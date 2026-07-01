경이로운 폭포, 굵은 물줄기 옆에 끊어질 듯 내려오는 그 무엇

6월 둘째 주 미국의 테네시주와 노스캐롤라이나주에 걸쳐 있는 스모키마운틴을 다녀왔습니다.

큰사진보기 ▲밍고 폭포왼쪽의 굵은 물줄기 옆에 오른쪽으로 가는 물줄기가 끊어질 듯 내려오는 것이 31년 전 사진과 똑같았다 ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲찰스 부니언 트레일트레일은 수증기와 안개가 자욱했으나 고개를 들어 위를 바라보면 나뭇잎 사이로 밝은 해의 광선이 내리꽂고 있었다 ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲찰스 부니언 전망대허공으로 불쑥 솟은 바위와 스모키마운틴의 전경 ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲뉴파운드갭뒤에 보아는 표지판이 31년 전에도 이곳에서 사진을 찍었음을 증명했다. 스모키마운틴은 31년 전과 다르지 않았다 ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲앤드류스 볼드지루하게 내려가기만 하던 숲길이 다소 평평해지다가 하늘을 지고 있는 듯한 초원이 펼쳐졌다 ⓒ 백종인 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전망대에서 바라본 침니 톱스‘아니, 여기가 끝이 아니라고!’ 생각하며 왼쪽을 바라보니 바위로 올라가고 있는 사람들이 보였다 ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲침니탑스 암봉에서 보이는 스모키마운틴맑은 하늘 아래 겁겁이 포개진 스모키마운틴 풍경이 아름답다 ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲침니탑스 암봉드물게 열리는 문을 통과하여 암봉 등반을 하고 있는 사람들의 모습이 보인다 ⓒ 백종인 관련사진보기

전날 빗속에서 18km의 산행을 무사히 끝낸 것에 고무된 우리는 셋째 날 걸으려던 평탄한 계곡길 대신 능선길인 13km의 찰스 부니언(Charlies Bunion) 트레일을 선택했다. 특히, 웅장한 기암괴석과 빼어난 능선 풍경으로 스모키마운틴 최고의 하이킹 코스로 불린다는 사실을 뒤늦게 알고서는 절대로 놓칠 수 없다는 생각까지 들었다.찰스 부니언 트레일은 스모키마운틴을 관통하는 뉴파운드갭(New Found Gap) 로드에서 가장 높은 고개인 뉴파운드갭에서 시작한다. 뉴파운드갭은 스모키마운틴에 오면 누구나 한 번 쯤은 멈추어 보고 가는 곳이다. 우리는 일단 하이킹을 마친 후 주변 전망을 살펴보기로 하고 산길로 들어섰다.트레일로 들어가는 입구는 주변의 짙은 녹음으로 어두웠고 길은 질펀했다. 이곳 역시 수증기와 안개가 자욱했으나 고개를 들어 위를 바라보면 나뭇잎 사이로 밝은 해의 광선이 내리꽂고 있다. 능선 길임에도 안개와 길 양편을 둘러싼 나무들로 나무 터널을 걷는 느낌이었다.드문드문 마주 오는 등산객들을 만났는데, 이 중에는 애팔래치아 트레일(Appalachian Trail)을 종주하는 것으로 보이는, 집채 만한 배낭을 메고 짙은 땀 냄새를 풍기며 걸어오는 사람들도 있었다. 찰스 부니언 트레일은 미국에서 가장 유명한 애팔래치아 트레일의 일부다.4.3km 지점에 있는 아이스워터 산장에서 잠시 다리 쉼을 하고 나무로 막힌 능선길을 따라 2km를 더 걸어갔다. 갑자기 세상이 열린 듯 푸른 하늘 아래 탁 트인 능선길이 나오면서 절벽 형태의 바위가 우뚝 선 것이 보였다. 찰스 부니언 전망대였다. 옛날에 큰 산불과 홍수가 겹치면서 흙이 쓸려 내려가고 단단한 바위 뼈대만 남게 된 곳이라 했다. 맞은 편 허공으로 불쑥 솟은 바위에 올라갔다. 습한 공기로 땀에 젖은 몸이 가벼워지는 느낌이었다.6.5km의 산길을 오르내리며 뉴파운드갭 주차장으로 돌아갔다. 13km 하이킹이라는 숙제를 마치고 여유를 찾아 주위를 둘러보다가 문득 31년 전 아이들과 함께 스모키마운틴에서 찍었던 사진이 생각났다. 혹시나 하는 마음에 휴대전화 속 사진을 보여주며 AI에게 촬영 장소를 물었다. 놀랍게도 AI가 가리킨 곳은 지금 내가 서 있는 바로 그 자리였다. 반갑고 신기한 마음에 동일한 전망을 배경으로 다시 한번 사진을 찍었다. 뒤에 보이는 스모키마운틴은 31년 전과 다르지 않았다. 그 순간부터 이번 스모키마운틴 여행은 단순한 탐방이 아니라 추억을 찾아가는 여행이 되었다.스모키마운틴에서의 넷째 날, 쿠워히 전망대를 다시 찾았다. 31년 전 전망대로 올라가는 길을 확인할 겸 경치가 좋다는 앤드류스 볼드(Andrews Bald) 트레일을 걷기 위해서였다.앤드류스 볼드 트레일은 이름에서 알 수 있듯이 산 정상부에 이르면 빼곡히 들어찼던 숲이 갑자기 사라지면서 넓은 초원과 전망으로 바뀌는 곳이다. 왕복 5.8km의 앤드류스 볼드 트레일은 내리막길로 시작되었다. 평평한 돌과 나무 계단이 조성되어 있었으나 며칠간 내린 비로 젖은 상태여서 무척 조심스러웠다. 지루하게 내려가기만 하던 숲길이 다소 평평해지다가 하늘을 지고 있는 듯한 초원이 펼쳐졌다. 등산객들은 마치 소풍이라도 온 것처럼 풀밭에 앉아 싸 온 음식을 먹고 있었다. 돌아오는 길에 행운을 상징한다는 흰 올빼미를 보았다. 앞에서 걷고 있던 젊은이들이 알려 주었는데, 높은 나뭇가지에 강렬한 햇빛과 함께 앉아 있어 카메라에 담는 것은 실패했다.두 번째로 찾은 쿠워히 전망대로 가는 길은 사람들로 가득했다. 우리는 31년 전 사진에 나온 길만 확인하고 오후에 걷기로 한 침니 톱스(Chimney Tops) 트레일로 이동했다.침니 톱스 트레일은 거리가 왕복 5.6km로 길지 않으나 거친 지형과 나무 계단, 돌계단이 번갈아 나타나는, 스모키마운틴 국립공원에서 가장 가파른 곳으로 알려져 있다. 2016년에 발생한 대화재로 암봉 꼭대기까지 가는 길이 폐쇄되어 현재는 새로 조성한 전망대에서 멀리 서 있는 두 개의 암봉을 볼 수만 있다.트레일은 계곡 길로 시작하였다. 계곡에서 하이킹에서 흘린 땀을 식히는 듯 물놀이하는 사람들의 모습이 보였다. 계곡이 끝나면서 본격적인 오르막길이 시작되었다. 쉼 없이 계속되는 오르막으로 숨이 차고,습한 날씨로 땀에 온몸이 젖었으나 한국 산에 익숙하다면 으레 경험하는 정도의 난이도였다.숨을 몰아쉬며 사람들이 모여있는 전망대에 도착했다. "여기가 트레일의 종점인가요?" 물었더니, 더 올라가라는 답이 돌아왔다. '아니, 여기가 끝이 아니라고!' 생각하며 왼쪽을 바라보니 바위로 올라가고 있는 사람들이 보였다. 폐쇄되었다고 들은 암봉을 올라가고 있는 것이다. 갈 것인가, 말 것인가. 호기심과 두려움이 교차하는 가운데 발길은 왼쪽 길로 옮겨가고 있었다. 암봉으로 가는 문은 열려 있었다.마주치는 사람들에게 암봉을 올라갔느냐 물으면서 계속 전진했다. 한 중년의 사내가 말하길, 화재로 지반이 취약해졌고 예전에 있었던 쇠줄도 없어져 자기는 올라가지 않았다며 위험하다는 말을 덧붙였다. 머리로는 이해하면서도 몸은 앞으로 나아갔는데, 사람들이 모여있는 곳까지 가고 보니 어느덧 암봉 중간에 와 있었다.젊은 여성 한 명이 정상에 올라갔다가 왔는지 식구들의 축하를 받고 있었다. 우리도 배낭을 벗고 옷매무새를 다듬은 후 바위를 본격적으로 올라탔다. 바위가 거칠어 가볼 만하다는 생각이 들었으나 점점 높아지는 고도와 강해지는 난이도에 더 이상 모험을 할 처지가 아니라고 판단되었다. 특히 짧은 다리로 커다란 바위를 내려오는 것에는 자신이 없었다. 암봉 ⅔ 지점이 우리의 한계였다.암봉으로 가는 길은 공식 안내에는 지금도 폐쇄 구간으로 표시되어 있다. 그날 왜 문이 열렸는지 알 수 없지만, 날씨가 안정된 시간에 한시적으로 개방했을 가능성이 크다. 어쨌든 문은 열려 있었고 일부 사람들이 올라가니 다른 사람들도 올라갔으며 우리도 그중 하나였을 것이다. 다행히 그날 사고 소식은 없었고, 드물게 열리는 문을 통과하여 암봉 등반을 경험한 우리는 무척 운이 좋았다. 나중에 알고 보니 그 문은 가끔 열리는 모양이었다.암봉 꼭대기까지는 안 갔으나 암봉에 올라갔다는 사실에 들떠 내려오는 길은 가뿐하고 가슴까지 뿌듯했다.스모키 마운틴을 떠나는 다섯 번째 날, 우리가 찾은 곳은 숙소에서 가까이 위치한 밍고(Mingo)폭포였다. 31년 전 아이들을 데리고 스모키마운틴에 이틀 정도 머물렀던 것만 기억나는 가운데 그래도 가장 생생한 것이 밍고 폭포에 온 것이다. 사실 폭포를 따라 바위로 올라가 물에 흠뻑 젖었던 것은 기억났으나 그 폭포가 밍고 폭포라는 것은 AI가 알려주었다.몇십 개의 계단을 올라가니 40m 정도의 높이에서 떨어지는 폭포가 웅장한 소리를 내고 있었다. 왼쪽의 굵은 물줄기 옆에 오른쪽으로 가는 물줄기가 끊어질 듯 내려오는 것이 31년 전 사진과 똑같았다. 밀려오는 감회에 사진 찍는 것만으로는 부족해 입이 근질거렸다. 드디어 옆에 있던 모녀에게 31년 전 사진을 보여주는 주책을 부렸다. 딸로 보이는 20대 여자가 신기해하며 관심을 보였다. 31년 전 이 아가씨는 엄마 뱃속에도 없었을 것이다. 하긴 31년 전 이곳에서의 추억은 그때도 어른이었던 우리들만의 것이었고, 시간이 흘러도 그 기억만큼은 조금도 낡지 않았다.