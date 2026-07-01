전남광주통합특별시교육청 출범... 김대중 초대 교육감 취임

큰사진보기 ▲김대중 초대 전남광주통합특별시교육감이 1일 무안군에 위치한 전남광주통합특별시의회에서 취임 선서를 하고 있다. 2026. 7. 1 ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 출범을 하루 앞둔 30일 광주 서구 화정동 광주시교육청 청사에 전남광주통합특별시교육청 지주 간판이 설치돼 있다. 2026.6.30 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

광주광역시교육청과 전라남도교육청의 통합으로 탄생한 전남광주통합특별시교육청이 7월 1일 공식 출범했다.대한민국 최초의 교육행정 통합을 이룬 전남광주통합특별시교육청은 학생 36만 2000여 명, 교직원 5만 1000여 명, 학교 1914개교를 품은 전국 최대 수준의 교육행정 체제로 운영된다.약 7조 2000억 원 규모의 교육재정을 기반으로 학생 성장과 지역 발전을 지원하게 된다.김대중 초대 교육감은 이날 새벽 0시 개회한 전남광주통합특별시의회 본회의에 참석해 취임 선서를 하고 '우리가 만드는 K-교육특별시'를 핵심으로 한 취임사를 발표했다.김 교육감은 취임사를 통해 "특별시교육은 더 이상 수도권을 뒤따라가는 교육이 아니라, 세계가 주목하는 대한민국 K-교육특별시의 표준을 세울 것"이라고 밝혔다.이어 "민주주의 교육, 학생 생애 책임교육, 디지털 기반 미래학교, 현장 중심 교육자치, 500만 교육메가시티 기반 구축을 통해 우리 아이가 미래를 살아갈 힘을 기르는 책임교육을 실현하겠다"고 했다.지역에서 성장한 인재가 지역에서 뿌리를 내리고 지역의 미래산업을 주도하는 '교육 지산지소(地産地消)' 정책도 강조했다.인공지능(AI)·에너지 등 미래 전략산업과 연계한 10만 인재 양성 체계를 구축하고, 학생 생애책임교육을 바탕으로 교실에서 키운 역량이 진학과 취업, 창업, 정주로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다는 취지다.김 교육감은 취임식은 생략하고 곧바로 전남광주지역 학교 현장을 찾는 것으로 공식 임기를 시작했다.오전에는 최근 AI·에너지 마이스터고로 선정된 목포공업고등학교를 방문해 학생들의 등굣길을 함께했다. 이어 원도심의 작은학교인 광주중앙초등학교를 찾아 교육가족들과 소통한다.오후에는 국립 5·18민주묘지를 참배한 뒤, 전남광주통합특별시교육청 AI교육원에서 첫 통합전략회의를 주재한다.김 교육감은 이 자리에서 교육청 간부들과 출범 초기 조직 운영 안정화 방안과 주요 현안, 조직 간 협업 체계 구축, 학교 현장 지원 방안 등을 논의할 예정이다.한편 전남광주통합교육청은 기존 전남교육청과 광주교육청 두 청사를 모두 활용해 교육 행정을 이끌어 나간다.통합교육청에는 기획조정실이 신설됐으며, 기존 시·도교육청에는 정책국, 교육국, 행정국 등 3국 체제가 내년 말까지 유지된다. 이후 2028년 1월부터는 조직 슬림화가 본격화될 예정이다.