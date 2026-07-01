시민단체, 장기수 천안시장에 '기후·에너지 전략' 촉구

큰사진보기 ▲시민단체 ‘기후행동NOW’의 이상희 사무국장이 1일 신임 장기수 천안시장에게 보낸 정책 제안 편지를 보냈다. ⓒ 이상희 관련사진보기

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지역 환경시민단체가 민선 9기 장기수 천안시장의 취임에 맞춰, 천안시의 미래 성장 전략을 뒷받침할 구체적인 기후·에너지 대책과 탄소중립 계획을 수립할 것을 촉구했다.시민단체 '기후행동NOW'의 이상희 사무국장은 1일 신임 장기수 천안시장에게 보낸 정책 제안 편지를 통해 "행정혁신, 미래성장, 시민행복을 향한 천안 대전환 비전에 깊이 공감한다"면서도 "현재 천안시가 추진 중인 핵심 전략사업을 성공시키기 위해서는 강력한 에너지 전략과 탄소중립 로드맵이 전제되어야 한다"고 강조했다.이 사무국장은 특히 장 시장이 공약한 'AI 특화 시범도시' 지정을 언급하며, "AI 산업은 상상을 초월하는 막대한 전기와 물 소비를 동반한다"고 주장했다. 이어 "천안시 지역에너지 기본계획에 따르면 현재도 천안의 전기사용량은 전국 평균 대비 4.15배에 달하지만, 전력자립률은 전국 최하위권인 7% 수준에 불과하다"며 급증할 전력 수요에 대한 시 차원의 예측과 대비책을 요구했다.천안시의 저조한 재생에너지 보급률에 대한 비판도 이어졌다. 이 사무국장은 "최근 중동 분쟁 등으로 화석연료 공급 불안정이 심화되는 상황에서 지자체의 재생에너지 확대는 산업 생존을 위한 필수 시스템"이라며, "기업에 재생에너지를 직접 공급(PPA)하는 경기도 파주시 등의 선례와 달리, 천안의 신재생에너지 발전 비율은 4.57%로 전국 평균(10.3%)의 절반에도 미치지 못한다"고 지적했다.또한, 천안시의 법정 계획인 '탄소중립 녹색성장 기본계획(2025~2034)' 건물부분의 재산정도 요구했다."오류를 제외하면 천안시의 2030년 실질 탄소감축률은 당초 목표인 40%가 아니라 19.9%에 머문다"고 밝힌 이 사무국장은 "민선 9기 출범이 계획의 신뢰성을 바로잡고 실효성 있는 로드맵을 다시 그릴 출발점이 될 수 있다"고 강조했다.이 사무국장은 기후위기 대응 과정에 시민을 주체로 초대할 것을 제안했다. 주민자치회, 아파트 입주자대표회의 등 다양한 주체와의 소통을 강화하고, 시민이 직접 정보와 권한을 위임받아 지역 위기를 해결하는 '기후시민회의' 조성을 대안으로 제시했다.끝으로 이상희 사무국장은 "AI 혁신도시 전략만큼이나 중요한 것이 탄소중립 전략"이라며, "100년을 내다보는 지속 가능한 천안을 만들기 위해 시민이자 기후활동의 파트너로서 함께하겠다"고 전했다.