'잼플릭스' 시즌 2 뜬다... 이번엔 국민참관단도 함께

이재명 대통령이 오는 7월 15일부터 21일까지 청와대에서 '2차 부처 업무보고'를 주재한다. 특히 이번 업무보고는 약 200명 규모의 국민참관단과 함께 할 예정이다. 이 대통령은 1일 페이스북에 "정부와 국민이 함께 하는 첫 부처 업무보고를 시작한다"며 참관단 참여를 요청했다.
청와대에 따르면, 이번 업무보고는 국무조정실과 19부·6처·18청·7위원회를 포함해 국민체감형 민생사업을 추진하고 있는 140개 공공기관을 대상으로 한다.
지난 연말 실시했던 부처 업무보고 당시 각 부처가 보고한 내용들이 제대로 이행되고 있는지 점검할 예정이다. 또한 국민 삶의 실질적 변화를 위해 추진되고 있는 민생체감 정책들의 성과와 향후 계획을 국민께 상세히 알리기 위한 목적도 있다.
청와대는 "특히 구조개혁을 포함한 개혁과제, 지방주도 성장 과제, 국가 정상화 과제들에 대한 추진 상황도 상세히 다뤄질 예정"이라고 설명했다.
이번 업무보고의 특징은 국민참관단이다. 참관단은 대통령의 모두발언과 부·처·청 기관장들의 보고, 또 자유 토의 등을 지켜본 후 질의와 제안을 할 기회를 받는다. '잼플릭스(이재명 대통령과 넷플릭스의 합성어)'란 화제를 모았던 지난 연말 업무보고 때와 마찬가지로, 이 역시 전 과정이 KTV를 통해 생중계될 예정이다.
청와대는 "대통령과 함께 주권자인 국민이 직접 업무보고를 받고 궁금한 점을 붇는 국민참여형 업무보고 방식"이라며 "이를 통해 정책 수요자의 눈에서 행정에 임하는 국민주권정부의 철학을 충실히 구현할 계획"이라고 했다.
참관단 모집은 이 대통령의 페이스북·유튜브·X·인스타그램 등을 통해 이날부터 오는 6일까지 모집된다(참관단 신청 바로가기
: https://naver.me/GcARGS72
).
이 대통령은 이날 페이스북에 "이번 업무보고는 일방적으로 성과를 발표하는 것이 아닌, 국민 여러분과 함께 정책의 성과를 확인하고 앞으로의 국정 방향을 논의하는 자리"라고 짚었다. 이어 "정부가 하는 모든 일은 결국 국민의 더 나은 삶을 위함이다. 그렇기에 정책의 출발점도, 도착점도 모두 국민이다"며 "국민의 목소리를 기준으로 삼고, 함께 답을 찾아가겠다"고 밝혔다.
아울러 "여러분의 참여가 더 좋은 정책을 만들고, 더 나은 대한민국을 만드는 토대가 될 것"이라며 많은 참여를 당부했다.