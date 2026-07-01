성남시의회 여야, 원구성 합의... 강상태 의장 추대

큰사진보기 ▲성남시의회 더불어민주당 강상태·정연화·윤혜선·박기범·서은경 의원(왼쪽부터) 사진 ⓒ 박정훈 관련사진보기

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제10대 성남시의회 개원을 앞두고 더불어민주당이 강상태 의원을 전반기 의장 후보로 추대하며 원구성 윤곽이 드러났다. 특히 이번 원구성은 여야가 협의를 통해 합의안을 마련했다는 점에서 주목된다.성남시의회 더불어민주당은 6월 30일 당선인 총회를 열고 전반기 의장 후보로 강상태 의원을 추대하고, 주요 의장단과 상임위원장 후보를 확정했다고 밝혔다.강상태 의원은 제10대 성남시의회 최다선 의원으로, 제9대 후반기 의회운영위원장과 더불어민주당 대표의원을 지내며 의회 운영 경험을 쌓아왔다.민주당은 부의장 후보로 정연화 의원을, 문화복지체육위원장에 윤혜선 의원, 도시건설위원장에 박기범 의원, 예산결산특별위원장에 서은경 의원을 각각 선임하기로 했다.이번 원구성은 성남시의회 최초로 더불어민주당과 국민의힘이 협의를 거쳐 합의안을 마련한 것으로 알려졌다. 양당이 의장단과 상임위원회 구성에 공감대를 형성하면서 새 의회 출범과 함께 협치 기반을 마련했다는 평가가 나온다.최종성 더불어민주당 대표의원은 "새롭게 출범하는 제10대 성남시의회는 시민의 삶을 최우선으로 하는 의회가 돼야 한다"며 "개원과 동시에 신속한 의정활동으로 시민 기대에 부응하겠다"고 말했다.이어 "정쟁보다 민생, 대립보다 협치를 원칙으로 집행부에 대한 견제와 함께 시민이 체감할 수 있는 정책을 만드는 데 집중하겠다"고 밝혔다.한편 제10대 성남시의회는 개원 본회의를 통해 의장단 선출과 원구성을 마무리하고 본격적인 의정활동에 들어갈 예정이다.