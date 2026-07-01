정부 무능에 폭발한 베네수엘라 민심... 곳곳에서 계속되는 맨손 구조

큰사진보기 ▲베네수엘라 라과이라주 지진피해 현장 ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲무너진 건물을 망연히 바라보는 자원봉사자와 구조대원들지난 6월 29일(현지시간) 카라카스에서 무너진 건물에서 구조팀과 봉사단원들이 밤샘 작업을 벌이고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

6월 24일(현지시간) 규모 7.2와 7.5의 쌍둥이 강진이 덮친 베네수엘라는 악몽 같은 일주일을 보냈다. 구호 작업이 진행될수록 사망자 수는 빠르게 증가했고 이는 강진의 피해가 얼마나 심각한 수준인지 보여주었다.6월 30일 호르헤 로드리게스 베네수엘라 국회의장은 연설을 통해 공식 확인된 사망자가 1943명이라고 밝혔다. 하루 전보다 244명이나 늘어난 숫자다. 부상자 또한 1만 571명으로 전날 발표된 수치보다 2배나 증가했다. 유엔은 최대 약 5만 명이 여전히 실종 상태라고 밝히고 있다.생존 골든 타임인 72시간이 지난 뒤에도 간혹 발견되는 실종자는 유일한 희망이 되고 있다. 6월 30일 가장 큰 피해를 입은 곳 중 하나인 라 구아이라의 건물 잔해 속에서 3살 아이가 기적적으로 구조됐다.델시 로드리게스 베네수엘라 대통령 권한대행은 사회관계망을 통해 아이의 구조를 "희망의 순간"이라고 묘사했다. 그러나 이날 구조된 사람은 이 아이가 유일했다. 실종자 가족들은 아직도 희망의 끈을 놓지 않고 있지만 생존자를 발견할 가능성은 이제 거의 제로에 가까워지고 있다. 희망이 사라져가고 있는 가운데 정부에 대한 비난과 분노는 시간이 갈수록 높아지고 있다.비난이 높아지고 있는 이유는 지진의 피해, 특히 사망자 급증이 단순히 자연재해 때문이 아니라 정부 대응의 실패 때문이라는 인식이 확산하고 있기 때문이다. 로드리게스 권한대행은 지진이 일어난 지 두 시간 뒤에야 국영 방송인 VTV를 통해 대국민 연설을 했고 지진을 베네수엘라 역사에서 "가장 잔인한 자연재해"라고 했다. 그러나 참혹한 상황에 대한 정부의 대응은 무능과 안이함 그 자체였다.피해 지역에는 구호 인력과 장비가 보내지지 않았고 주민들은 맨손으로 건물 잔해를 치우며 실종자를 찾아야 했다. 이런 정부의 안일한 대응에 대한 구체적인 사례는 주민들의 입을 통해 곳곳에서 확인됐다.지진 피해 6일이 지났지만 여전히 딸을 찾고 있는 케벤 모틸라는 BBC에 "구조 작업 시작이 아주 늦었고 느렸다"고 지적했다. 또한 "경찰이 와서 상황을 살폈지만 도움을 주진 않았다"면서 "정부 대응이 무능하고 실망스럽다"고 했다.버스를 기다리던 마이레트 페레즈는 <알자지라> 기자에게 "라 구아이라에서는 모두가 맨손으로 잔해를 치우며 사람들을 찾고 있다"면서 "정부가 뭘 했냐고요? 아무 것도"라고 말했다.BBC는 최초의 공식 베네수엘라 구조팀이 지진 발생 2일이 지난 26일에야 라 구아이라에 도착했고 엘살바도르와 미국 구조팀이 몇 명의 생존자를 구조했지만 28일에 구조 작업을 중단했다고 보도했다. 공식 구조 작업이 시작되기 전과 중단된 뒤에 구조에 나선 건 아무런 장비도 없는 주민들 뿐이었다. 비슷한 상황은 곳곳에서 확인됐다.BBC는 이렇게 정부 대응이 느리고 체계적이지 않은 중요한 이유 중 하나로 우고 체베스와 니콜라스 마두로 전 대통령을 거치면서 20여 년 동안 정부 고위직을 군인들이 장악했기 때문이라고 분석했다. 많은 주의 장관들 또한 전문성이 없는 장군들이 장악했고 이로 인해 투자가 이뤄지지 않아 사회기반 시설이 낡았다고 지적했다.전문성이 없는 군 인사들의 고위직 장악은 이번 강진 피해 상황에서 정부 대응 체계 부족으로도 이어졌다. 긴급 상황임에도 정부는 보안에 더 신경을 썼고 구조팀 진입과 인도주의 물품 공급을 신속하게 처리하지 않았다.<알자지라>의 보도에 따르면 정부의 입국 허가 지연으로 콜롬비아 소방대는 몇 시간 동안 공항에서 대기해야 했고 라 구아이라를 포함해 심각한 피해를 입은 지역에 대해 정부 허가가 없는 사람들에 대한 진입 허가도 제한됐다. 또한 피해 지역에 가려는 사람들을 수도 카라카스에서 미리 등록을 하도록 했고 기자들도 정부 버스를 이용할 때만 진입을 허락했다.긴급 상황이지만 베네수엘라에서 막강한 영향력과 존재감을 가지고 있는 군은 구조에 전혀 동원되지 않았다. 한 시민단체 활동가는 <알자지라>에 "회사, 대학, 고등학교, 체육관, 심지어 배달회사까지 모두가 뭔가를 하려고 노력하고 있다"면서 "유일한 예외가 군"이라고 일갈했다. 이런 군의 안이한 대응은 2024년 대선에서 마두로 전 대통령이 승리한 뒤 시위자들이 거리를 메우자 군이 시위자들을 공격했던 상황과 대비되면서 비난을 받았다. 군은 심각한 피해를 입은 지역이 아닌 외곽에 주둔하면서 출입을 제한하는 일을 했다.정부에 대한 비난과 분노가 높아지는 이유는 정부의 안일하고 부적절한 대응 때문만이 아니다. 이번 지진 피해 상황을 통해 정부 무능의 근본적인 원인이 오랜 시작 축적된 구조적 문제와 부패에서 비롯됐음을 확인하고 있기 때문이다.이를 가장 잘 보여주는 사례 중 하나가 부실한 주택이다. 과거 정권들은 표를 얻기 위해 규제를 제대로 지키지 않고 부실 주택을 지어 공급했다. 또한 차베스 정권에서 국영화했던 시멘트 회사가 붕괴하자 시멘트가 부족해 건물과 주택은 제대로 보수 공사를 하지도 못했다. 이런 문제들로 인해 건물과 주택은 강진에 더 취약한 상황이 돼 쉽게 무너져버렸다.차베스 정권 후부터 20여 년 동안 축적된 정부 무책임과 무능이 나타난 또 다른 곳이 부실한 의료 체계다. 강진 후 부상자가 몰렸지만 병원들은 이에 제대로 대응할 수가 없었다. BBC는 의료진의 말을 인용해 지진이 있기 전에도 환자들을 돌보는 데 어려움을 겪었기 때문에 지진 후에는 몰려드는 환자를 제대로 치료하지 못하고 있다고 전하기도 했다. 의사인 페드로 하비에르 페르난데즈는 BBC에 "모든 병원에 물품과 의약품이 부족하다. 평소에도 환자들을 돌보지 못하고 있다"면서 "이제 지진으로 인해 다른 나라들보다 훨씬 상황이 어렵게 됐다"고 말했다.이번 강진은 베네수엘라 정부의 무능과 축적된 문제를 한꺼번에 노출시켰다. 수십 년 동안 베네수엘라에서 일한 노르웨이 난민위원회(Norwegian Refugee Council)의 잔 드글랜드 사무총장은 BBC에 수십 년 동안 투자가 이뤄지지 않아 사회기반시설이 무너졌기 때문에 "베네수엘라는 긴급 재난 상황에 대한 대비가 안 되어 있고 취약하다"고 말했다.국제위기그룹(ICG)의 수석 분석가이자 베네수엘라 전문가인 필 건손은 <알자지라>에 "정부의 대응은 없는 거나 마찬가지다. 완전히 불충분하다"고 일갈했다. 그는 "지난 수십 년 동안의 부실 관리, 부패, 미국의 제재 등으로 긴급 대응 체계는 물론 의료 서비스, 식수와 전력 공급 등은 심각하게 약화했다"며 "예산, 인력, 장비, 지도력, 계획이 모두 부족하다"고 말했다.이는 앞으로 있을 복구 작업이 쉽지 않을 것임을 말해준다. 또한 로드리게스 정부가 심각한 위기에 직면했음을, 그리고 지진 피해 복구로 인해 정부가 엄중한 시험대에 올랐음을 말해준다. 그러나 이번 위기가 선거를 통한 정권 교체로 이어지기는 힘들 거라는 전망이 함께 나오고 있다.이유는 크게 두 가지다. 하나는 피해 복구 상황에서 정치 변화, 정권 교체, 민주화 등의 주장이 대중의 지지를 얻을 가능성이 크지 않기 때문이다. 또한 야당을 이끌 지도자도 사실상 부재한 상태기 때문이다. 이를 보여주는 하나의 예가 야당 지도자이자 차기 대선 유력 주자인 마리아 코리나 마차도의 입국이 이뤄지지 않고 있다는 점이다. 마차도는 지진 발생 후 입국을 모색했으나 트럼프 행정부는 마차도의 시도를 "정치적 행위"로 치부했다. 마두로 체포 이후 마차도 대신 로드리게스를 선택한 트럼프 대통령은 미국에 협력적인 로드리게스를 교체할 생각이 전혀 없다. 이런 미국의 반대는 로드리게스 권한대행에게 마차도의 입국을 허락하지 않을 강력한 구실이 된다.다른 하나는 로드리게스 정부가 복구 상황을 오히려 정치적으로 이용할 가능성도 있기 때문이다. 복구를 위해 해외에서 막대한 지원금이 들어오면 로드리게스 권한대행이 이를 지지세력을 규합하고 자신의 입지를 강화하는 데 이용할 수 있기 때문이다. 이런 이유로 오히려 로드리게스 정부가 이번 상황을 전화위복의 기회로 삼고 선거를 계속 미룰 수 있다는 전망이 나오고 있다.강진 일주일이 지난 지금 지진 피해를 입은 곳에선 여전히 절박한 가족들의 맨손 구조가 계속되고 있다. 이런 상황은 만든 건 정부의 무능과 무책임이고 그 뿌리에는 오랜 세월 축적된 구조적인 문제와 부패가 있다. 그러나 이번 비극이 그런 근본적인 원인을 제거하고 나은 사회를 만들 변화의 기회가 될지는 여전히 불투명한 상황이다.