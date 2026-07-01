도수치료 1회 4만3850원 통일... 주 2회·연 15회, 최대 24회까지

큰사진보기 ▲도수치료. ⓒ thlt_lcx on Unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난해 9월 보건복지부가 공개한 '도수치료 공개금액' 현황 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김택우 대한의사협회 회장이 지난 6월 28일 서울 중구 대한문 앞에서 열린 도수치료 관리급여 전환 반대 궐기대회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

1일부터 도수치료에 건강보험 관리급여가 처음으로 적용된다. 그동안 의료기관마다 부르는 게 값 이었던 비급여의 대표적 항목인 도수치료 비용이 1회 4만3850원으로 통일된다. 과잉진료를 막기 위한 이용 기준도 함께 마련됐다.보건복지부에 따르면 '관리급여' 제도는 이번에 처음 도입되는 건강보험 급여 유형이다. 앞서 '국민건강보험법 시행령'을 개정해 선별급여 안에 관리급여 유형을 새롭게 만들고, 관련 고시를 개정해 본인부담률 95%를 적용했다. 환자는 앞으로 동일한 금액으로 도수치료 서비스를 이용할 수 있게 됐다.복지부 관계자는 "관리급여란 의료체계 왜곡 및 환자 안전에 문제가 야기될 수 있는 과잉우려가 큰 비급여에 대한 관리 강화를 목적으로 한다"며 "치료 필수성, 사회적 편익, 재정적 부담을 평가해 선정된 과잉 우려 큰 비급여 항목에 대해 가격, 진료기준 등 선별급여(본인부담률 95%)로 지정·관리한다"고 설명했다.실제로 그동안 도수치료는 비급여 항목으로 운영되면서 의료기관마다 가격 차이가 컸다. 1회 평균 진료비는 약 11만 원 수준이었지만 병원별 편차가 심했다. 치료 효과가 일부 인정되면서도 선택적·보조적 치료 성격이 강해 과잉 이용과 오남용 우려가 지속적으로 제기돼 왔다.이를 개선하기 위해 정부는 비급여관리정책협의체 논의와 건강보험정책심의위원회 심의를 거쳐 도수치료를 관리급여 대상으로 선정하고 적정 수가와 급여 기준을 확정했다. 의료기관에 관계없이 1회 4만3850원의 동일한 금액으로 치료를 받을 수 있다. 다만 이용 횟수에는 제한이 따른다.관리급여 적용 횟수는 주 2회, 연간 모두 15회까지다. 다만 수술이나 골절 이후 관절 구축이나 강직이 뚜렷한 경우에는 의사의 의학적 판단에 따라 연간 최대 24회까지 인정된다. 의료기관은 도수치료관리시스템 또는 건강보험심사평가원 포털을 통해 환자의 이용 횟수를 확인한 뒤 진료비를 청구하게 된다.진료 기준도 한층 강화된다. 앞으로는 도수치료 효과에 대한 평가와 기록이 의무화되고, 단순재활치료나 기본 물리치료를 우선 시행하도록 했다. 기준 횟수를 초과한 도수치료에 대해서는 건강보험은 물론 환자에게도 비용을 청구할 수 없도록 했다.복지부는 의료적 필요에 따른 도수치료와 개인적 목적의 시술도 명확히 구분했다. 환자의 질환과 증상에 따라 의사의 의학적 판단으로 시행되는 도수치료만 관리급여 대상이다. 반면 피로 회복이나 체형 교정 등 개인적 필요에 따른 도수치료는 건강보험과 실손보험이 적용되지 않으며 전액 본인 부담으로 이용해야 한다.복지부는 이번 제도 시행으로 의료기관별 가격 편차를 줄이고 불필요한 과잉진료를 예방하는 동시에 건강보험 재정의 건전성도 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 향후 3년 주기로 제도 운영 성과를 평가하고, 모니터링 결과를 토대로 급여 유형과 운영 기준을 지속적으로 보완해 나간다는 방침이다.정은경 보건복지부 장관은 "이번 관리급여 도입은 무분별한 과잉진료를 방지하고 환자의 의료비 부담을 줄이기 위해 비급여 관리체계를 강화하는 필수적인 조치"라며 "현장에서 제도가 안정적으로 정착될 수 있도록 의료계와 지속적으로 소통하고 협력하겠다"고 밝혔다.반면 의사단체는 정부가 진료권을 침해하는 것이며 비급여 항목에 대한 개입이 시작됐다고 반발하고 있다. 이들은 법률 투쟁과 행정소송 등도 불사하겠다는 입장이다.김택우 대한의사협회장은 지난 6월 28일 궐기대회에서 "의사의 진료권은 의사만을 위한 권리가 아니다"면서 "의사가 환자 상태에 따라 제대로 판단할 수 있어야 국민도 제대로 치료받을 수 있다"고 말했다.이어 그는 "오늘은 도수치료라고 말하지만 내일은 체외충격파, 그다음은 또 다른 비급여 진료가 될 수 있다"면서 "하나의 치료 방법의 문제가 아니라 의료의 자율성과 국민 선택권이 걸린 문제"라고 주장했다. 덧붙여 "본인부담률 95%가 과연 국민을 위한 급여냐, 환자 부담은 그대로 둔 채 정부가 가격과 횟수, 진료 기준을 정하는 것이 과연 국민을 위한 제도인지 묻고 싶다"고 비판했다.