적당히 덮고 넘어가거나, 마땅히 받아야 할 엄중한 징계 절차를 회피하도록 방조하는 일은 결코 용납될 수 없다"고 했다.교육당국을 향해서는 "가해 학생들의 행위를 심각한 학교폭력 사안으로 다루어 예외 없이 엄벌해야 한다"며 "나아가 반복되는 반역사적 혐오 행태를 뿌리 뽑기 위해 해당 학교 야구부 해체까지도 심도 있게 검토해야 한다"고 밝혔다.[관련기사]