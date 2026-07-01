김수현 특보 "지역위원장 인준 재심 불가... 민주당, 당원주권 제도화하라"

큰사진보기 ▲김수현 더불어민주당 당대표 특별보좌역이 지난 6월 25일 국회 앞에서 행정수도특별법의 조속한 제정을 촉구하는 1인 시위를 하고 있다. ⓒ 김수현 특보 관련사진보기

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더불어민주당 세종시 갑 지역위원장 인선에서 컷오프(배제)된 김수현 당대표 특별보좌역이 중앙당의 이강진 현 위원장 단수 인준 결정에 대해 재심 청구 등 전면 대응을 예고했으나, 현행 당헌·당규상 지역위원장 선출 결과에 대해서는 이의신청이나 재심 절차가 아예 마련되어 있지 않은 것으로 확인됐다.이에 김수현 특보는 1일 보도자료를 내고 "지역위원장 선출 결과에 대해 당사자와 당원이 문제를 제기하고 재심을 받을 수 있는 제도적 장치가 사실상 없다"고 알리며, 당원주권 시대에 걸맞은 지역위원장 선출 제도와 재심 절차를 마련해야 한다고 강하게 촉구했다.김 특보가 확인한 바에 따르면, 더불어민주당 당헌 제102조는 공직선거 후보자(국회의원 및 지방자치단체장 등)의 선거 결과나 경선 결과에 대해서는 중앙당재심위원회에 재심을 신청할 수 있도록 규정하고 있다. 그러나 정작 지역 조직을 총괄하는 '지역위원장' 선출 결과에 대해서는 어떠한 이의신청이나 불복 절차도 보장되어 있지 않다.이를 두고 김 특보는 "민주주의는 결정을 내리는 것에 그치지 않고 그 결정의 정당성을 검증하고 바로잡을 수 있는 절차까지 보장해야 완성된다"라며 "억울함을 호소하고 문제를 제기할 최소한의 절차조차 없다면 민주주의는 온전할 수 없고, 잘못된 결정을 바로잡을 제도는 민주주의의 필수 조건"이라고 목소리를 높였다.이어 김 특보는 "당원이 선출직을 직접 선택하는 당원주권 시대라면 지역위원장 역시 당원의 선택을 받는 경선이 원칙이어야 한다"고 거듭 강조하며 "특별한 사유 없는 단수 의결은 당원주권과 당내 민주주의 원칙에 부합하지 않는다"고 거듭 비판했다.그러면서 민주당을 향해 "누구보다 민주주의를 강조해 온 정당인 만큼, 지역위원장 선출에서도 당원이 직접 선택하는 경선을 원칙으로 정하고 선출 결과에 대한 이의신청과 재심 제도를 당헌·당규에 반드시 명문화해야 한다"고 구체적인 제도 개혁을 제안했다.마지막으로 김 특보는 "당원주권은 구호가 아니라 제도여야 한다"며 "더불어민주당이 스스로 더 민주적인 정당이 되기 위해 지역위원장 선출의 민주성을 강화하고 재심 절차를 제도화하는 데 앞장서야 한다"고 덧붙였다.한편, 이번 세종갑 지역위원장 인선에서 단수 인준을 받은 이강진 위원장은 전날 뉴스피치와의 통화에서 "이번 인선은 공천이 아닌 조직 관리 적임자를 선정한 조강특위 심사 결과이며 중앙당 기조에 따른 것"이라고 선을 그었다.