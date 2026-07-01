쓴맛 나는 얼갈이 배추김치, 이걸로 맛 되살렸어요

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와~우, 여름이다. 여름철 열무김치 담그는 비법이 여기저기서 툭툭 튀어나온다. 텃밭에서 녹아내리기 시작한 배추를 서둘러 뽑아 김치를 담가야 하는데…. 애꿎은 하늘만 올려다본다.
"여보, 오늘은 꼭 텃밭 얼갈이배추 뽑아야 해. 2주 전이 딱 맞았는데, 게으름 피우다 때를 놓쳤어. 너무 뻣뻣할 것 같아. 달팽이가 다 먹어서 구멍도 송송 났을 텐데."
"그럽시다. 운동하고 바로 텃밭으로 고고."
지난주 토요일엔 오랜만에 손주들이 우리 집에 와서 노느라 바빴다. 텃밭에 갈 수 있는 날은 딱 하루, 일요일 뿐이었다. 땡볕을 피하고 시간을 벌어야 해서 운동을 끝내고 다른 때보다 조금 이른 저녁에 텃밭으로 향했다. 그곳의 열기는 아직도 확확 달아올라서 숨이 턱까지 차올랐다. 그래도 그냥 두면 배추가 녹아내리고 더 이상 먹지 못할 것 같아 욕심을 냈다.
손주 보랴, 텃밭 농사하랴
거의 5년 째 시에서 분양하는 주말농장에서 농사를 짓고 있다. 고작 두 평 남짓한 땅덩어리지만 우리 부부에게는 녹록지 않다.
할아버지에게는 손주들에게 땅에서 크는 농작물과 달팽이, 날아다니는 나비 등을 보여주고 싶은 로망이 있다. 나는 다섯 손주 돌보느라고 힘들어 올해는 건너뛰고 싶었다. 극구 사양하는 내 말에도 남편은 분양 신청을 했고 경쟁률이 대단했는데 덜컥 당첨돼서 더 놀랐다.
우리나라의 이십사절기는 괜히 생겨난 것이 아니다. 오래전부터 그것은 농부들에게 한 해 농사를 이끄는 나침반이었다. 씨 뿌리고 수확물을 거두는 것도 때가 있다. 시기를 맞추지 않으면 애써 준비한 씨앗과 모종이 무슨 쓸모가 있겠는가.
어쨌든 우리는 열심히 방울토마토, 고추, 감자, 가지, 오이까지 서너 그루씩 골고루 심었다. 그 사이사이 고랑에 배추 씨앗을 심었더니, 생각지도 않게 여름 배추가 풍성하게 자랐다. 김치 담글 시간이 있어야 하는데 너무 촉박하다.
일요일 해가 저물어서야 배추를 다듬고 씻고 절이고 양념 만드니 일이 서툰 나에게는 큰 노동이었다. 남편에게 꼭 김치를 담글 때 옆에서 도와 달라고 부탁했다. 과정이 힘들다고 버릴 수는 없지 않은가. 땅에서 나온 것, 석 달 동안 열심히 키워낸 것을 그냥 모른 척하기가 힘들다. 딸은 그냥 땅으로 보내라고 하는데 농부의 딸로 자란 나는 애써 키운 농작물을 버리는 게 쉽지 않다.
남편과 함께 뽑아 온 배추는 억센 빗자루처럼 뻣뻣했다. 하지만 완전 유기농 아닌가. 짱짱한 햇볕을 그대로 버텨준 고마운 배추! 꾸벅꾸벅 졸다가 깜짝 놀라 밤 11시가 되어서야 김치통에 밀어 넣었는데 뒷맛이 씁쓰름했다.
우연히 보게 된 레시피로 알게 된 김치 소생법
김치를 담그고도 마음 한구석이 개운치 않았다. 그런데 우연히 <오마이뉴스>에서 열무김치에 토마토를 넣는다는 한 기자의 레시피를 봤다. 아하 어젯밤에 급하게 담근 우리 김치를 소생시킬 방법이 있겠구나!(관련기사 : 열무김치 담글 때 찹쌀풀 대신 이걸로... 간단한데 깊은 맛이
https://omn.kr/2isvt)
남편은 양파와 토마토로 수프를 자주 만든다. 양파, 토마토, 올리브유, 약간의 소금과 원당, 마늘을 넣고 믹서기에 갈아서 팍팍 끓인다. 어느 정도 쫀득한 느낌이 든 수프를 냉장고에 넣는다. 바로 먹는 것보다 냉장고에서 숙성된 것을 먹을 때 더 깊은 맛이 난다. 그것을 잼처럼 빵에 올려 먹거나 그냥 수프처럼 떠먹어도 좋다.
하루 지나 김치를 냉장고에 넣었는데 왠지 토마토를 갈아 넣은 한 수가 맛을 풍요롭게 만들 것 같은 예감이 든다. 자연스러운 단맛이 더해져 설탕을 적게 넣었는데도 감칠맛이 날 듯하다. 토마토에 들어 있는 글루탐산 성분이 김치 맛을 더 풍부하게 해주고 발효를 돕는다고 한다. 토마토 갈아 넣은 김치로 생각지도 못한 비타민 C와 항산화 성분이 가득한 리코펜까지 섭취할 수 있다니! 김치도 살리고 건강까지 챙길 수 있어 일거양득 아닌가.
비닐하우스에서 자란 채소가 아니라 짱짱한 햇볕 고스란히 받아낸 얼갈이 배추김치가 적당히 익으면 비빔밥, 열무국수와도 잘 어울릴 것 같아 벌써 침이 고인다. 오늘도 나는 오마이뉴스 <사는 이야기>에서 배운 방법으로 쓴맛 나서 미심쩍었던 배추김치를 소생시켰다.
손주 육아로 겨우 주말에만 시간이 있는 나 같은 사람은 때를 놓치기가 쉽다. 주말에도 각종 애경사로 다녀야 할 곳이 많아 자칫하면 적절한 시기를 놓친다.
손주들에게 농사 체험 학습장을 마련해 주겠다던 할아버지의 큰 꿈이 퇴색되어 간다. 땅속에 하얗게 누워있던 감자를 보고 무섭다고 와락 울음을 터트렸던 손녀 모습도, 엄마 감자와 아기 감자가 줄줄이 뽑혀 나와 눈을 부릅뜨며 신나 했던 손주들 모습도, 부추꽃, 무꽃, 쑥갓꽃 위에 앉아 있는 나비를 쫓아다니며 깔깔거리던 웃음소리도 더 이상 들을 수 없다.
여름 배추는 때를 놓치면 금세 억세지고 쓴맛이 난다. 황혼 육아하는 내 삶도 그렇다. 하고 싶은 일을 제때 못하고 놓칠 때가 많다. 하지만 이번에 배운 토마토 한 수처럼 소생의 길은 늘 있다. 조금 늦었어도 쓴맛이 돌던 얼갈이 배추김치도 살려낼 방법을 찾지 않았던가.
나는 기사에 나오는 다양한 이야기를 읽으며 삶의 지혜도 배우고, 위로와 성장의 시간도 만들어 간다. 비슷한 상황을 어떤 시선으로 바라보고 대처하는 지를 배울 수 있어서 참 좋다. 언젠가 내가 쓴 글도 누군가의 삶을 소생시키는 한 문장이 되었으면 하는 바람이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치, 네이버에도 실립니다. 오마이뉴스를 자주 읽다 보니 알고리즘 따라 글을 자주 읽는다. 삶의 지혜도 배우고 위로와 성장의 시간도 만든다.