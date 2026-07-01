"시민주권 시정, 이제부터 증명해야" 세종시민사회, 조상호 시장 취임 맞아 5대 과제 촉구

큰사진보기 ▲2026년 7월 1일 민선 5기 조상호 시정이 새롭게 출범한다. ⓒ 조상호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲30일 5대 세종시정 출범을 앞두고 세종시청 정문 간판이 새롭게 단장되고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

2026년 7월 1일 민선 5기 조상호 시정이 새롭게 출범하는 가운데, 세종 시민사회가 새 시정의 성공적인 안착과 발전을 위한 본격적인 정책 제안에 나섰다.세종시민사회단체연대회의(공동대표 김갑년, 송윤옥, 정형근, 아래 연대회의)는 이날 발표한 입장문을 통해 "시민주권 시정은 이제부터 증명돼야 한다"며 생태·민생·재정 등 시정 운영 전반에 걸친 5대 핵심 과제를 건넸다.연대회의는 먼저 이번 선거 결과에 대해 "세종 시민은 변화를 선택했다"면서 "시민의 목소리가 제도와 예산, 인사와 행정 운영 속에서 확인될 때 비로소 변화가 현실이 될 것"이라며 현장 중심 행정의 중요성을 짚었다. 선거 이후의 실질적인 시민 참여가 시정 성공의 열쇠라는 뜻이다.특히 세종시가 국가 균형발전과 행정수도 완성이라는 구조적 과제를 안고 있다는 점을 강조하며, "행정수도 완성은 중앙행정기관을 더 옮기는 외형적 확장에 그치지 않고, 시민이 정책 결정 과정에 참여할 수 있도록 도시 운영 방식이 함께 전환되어야 한다"고 밝혔다.이어 새 시정의 주요 약속으로 제시된 '시민청' 구상에 대해서도 실질적인 운영 기준을 제시했다. 연대회의는 시민청이 단순한 행정 홍보관에 머물지 않고, "정책 제안과 숙의, 예산과 집행 점검이 유기적으로 이뤄지는 공론장의 거점"으로 설계되어야 한다고 제안했다.이날 연대회의가 조상호 시정에 전달한 5대 당부 과제는 ▲ 시민주권 시정의 제도화 ▲ 생태공공성 확립 ▲ 돌봄·복지·노동·민생 중심의 생활정책 재설계 ▲ 재정 안정화와 공공성의 균형 ▲ 민주주의 기반 및 시민사회 활동공간 회복 등이다.우선 시민 참여 구조를 체계화하기 위해 세종시와 시민사회 간 정례 협의체 및 의제별 실무협의 구성을 제안했으며, 시민사회 전담 창구 설치의 필요성을 언급했다. 아울러 선거 과정에서 제기된 다양한 정책 의제들이 실제 시정과제에 어떻게 반영되는지 함께 점검할 체계가 마련되어야 한다고 강조했다.생태 정책과 관련해서는 금강수목원, 장남들, 합강습지, 금강 생태축 등 지역의 주요 자연 공간을 언급하며 이를 "매각이나 개발 대상이 아닌 미래세대를 위한 공공 생태자산"으로 규정했다. 이에 따라 기후위기 대응과 생태공공성을 주요 도시계획의 핵심 원칙으로 설정해줄 것을 요청했다.복지와 노동 분야에서는 시민의 구체적인 생활 기반 위에서 정책이 재설계되어야 한다고 보았다. 구체적으로는 공공돌봄 인프라 확충, 성평등 정책 추진체계 강화, 젠더 기반 폭력 예방과 지원 확대, 생활권 기반 복지서비스 구축을 통합적으로 다룰 것을 주문했다. 동시에 불안정 노동 대응과 고용 안정, 청년 일자리 및 골목경제 회복을 유기적으로 연계하는 민생 전략이 필요하다고 덧붙였다.재정 정책과 관련해서는 "재정 안정화가 공공성 후퇴로 이어져서는 안 된다"고 강조했다. 일회성 행사나 보여주기식 사업은 원점에서 과감히 조정하되, 돌봄·안전·생태·청년·노동 등 시민의 삶을 지탱하는 필수 영역의 예산은 도시의 기본 안전망 관점에서 정교하게 유지·강화해야 한다는 취지다. 아울러 공공기관 인사와 산하기관 운영에서도 전문성과 책임성이 선행되어야 한다고 짚었다.마지막으로 행정수도에 걸맞은 민주주의 기반 복원도 과제에 포함됐다. 6·10 민주항쟁 기념사업의 정상화와 민주시민교육·헌법교육의 공공정책화, 그리고 시민들이 안정적으로 소통할 수 있는 공공 공간 확보 등을 통해 민주공화국 도시로서의 토대를 공고히 해야 한다는 설명이다.연대회의는 "새 시장의 출발을 응원한다"면서도 "응원은 침묵이 아니고 협력은 견제의 포기가 아니다"라며 균형 있는 동반자 관계를 강조했다. 이들은 "시민의 삶이 행정의 중심에 놓일 때 적극적으로 협력할 것이나, 공공성이 후퇴한다면 시정 발전을 위한 책임 있는 비판도 마다하지 않을 것"이라며 건전한 긴장 관계를 유지하겠다는 의지를 분명히 했다.이어 "조상호 시장의 취임이 단순한 시정 교체를 넘어 세종 민주주의의 새로운 출발점이 되기를 기대한다"고 밝혀, 새롭게 출범한 민선 시정이 시민사회의 제안들을 어떻게 제도화하고 행정 현장에 녹여낼지 지역 사회의 이목이 쏠리고 있다.