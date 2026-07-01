시골에서 홀로 살기, '먹는 일'에서 해방됐습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

네 마디로 우는 저 새의 울음소리

사람의 음성과는 달리 자음과 모음으로 분리되질 않아

문자(文字)로 옮길 수가 없다



흔히

"홀딱 벗고, 홀딱 벗고" 운다 하지만

어찌 들으면

"첫차 타고, 막차 타고" 하는 것도 같고

"언짢다고, 괜찮다고" 하는 것도 같다



또 어떤 이는

"혼자 살꼬, 둘이 살꼬" 한다고도 하고

"너도 먹고, 나도 먹고" 한다고도 한다



듣는 이에 따라 이현령비현령(耳懸鈴鼻懸鈴)이다

만어(萬語)를 품고 있는 저 무궁설법

누가 따라잡을 수 있단 말인가

- 임보 시 <검은등뻐꾸기의 울음> 전문

큰사진보기 ▲들녘에서 모들이 하루가 다르게 푸른 생기를 더해갑니다. ⓒ 임경욱 관련사진보기

큰사진보기 ▲집 앞 텃밭에는 손수 키운 채소들이 무성하게 자라고 있습니다. ⓒ 임경욱 관련사진보기

1년의 절반이 저무는 첫 새벽입니다. 지난 겨울 지구 궤도의 동 지점에서 출발한 지구가 춘분점을 지나, 며칠 전 하지점을 통과한 시기입니다. 새벽을 수런거리며 깨우는 빗소리에 눈을 떴습니다. 제주에서 시작된 늦은 장마가 어느새 이곳 문 앞까지 당도한 모양입니다. 인적 드문 시골이라 자동차 소음이나 메마른 전자음 하나 섞이지 않은, 순수한 자연의 숨소리가 창을 타고 넘어옵니다. 얕은 지식으로는 미처 분간하기 어려운 풀벌레 소리가 나직한 빗소리에 섞여 어스름한 미명(未明)을 걷어냅니다.새벽마다 "삐삐- 삐삐-" 네 음절로 산천을 흔들던 검은등뻐꾸기의 울음이 오늘은 들리지 않습니다. 새들도 이리 비가 쏟아지는 날에는 날개를 접고 고요를 택하나 봅니다. 봄날 내내 숨이 넘어갈 듯 애절하게 울어대던 그 소리 때문에, 어떤 날은 제 마음마저 덩달아 신산(辛酸)해지곤 했습니다.5월 중순 푸른 바람을 타고 유라시아 대륙 동부나 동남아시아에서 날아왔을 여름 철새. 지금 쯤 멧새나 호랑지빠귀, 혹은 붉은머리오목눈이의 둥지에 슬그머니 탁란(託卵)을 해두고, 제 새끼가 무사히 깨어나 자라기만 바라며 앞산과 뒷산을 위태롭게 오가고 있을 터입니다.활동 반경이 좁아 해 뜰 무렵이나 해질녘에만 앞산 자락에서 "뻐꾹, 뻐꾹" 무겁게 우는 토종 뻐꾸기와는 그 결이 확연히 다릅니다. 시인의 말마따나 그 입체적인 울음을 어찌 활자 따위에 가둘 수 있겠습니까. 결국 새의 울음이란 듣는 이의 마음을 비추는 선명한 거울인 셈입니다. 마음이 명랑한 이에게는 경쾌한 노래로, 삶이 고단한 이에게는 애절한 통곡으로 환청처럼 울리는 법이니까요.지난주에는 마을 안길 끝자락에 사시던 할머니께서 소천하셨습니다. 이장님의 다정한 듯 쓸쓸한 마을 방송을 통해 비보를 접했습니다. 시골이라지만 저마다 외딴섬처럼 떠 있는 터라, 마을의 크고 작은 동향은 늘 스피커를 타고 흐르는 방송에 의지하곤 합니다. 빈소는 인근 도회의 장례식장에 마련되었고, 출상일 날 장지로 향하기 전 상여차는 마을회관에 잠시 머물렀습니다. 마당으로 나가 하얀 국화 한 송이를 헌화하며 할머니의 고단했던 생을 전송했습니다.날마다 해 질 무렵이면 아흔도 넘은 굽은 허리를 지팡이 하나에 의지한 채 마을을 유람 하듯 돌던 할머니였습니다. 산책길에 마주쳐 공손히 문안을 올릴 때면, "몸은 이래도 자꾸 움직여야제" 하시며 다시금 쫑쫑 걸음을 재촉하시던 모습이 선합니다. 미수(米壽)를 갓 넘기고 구순(九旬)의 고개는 채 넘지 못한 채 북망산천으로 길을 떠나셨습니다.평생의 동무를 먼저 보낸 이웃 할머니들은 망연자실한 채, 깊은 주름 사이에 눈물을 채우고 멍하니 하늘을 바라봅니다. 시골은 이렇듯 소중한 이들이 하나둘 제 갈 길을 찾아 떠나갈 때마다 쇠락을 넘어 서서히 소멸의 풍경 속으로 침잠해 갑니다.날이 완전히 밝아오자 빗줄기는 한층 더 억세어집니다. 비바람이 "샤아악-" 하는 날카로운 소리를 내며 집 주변의 나무들을 세차게 흔들고는 이내 저편으로 달아납니다. 마을 농경지에는 써레질을 끝낸 무논마다 정갈하게 줄을 맞춘 모들이 하루가 다르게 푸른 생기를 더해갑니다.씨줄과 날줄처럼 촘촘히 엮여 서로를 지탱하고 부대끼는 그 푸른 생명력이, 한결 질서 있고 든든해 보입니다. 그 고른 모판을 바라보며, 문득 거칠어진 내 마음의 밭에도 화평과 온유의 여린 모들을 정성스레 짜깁기해 심고 싶다는 생각을 합니다.밤낮없이 구애의 노래를 불러대던 개구리들도 거센 빗소리 앞에서는 숨을 죽였습니다. 간간이 짝을 짓거나 홀로 날아와 논배미에서 먹이를 잡던 백로와 왜가리, 황새의 고고한 자태도 오늘은 보이지 않습니다.시골에서 홀로 살아가며 얻은 가장 큰 자유는 역설적이게도 '먹는 일'로부터의 해방입니다. 치열하게 직장 생활을 하던 시절에는 끼니때마다 '무엇을 먹어야 하나' 고민하는 게 일이었고, 때로는 그 사소한 메뉴를 고르는 행위 자체가 무거운 곤욕으로 다가오곤 했습니다.이곳에 살면서부터는 가공식품이나 인스턴트 음식을 자연스럽게 멀리하게 되었습니다. 아침에는 무언가를 끓이고 볶는 번잡함이 싫어 그저 신선한 과일과 채소를 무심히 갈아 마십니다. 아주 오래전부터 몸에 밴 담백한 습관입니다. 과거 유행했던 해독주스의 이로움을 몸이 먼저 기억하고 있기 때문일지도 모릅니다. 도시였다면 마트 매대에서 매번 포장된 과일과 채소를 골라 담았을 테지요.하지만 이곳에서의 아침 식탁은 온전히 내 손끝에서 시작됩니다. 텃밭에서 손수 키운 방울토마토와 가지, 싱그러운 상추와 쌉싸름한 치커리, 청경채와 비트가 주연을 맡습니다. 육묘장에서 모종을 사다 심은 것도 있고, 흙을 일궈 직접 파종한 것들도 있습니다. 농부의 거친 손길처럼 정성껏 가꾸지는 못했음에도, 홀로 거두어 먹기에는 차고 넘치는 대지의 축복입니다. 여기에 마당가에 지천으로 자라는 야생 쑥과 뽕잎, 엉겅퀴와 왕고들빼기 같은 자연의 덤이 더해지면, 그것이야말로 내 몸의 피를 맑게 하고 삶의 독소를 깨끗이 씻어내 주는 최고의 성찬이 됩니다.번잡한 도시의 궤도를 벗어나 시골살이를 감행하며 얻은 가장 고귀한 사치품은 바로 '몸과 마음의 완전한 자유'입니다. 도시의 매연과 소음도 피하고 싶었지만, 그보다 매일같이 쏟아지는 세상 살이의 서슬 퍼런 악다구니로부터 한 걸음 비켜설 수 있다는 점이 무엇보다 좋습니다.종교나 정치, SNS의 바다에서 무분별하게 쏟아지는 정보들은 되레 사람의 마음에 먹칠을 하고 본질을 보지 못하게 눈을 멀게 만듭니다. 반면 자연은 아무런 대가 없이 마음에 고요한 화평을 선물하고, 흐려진 눈을 맑고 밝게, 그리고 넓게 트여 줍니다. 자연의 시계에 나의 걸음걸이를 맞추는 지금, 비로소 참된 살이를 배웁니다.