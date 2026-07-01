"정청래 굳이 두 번 해야 하나? 지난 1년과 다른 리더십 필요"

김민석 국무총리가 총리 임기 마지막 날인 6월 30일 <오마이뉴스>와의 인터뷰에서 더불어민주당 차기 당 대표 출마를 선언했다. 총리로서는 마지막 언론 인터뷰였다. 이날 오후 한성숙 국무총리 임명안이 국회 표결로 통과된 뒤 이재명 대통령이 한 총리 임명안을 재가했다. 이에 김 총리는 7월 1일 오전 이임식을 갖고, 1년 동안의 총리 활동을 마치고 더불어민주당으로 복귀한다.
김 총리는 이날 오후 5시 삼청동 국무총리 서울공관에서 진행된 오마이뉴스 유튜브 채널 오마이TV <오연호가 묻다>에 출연해 "정청래 전 대표와는 다른 색깔과 역량, 다른 스타일과 장점을 가진 리더십이 필요한 때"라면서 "(정 전 대표가) 지금까지 했던 방식으로 굳이 (당 대표를) 두 번 할 어떤 필요나 필연성은 지금 발견하기 어렵다"고 밝혔다.
김 총리는 이재명 정부 첫 총리로 일한 지난 1년을 돌아보며 APEC(아시아·태평양경제협력체) 정상회의 성공 개최, 글로벌 AI 허브 유치, 의대생 복귀 등을 주요 성과로 들었다. 국회 복귀 이후에도 여전히 남은 과제로는 '청년 문제'를 꼽았다. 그는 "청년의 삶을 해결하지 않고선 청년의 미래뿐만 아니라 나라의 미래도, 진보의 미래도 없다"면서 "당에 돌아가서도 제일 신경 써야 할 일 중 하나"라고 강조했다.
김민석 총리의 '뛰어난 리더십'을 칭찬한 이 대통령의 평가에 대해서는 "과분한 극찬"이라며 몸을 낮췄다. 김 총리는 "대통령과 전체적인 방향, 흐름, 역사 인식이 서로 안 맞춰봐도 될 만큼 많이 맞춰져 공감대가 있었다"라면서 "대통령과 저는 실용적으로 성과를 만들어간다는 유사성이 있다"고 이 대통령과의 호흡이 잘 맞는다고 말했다.
김 총리는 민주당에서부터 지근거리에서 보좌하며 호흡을 맞춰 온 이 대통령에 대해 "대통령직에 최적화돼 있다"라면서 "이 대통령 본인이 갖고 있는 문제의식이나 개혁성을 놓치지 않고 하나하나 풀어내는 점은 옆에서 보기에도 족탈불급(足脫不及)"이라고 평가했다. 이 대통령이 힘들 때 위로를 건네면 "내가 버티는 건 잘하죠"라고 말했다는 일화를 전하며 "(국정도) 어려움이 계속 있었지만 잘 버텨내왔다"고 말했다.
김 총리는 본인이 총리에 임명되기 전에 이 대통령에게 유시민 작가를 총리로 추천했던 사실도 공개했다. 다만 최근 유 작가가 이 대통령을 비판하며 제기한 '재건축론'에 대해선 "동의가 안 되는 부분이 많다"고 선을 그었다. 김 총리는 유 작가에게 "패널 형식이든 토론회든 모든 문제제기도 다 듣고 답도 하고 하는 자리가 있었으면 좋겠다"면서 "(그런 토론 자리를 통해) 사실관계를 분명하게 하고 (오류를) 시정하는 과정을 거칠 필요가 있다"고 말했다.
6·3 지방선거 전 중단됐던 민주당·조국혁신당 합당 논의를 두고는 조국혁신당 차원의 입장 정리를 촉구했다. 김 총리는 "대통령이나 청와대가 8월 '통합 전당대회'를 하려고 했는데 누가 반대해서 안 됐다는 건 1%도 사실이 아니"라면서 "조국혁신당이 민주당과 통합할지 연대할지는 스스로 판단하고 드러내는 게 좋다"고 밝혔다.
오는 8월 17일 전당대회를 앞두고 민주당 지지자들 간 갈등이 격화하는 상황에 대해서는 "(잘 들여다보면) 핵심적인 갈등 쟁점이 많지 않다"고 진단했다. 김 총리는 자신 또한 '정치검찰의 피해자'이자 '오래된 당원 주권론자'라면서, 전당대회 변수로 떠오를 검찰 보완수사권 폐지 문제와 당원 주권 강화에 대한 입장을 명확히 밝혔다. 이어 그는 "합리적 개혁·진보·보수·중도를 다 끌어안아야 한다"면서 당의 통합과 확장을 강조했다.
다음은 오연호 오마이뉴스 대표기자가 김민석 총리와 1시간 10분가량 진행한 인터뷰의 일문일답이다.
"청년 문제 해결하지 않으면, 나라와 진보의 미래 없다"
- 현직 총리로서 마지막 언론 인터뷰인가.
"맞다. 갑자기 내일까지 뭐가 생기지 않는 한 마지막 인터뷰인 것 같다(웃음)."
- 이재명 정부 초대 총리로서 되돌아볼 때 지난 1년간 가장 보람 있었던 일은.
"하나하나의 사건으로 얘기한다면 APEC(아시아·태평양경제협력체)을 안정적으로 치렀다든가, 글로벌 AI 허브를 유치했다든가, 의정 대란 와중에 의대생 복귀를 설득해 마무리를 지었다든가, 자살을 감소시켰다든가 여러 가지가 있을 수 있겠다.
그렇지만 큰 틀에서 보면 1년간 대통령을 모시고 내각과 함께 일하며 내란 이후 상황을 안정시키고 정부에 대한 신뢰를 회복하는 과정에서, 일종의 참모장 역할을 하는 총리로 비교적 안정적으로 결과를 만드는 과정을 큰 대과 없이 마무리할 수 있었던 것, 그게 다행이고 보람이고 성과다."
- 아쉬움이 남는 대목도 있을 것 같다.
"처음부터 지금까지 '사실은 이 문제가 제일 중요한데'라고 계속 신경 쓰고 여러 시도도 하고 주변에 강조도 했지만 아직까지도 역부족이고 앞으로도 제일 신경 써야겠다는 문제는 역시 청년 문제다. 우리 사회, 우리 국가, 좁게는 민주당과 우리 정부가 풀어야 할 제일 큰 과제는 청년의 삶을 해결하는 문제, 청년의 미래에 대한 희망을 회복하는 문제다.
그 문제를 해결하지 않고선 청년의 미래뿐만 아니라 나라의 미래도 없고 진보의 미래도 없다. 개인적으로 여러 시도를 했는데 만족스럽지 못했다. 당에 돌아가서도 제일 신경 써야 할 일 중 하나로 생각하고 있다. 나름 몇 가지 어떤 방향에 대한 실마리랄까, 키워드랄까, 그런 걸 잡은 정도의 상황이다."
- 투표용지 부족 사태에 항의하고 저항하던 청년들을 직접 만나 몇 시간씩 대화한 장면이 인상적이었다. 그렇게 여러 시도를 했지만 여전히 부족함이 있다는 건가.
"그렇다. 이번 선관위 사태와 관련해 학생·청년들과 대화한 게 저로서도 굉장히 의미가 깊었다. 한편으론 저도 이미 기성세대가 돼서 '대화가 될까?'라며 속으로 좀 부담스럽고 약간 쫄리는 것도 있었다. (그런데) 막상 대화를 해보니까 얘기가 되는구나 싶기도 하고, 상대방도 '저 사람이 그렇게 꼰대는 아닌 것 같네', '꼰대 중 좀 덜 꼰대인 것 같네', 이렇게 느끼는 게 아닌가 생각했다.
두 차례 만남을 하면서 두 번 집단 대화를 했다. 이번 건이 끝나면 이른바 청년 문제, 전반적인 정책 문제에 대해 정부와 여당과도 대화했으면 좋겠다는 말씀을 드렸는데 그 분들이 마음을 열어주셔서, 앞으로 그걸 집중적으로 해볼 생각이다."
- 이 대통령이 취임 1주년 기자회견에서 "김민석 총리가 정말 뛰어난 리더십으로 내각이 큰 잡음 없이 하나의 목표를 향해 제가 제시하는 방향대로 치열하게 잘 달려왔다. 성과도 많이 냈다. 아마 역사적으로 이렇게 단기간 내에 구체적 성과를 많이 낸 내각이 있을까 싶을 정도로 잘해왔다"고 평가했다. 눈높이가 높은 분의 극찬인데, 어떤 생각이 들었나.
"과분한 극찬이었다. 그 전에 강훈식 비서실장이 '이재명 정부의 성과는 김 총리의 성과라고 해도 좋다'고 말씀하시고 (이 대통령이) '적절한 평가였다'라고 재확인해 주신 것 자체가 굉장히 과분한 평가고 감사한 일이다. (이 대통령이 말씀하신) '제가 제시하는 방향'이라는 점에서, 대통령과 저는 철학이나 시대정신 이야기를 많이 한다. 그런 점에서 굳이 하나하나 따지지 않아도 전체적인 방향, 흐름, 역사 인식이 서로 안 맞춰봐도 될 만큼 많이 맞춰져 공감대가 있었던 게 하나 있다.
그리고 '큰 잡음 없이'라는 대목에선 비교적 제가 역할을 했을 수도 있겠다 싶다. 당에서건 정부에서건 제가 일을 맡으면 목표 자체를 달성하는 데 있어 크게 못 이뤄본 적이 없는 것 같다. 목표가 정해지고 과제가 정해지고 숙제가 생기면 그건 대부분 성공시켰던 것 같다. 그 과정을 큰 잡음 없이 원만하게 풀어가는 스타일을 (이 대통령이) 평가해 주신 것 같다. 성과는 그 과정에서 대통령의 큰 리더십에 기초해 나오는 것이다. 대통령과 저는 실용적으로 성과를 만들어간다는 유사성이 있어서, 그런 평가를 해주신 게 아닌가 생각한다."
- '대통령이 제시한 방향대로 치열하게'라는 표현도 있다. 새벽 총리를 표방했는데 '치열하게'의 예를 든다면.
"국무위원 텔레그램 방이 있다. 의원실에서도 그런 경우가 있는데 (대통령이) 밤 12시 넘어서, 어떨 땐 (새벽) 1시에 (메시지를) 올릴 때가 있다. 그러면 미안하니까 '지금 꼭 답할 필요는 없다'라고 (하시는데) 저도 그럴 때가 많다. 그런데 대통령은 그걸 다반사로 하신다.
무슨 일이 있으면 텔레그램으로 어떤 사안이나 기사를 참고하라고 보내시는데, 나중에 확인해 보면 그 시간이 (오전) 1시, 1시 반, 2시인 경우가 있다. 보내는 사람도, 받는 사람도 시간 감각을 놓치는 거다. 잘 땐 당연히 (연락을) 못 받겠지만 (어떨 땐) 받고 저도 답을 보낼 때가 있으니, 잠자는 시간이 원래도 그렇게 많진 않은데 더 준 것 같다. 쪼개진 것 같다."
- 대통령이 말한 '구체적 성과'는 핵심적으로 무엇인가.
"우리 정부가 이뤄낸 여러 성과일 것이다. 가령 내란을 극복하는 과정이라든가, 증시와 수출이 개선된 거라든가, 산재가 완화된 거라든가, 산불이 준 건 피해액이나 인명으로 계산하면 현실적이고 구체적이다. 총리의 일과 관련해선 (이 대통령이) 제게 구체적인 숙제를 준 게 있다. 딱 짚으면 '이게 과연 될까' 걱정했던 APEC이 있다.
글로벌 AI 허브는 유치 과정에서는 제가 대부분 해외 활동을 했다. 자살률은 연 1만 5000명 단위에서 전체 숫자가 줄었다. 저는 (총리) 임명장을 받고 나가자마자 용산 앞에서 농성하던 농민들의 농성을 풀고 세종으로 달려가 전공의, 의대생, 의협(대한의사협회) 대표들을 만나 의대생 복귀의 계기를 만들어 냈다. 이런 것들이 구체적인 성과겠다."
- 이 대통령은 왜 초대 총리로 김민석을 선택했다고 보나.
"총리직에 대한 제 생각을 먼저 말씀드리겠다. 저는 총리 지명을 받을 거라 생각도 안 했고, (지명받을 거란) 그런 느낌이 올 때 제가 하는 게 안 맞다고 생각해 자연스럽게 피하려고도 했고, 고사도 했고, 오히려 다른 분들을 추천도 했다. 그런 과정이 있었음에도 (제가) 총리로 추천된 건 (이 대통령과) 집권에 이르는 과정을 함께 설계하고 의논하면서 (정권) 초반 새로운 필요 없이 호흡을 맞추기 쉬웠던 게 아닐까 싶다.
(이 대통령과 저는) 따지고 보면 (민주당) 대표-정책위의장, 대표-총선상황실장, 대표-수석최고위원, 대표-집권플랜본부장, (대선) 후보-선대위원장, 심지어 집권 준비 과정에서 집권 100일 플랜을 내부적으로 준비하는 등 일을 하며 2~3년간 호흡을 맞춰 왔다. 그래서 어수선한 내란 직후 상황에서 일하기에 (제가) 괜찮은 상대라고 생각하시지 않았을까 싶다."
- (김 총리가 애초에) 유시민 작가를 초대 총리로 대통령께 추천한 것으로 알고 있다.
"어디서 들으셨나 모르겠는데(웃음), 제가 두세 분을 추천했고 그중에 포함돼 있는 건 사실이다."
- 왜 유시민 작가를 총리로 추천했나.
"저는 제가 총리에 좀 맞지 않다고 생각했다. 저희는 언제든지 대통령께서 쓸 수 있는 자원이 아니냐. 어느 자리에서든 아무 직 없이도 일하는 게 맞고 또 그렇게 할 수 있다고 생각했다. 그런 점에서 제가 두세 분을 (총리로) 추천했는데, 경제계 출신도 있었다. 첫 정부의 모습을 경제 회복에 집중해 가는 게 좋겠다는 거였다. 유 작가의 경우엔 전반적으로 진영에 있어서 여러 입장 등을 대변하는 것도 괜찮겠다 생각했다."
- 오는 8월 17일 전당대회에서 당 대표 후보로 출마하나.
"원칙적으론 출마 선언을 해야 결정되는 거니까, 공식적으로 총리를 그만두고 말씀드리는 게 맞을 것 같다. 여러 가지 생각을 하고 있다."
- 여러 가지가 아니라 한 가지 생각 아닌가.
"지금 총리를 그만두고 당에 돌아가는 이유는, 당에 돌아가 역할하는 게 필요하고 당이 어떻게 가야 하나, 당이 무엇을 해야 하나 제 나름의 생각이 있기 때문에 그걸 최대한 반영하고 싶기 때문이다."
"지금의 시대정신, 대한민국 역사 황금시대의 도래"
- 이번 전당대회는 중요한 변곡점이다. 이번 전당대회의 시대정신이라면.
"전당대회의 시대정신이라기보단 지금의 시대정신은 대한민국 역사 5000년 최초로 세계를 선도할 수 있는 역할을 해야 하는 시대가 시작되고 있다는 것이다. '대한민국 역사 황금시대의 도래'라고 표현하는데 그 첫 장을 이재명 정부가 열고 있다. 그걸 실제로 만들어 내는 일에 모든 걸 다 해야겠다. 이재명 정부 입장에선 국정 성공이고, 민주당 입장에선 그런 시대를 만들어 낼 수 있도록 국정 성공을 뒷받침할 수 있어야 한다.
세계사를 보면 영국의 황금시대, 네덜란드의 황금시대, 미국의 골든에이지, 스웨덴은 복지국가를 만들었던 몇십 년이 있었다. 대한민국의 역사를 우뚝 서게 하는 시기가 지금 시작되고 있다고 보는데 그게 (이재명 정부의) 최대 과제다. 호사다마라고 어려움도 생기고 정점에 올라가려 할수록 바람은 세다. 이번 선거 결과가 그런 것이겠다. 이러다가 자칫 잘못하면 무릎이 꺾이는 것 아닌가 싶은 도전이 오고 있어서, 그걸 이겨내고 시대적 과제를 수행하는 게 세계를 선도할 대한민국의 사명이다.
지난 대선 슬로건이 'K-이니셔티브'였는데 거기엔 뭔가 담아내고 싶었던 게 있었다. 최근엔 '대체불가 대한민국'이라고 하고, 저는 '황금시대'라고 표현하는데 다 같은 얘기다. 대한민국이 추격자가 아닌 선도자로서, 정치·경제·사회·문화 모든 면에서 세계의 모범이 되는 나라, 문화적으로 가장 앞서가고 문명을 선도하는 나라를 적어도 해방 100년쯤 되면 실현할 수 있다고 보는데 지금 막 달려가는 시작이라고 본다.
그걸 실현하는 게 이재명 정부가 열어야 할 숙제다. 이재명 정부를 무조건 성공시켜야 한다. 이재명 정부의 성공이 시대정신이다. 이건 여야와 진보·보수를 넘은 문제이고, 국민과 정치를 넘은 문제다."
- 지금 당이 왜 중요한가.
"정부는 일을 하는 곳이지만 당은 일의 에너지를 만드는 곳이다. 정부는 권력을 정책으로 행사하는 곳이지만 당은 그 권력의 원천이고 권력을 만들어 내는 곳이다. 특히 지금 같은 시기는 이 대통령을 중심으로 하는 정부가 그 과제를 해야 하니까 단단한 기반과 뒷받침이 필요한데, 지난 (재)보궐선거·지방선거 결과로 최초의 어려움을 겪고 있다.
지난 1년은 대통령이 리더십과 개인기로 전체를 끌어올린 시간이다. 그야말로 괴력의 슈퍼맨같이 뛴 거다. 대통령 개인에 대한 평가만 놓고 본다면 거의 70% 전후로 국정도 당도 (지지율을) 끌어올렸다. 그 과정에서도 대통령 국정 지지율과 당 지지율은 20%p 정도 차이가 있었다.
그런데 선거 결과가 (발표)되면서 오히려 (지지율을) 쭉 끌어내리는 상황이다. 이땐 (지지율이) 일시적으로 떨어지고 있는 걸 당이 받쳐주고 다시 올려내는 일을 해야 한다. 지방선거 이전에 비해 당의 역할의 폭과 숙제의 크기가 더 넓고 커지고 강해졌다. 이젠 당이 더 본격적으로 움직일 때다."
- 지난 1년간 정청래 대표 체제의 민주당을 평가한다면.
"정청래 전 대표께서 애쓰셨고, 고생하셨고, 이루신 것도 있다. 그런데 첫째, 이젠 전체적인 과제와 숙제가 다른 리더십으로 실현돼야 할 때가 됐다. 둘째, 정 전 대표보단 좀 다른 색깔과 역량과 스타일과 장점을 가진 리더십이 필요한 때다. 그래서 (정 전 대표가) 지금까지 했던 방식으로 굳이 (당 대표를) 두 번 할 어떤 필요나 필연성은 지금 발견하기 어렵다."
- 이 대통령도 김 총리의 당 대표 출마를 희망하고 있다고 보나.
"지금은 그런 질문에 말씀을 드리는 것보단 첫째, 대통령 중심제인 우리나라에서 국정의 중심은 대통령이고 둘째, 대통령 국정 방향을 지원하는 여당의 역할은 매우 중요하고 셋째, 그 점에 있어선 제가 가장 부합하지 않나, 그 부분만 말씀드리면 될 것 같다."
- 결국 출마선언을 하셨는데.
"(질문이) 워낙 탁월하셔서 자꾸 (답변을) 끌어내신다(웃음)."
- (그럼 당 대표) 출마선언이라고 표현하겠다.
"언론의 자유를 제가 뭐라고 말씀드리겠나."
- 대한민국 5000만 국민 중 가장 가까이서 이 대통령을 지켜보셨을 텐데, '대통령 이재명'은 그 이전 '정치인 이재명'과 어떤 차이가 있나.
"이 대통령은 정치와 행정을 결합한 대통령직에 굉장히 최적화돼 있는 분이다. 원래 이 대통령은 숙의를 중시하고 끝까지 토론하면서 신중하게 결정한다. 여의도에선 그곳에서 지낸 시간이 고참 축에 들지 않는다는 것 때문에 신중함이 주로 돋보였다면, 행정의 영역으로 옮겨온 이 대통령은 쉽게 말하면 물 만난 거다.
성남시장부터 시작해 도지사와 당 대표를 거치면서 쌓여온 구력이 있는 데다가 기본적으로 행정을 꼼꼼하게 짚어내면서도 본인이 갖고 있는 문제의식이나 개혁성을 놓치지 않고 하나하나 풀어내는 점은 옆에서 보기에도 '족탈불급'이라는 생각이다. 정치권에 오래 있던 분들도, 행정 관료 출신들도 '쫓아가기 어렵다'고 하는 양면의 장점을 조화하고 있다. '복잡하고, 처음 겪는 일인데 꼭 해본 사람처럼 하네'라는 느낌을 주더라. 주저함이나 두려움이 별로 없다.
(취임) 첫날 용산에 갔을 때 황당했다. A4 용지 하나 제대로 없었다. 내란을 일으켰던 전 정권이 떠나간 자리에 들어가 추스르고 먼지를 털면서 1년을 온 건데, 우선순위와 선후 경중을 정리하면서 해낸 건 그 누구에게도 '당신 해보쇼' 하고 주면 정말 쉽지 않았을 것 같다. 그런데 (이 대통령이) 그걸 자신 있게 착착 풀어가는 게 우리가 럭키했다고 생각한다."
"이재명 대통령은 악덕 상사, 1년 됐는데 회식 한 번 안했다"
- (대통령선거 전에 '오연호가 묻다'에서 진행했던) 백낙청 서울대 명예교수 인터뷰가 떠오른다. 백 교수는 이재명 정권 탄생 전에 "이재명은 김대중 이후에 최고의 정치 지도자"라고 표현하셨다. "대통령이 되고 나서 실제로 보면 진짜 내 말이 맞는지 안 맞는지 검증이 가능할 것"이라면서 귀추가 주목된다고도 하셨는데, 지금 백 교수의 평가를 재조명해 본다면.
"백낙청 교수를 재평가하게 된다(웃음). 그땐 '저렇게까지 평가하시나'라고 생각했는데, (지금은) 백 교수가 꿰뚫어 보고 예측하는 게 달리 있으셨다는 생각이 든다. 저도 비교적 깊게 보고 멀리 보는 편에 속한다고 생각하는데, 그렇게까지 생각을 못 했다. 백 교수께서 뭘 보고 그렇게 생각하셨을지 다음에 뵙고 여쭤봐야겠다.
'김대중 대통령 이후 최고의 정치 지도자'라는 건 일리 있는 평가다. (고개를) 끄덕이게 된다. 정치 지도자는 김 대통령 표현을 빌리면 '서생의 문제의식과 상인의 현실 감각', 마키아벨리나 막스 베버의 관점에선 실제 성과를 만들어 내는 책임 윤리와 책임 정치가 결합돼야 하는 것이다. 진보 정치인이 사람의 목숨을 중시한다든가, 약한 사람의 인권을 중시한다든가, 진보 인사들을 기용해 역할할 수 있게 한다는 건 진보적 가치다.
그 진보적 가치를 현실로 적용해 만들어 내긴 쉽지 않다. (그런데 이 대통령은) 그 균형을 잡는다. 굉장히 실용적인 정치가다. 사람에 대한 애정, 약자에 대한 문제의식을 견결하게 지키는 균형이 참 대단하다. 가치와 실용 두 가지를 절묘하게 한 몸에서 조화시키고 통일시켜 갖고 있다. 더 중요한 건 일에 대한 열의가 엄청나다. 저 이상 열심히 하긴 좀 어려운 거 아닌가."
- (이재명 대통령과) 함께 일하면서 힘들지 않았나.
"악덕 상사다(웃음). (이 대통령한테) '거의 1년이 다 돼 가는데 대통령과 장관들이 모여 회식 한 번 안 했다', '곧 1년이 돼 간다'라고 했더니 '그것도 뉴스네요'라고 하시더라. 그런 상사, 리더가 주는 긴장감이라는 게 어떤 건지 내각 구성원들은 뼈저리게 느낄 것이다."
[단독 인터뷰②] "유시민 주장 동의 안돼...토론은 언제든 환영"
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