서삼석, 22대 후반기 국회 농해수위원장 선출... "농협 개혁 앞장"

큰사진보기 ▲서삼석의원. ⓒ 의원실제공 관련사진보기

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더불어민주당 서삼석 의원(전남 영암·무안·신안)이 지난 6월 30일 제22대 국회 후반기 농림축산식품해양수산위원회 위원장으로 선출됐다.3선 중진인 서 위원장은 2018년 국회 등원 이후 지난 8년간 줄곧 농해수위에서 활동하며 식량안보 강화, 농수산물 수급 안정, 농어촌 소멸 대응, 수산업 경쟁력 강화 등 현안 해결에 주력해 온 농어업 분야 최고 전문가로 꼽힌다.서 위원장은 "당면한 기후변화와 인력난, 재난·재해, 농수산물 가격안정과 소득보장 등 우리 농어업이 직면한 복합위기를 극복하기 위해 전력을 다하겠다"며 "이재명 국민주권정부의 국정철학을 충실히 이행하고 안정적 리드와 독려도 아끼지 않겠다"고 소감을 밝혔다.특히 그는 후반기 농해수위의 최우선 핵심 과제로 '농협 개혁'을 제시했다.서 위원장은 "농협은 농업인의 생산과 유통, 금융을 책임지는 핵심 조직인 만큼 본연의 설립 목적에 충실해야 한다"며 "경제사업 활성화와 판매농협 구현, 조합원 중심의 운영체계 확립, 금융사업 공공성 강화 등 농협 개혁 과제를 국회 차원에서 적극적으로 뒷받침하겠다"고 강조했다.아울러 후반기 중점 추진 과제로 ▲ 식량안보 대응체계 강화 ▲ 농수산물 수급 및 가격안정 시스템 구축 ▲ 기후변화 대응 농정 전환 ▲ 농어촌 소멸 대응 ▲ 수산업 경쟁력 강화 ▲ 농어업 재해 대응체계 고도화 등을 꼽았다.서 위원장은 "농어업은 국가 경제의 한 분야가 아니라 국민의 먹거리와 국가안보, 국토 균형발전을 책임지는 전략산업"이라며 "실효성 있는 입법과 책임 있는 예산 심사를 통해 농어업인들이 체감하는 변화를 만들어내겠다"고 다짐했다.이어 "여야를 넘어 협치와 상생의 국회를 실천해 현장의 목소리가 정책으로 이어지는 농해수위를 만들고, 대한민국 농어업의 새로운 도약을 이끌겠다"고 덧붙였다.민선 3·4·5기 무안군수를 역임한 서 위원장은 20대부터 22대까지 내리 3선을 지내며 국회 농해수위 간사, 기후위기특별위원장, 예산결산특별위원장 등을 거치며 농어업 발전을 위한 입법과 예산 확보에 매진해 왔다.