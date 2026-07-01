쓴맛 나는 얼갈이 배추김치, 이걸로 맛 되살렸어요

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큰사진보기 ▲토마토 갈아 넣어 담근 얼갈이 배추김치오마이 뉴스에서 한 기자님이 토마토 갈아넣어 열무김치 담은 레시피를 읽음. 수확 시기를 놓쳐 뻤뻤하고 쓴맛 나는 얼갈이 배추 김치에 토마토를 갈아 넣어 소생시킨 김치다. ⓒ 최윤순 관련사진보기

"여보, 오늘은 꼭 텃밭 얼갈이배추 뽑아야 해. 2주 전이 딱 맞았는데, 게으름 피우다 때를 놓쳤어. 너무 뻣뻣할 것 같아. 달팽이가 다 먹어서 구멍도 송송 났을 텐데."

"그럽시다. 운동하고 바로 텃밭으로 고고."

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