'잼플릭스' 시즌 2 뜬다... 이번엔 국민참관단도 함께

▲이재명 대통령이 오는 7월 15일부터 21일까지 청와대에서 '2차 부처 업무보고'를 주재한다. 특히 이번 업무보고는 약 200명 규모의 국민참관단과 함께 할 예정이다. 이 대통령은 1일 페이스북에 "정부와 국민이 함께 하는 첫 부처 업무보고를 시작한다"며 참관단 참여를 요청했다. ⓒ 청와대 제공 관련사진보기