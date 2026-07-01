학도병 참전용사였던 그가 국군포로 귀환활동 한 이유

큰사진보기 ▲심구섭 참전용사 ⓒ 류채린 관련사진보기

- 자기소개와 한국전쟁 당시 상황에 대해 소개해 주세요.

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- 전쟁 당시 가족 상황과 피난 경험은 어떠셨나요?

- 학도병으로 참전하게 된 계기는 무엇인가요?

- 정훈병으로서 어떤 역할을 맡으셨나요?

- 전쟁 당시 가장 강렬하게 인상에 남았던 전투 혹은 비참했던 전투는 무엇이었나요?

- 전쟁 중 친구와 관련해 가장 기억에 남는 일이 있다고 하셨는데 어떤 이야기인가요?

- 전쟁 이후 삶은 어떻게 이어졌나요?

- 국군포로 귀환 활동을 하시게 된 계기는 무엇인가요?

큰사진보기 ▲심구섭 참전용사의 가족사진 - 심구섭 제공 ⓒ 박준영 관련사진보기

- 지금 세대에게 전하고 싶은 말이 있다면 무엇인가요?

덧붙이는 글 | 류채린 시민기자님 chaerin03

같이 인터뷰 진행하고 기사 작성했습니다.

공동 명의로 올려주시면 감사하겠습니다.

누가 한국전쟁을 이야기할 때, 교복을 입은 채 전장으로 향했던 열여덟 살 청년을 떠올릴까. 총성과 포화가 가득했던 전쟁 속에는 정식 군인이 아니었지만 누구보다 가까이에서 전쟁을 경험하고 견뎌낸 이들이 있었다. 그중 한 사람이 바로 열여덟의 나이에 학도병으로 한국전쟁에 참전한 심구섭 참전용사이다.그는 전쟁 당시 정훈병으로 복무하며 단순한 전투 수행을 넘어 전장의 기록과 소통, 심리전과 선전 업무 등을 수행하였다. 또한 전쟁 과정에서 북한군 포로 15명을 직접 한국으로 데려오는 임무를 맡기도 하며 치열한 전쟁의 한가운데를 통과했다. 이후에도 그는 남북 이산가족 협회 회장을 맡아 분단이 남긴 상처와 이산의 아픔을 가까이에서 마주하며 살아왔다.한국전쟁은 흔히 전략과 전투, 승패의 역사로 기억되지만 그 속에는 이름 없이 청춘을 바치고 살아남아 오랜 시간 기억을 품고 살아온 개인들의 이야기가 존재한다. 현재 91세가 된 심구섭 참전용사는 오늘날 우리에게 전쟁이 단지 과거의 사건이 아니라 한 사람의 삶 전체를 관통하는 경험임을 보여준다.이에 6월 29일 서울시 노원구에 위치한 한 노인종합복지관에서 심구섭 참전용사님을 만나 이에 대한 생생한 증언을 들어보았다."제 이름은 심구섭입니다. 현재 나이는 91세이고, 한국전쟁 당시에는 국군 1군단 예하 수도사단 정훈부 소속 학도병으로 복무했습니다. 당시 저는 18세인 고등학교 2학년 학생이었습니다. 원래는 강릉사범학교에 다니며 평범하게 공부하던 학생이었지만, 전쟁이 발발하면서 일상이 완전히 바뀌었습니다. 학생 신분으로 전쟁을 경험하게 되었고, 이후 학도병으로 참전하게 됐습니다.""저희 가족은 원래 함경남도 함흥 출신입니다. 아버지는 기자 생활과 신문사 편집국장 일을 하셨고, 해방 이후 먼저 남쪽으로 내려오셨습니다. 이후 어머니와 동생들, 그리고 저도 남쪽으로 내려와 아버지를 만났습니다. 그러나 가족 전체가 함께 정착한 것은 아니었습니다. 전쟁이 일어나면서 어머니와 동생들은 북쪽에 남게 되었고, 결국 오랜 시간 이산가족으로 살아야 했습니다.전쟁 당시에는 경상북도 죽변까지 피난을 갔습니다. 다시 돌아와 보니 이미 지역 분위기는 크게 달라져 있었고, 친구들 사이에서도 전쟁이 각자의 삶을 갈라놓고 있었습니다.""전쟁 초기 국군이 후퇴하면서 지역 치안이 무너졌고, 인민군과 의용군 활동이 많아졌습니다. 주변 친구들 가운데 일부는 인민군을 도왔고, 일부는 의용군에 들어갔으며, 전투 중 목숨을 잃은 친구들도 있었습니다.저는 피난을 갔다가 돌아왔는데 친구들 사이에서는 저를 두고 도망갔다고 이야기하는 경우도 있었습니다. 어린 나이였지만 당시에는 나라가 위기라는 생각과 주변 분위기 속에서 결국 학도병으로 참전하게 됐습니다. 지금 생각하면 학생이었지만 그 당시에는 나라를 지켜야 한다는 생각이 컸습니다.""저는 수도사단 정훈부에서 근무했습니다. 정훈부에서는 전황을 전달하는 진중신문 「필승」을 제작했습니다. 당시에는 라디오와 무전으로 들어오는 전황을 받아 적고, 이를 등사기로 인쇄해 각 부대에 전달했습니다.학생이었던 저는 하루에도 수백 부의 신문을 찍어내는 일을 했습니다. 직접 총을 들고 돌격한 것은 아니지만 전쟁 상황 속에서 군 전체가 움직이는 데 필요한 역할을 수행했다는 점에서 책임감과 자부심을 느꼈습니다.""아직도 머릿 속에서 잊혀지지가 않아요. 1951년 5월 16일부터 22일까지 강원도 인제 현리 일대에서 벌어진 '현리 전투'가 가장 기억에 남습니다. 제가 속한 수도사단이 진부리 지역에 위치해 있었는데, 인근에 육군 제3군단 예하에 속한 3사단이 현리 전투에서 중공군에 의해 궤멸에 가까운 치욕스럽고 잔인한 패배를 경험하게 됐던 게 기억에 남습니다. 그리고 9사단도 전선이 무너지게 되면서, 그 결과 저희 수도사단은 하진부리 부근까지 씁쓸한 전략적 퇴각을 하게 되었습니다. 이것이 저에게 가장 강렬하게 인상에 남았던 전투입니다.그리고 비참했던 전투라고 짚어서 말하는 것보다 6.25 한국전쟁 기간 동안 벌어진 모든 전쟁이 비참했어요. 거리에 걸어다니면 폭격과 포격으로 인해 땅이 크게 파여 있었고, 길거리에는 사람들의 팔과 다리 같은 특정 신체 부위가 떨어져 있었고, 바닥은 항상 피로 흥건했습니다. 특히, 북한군이든 국군이든 철수할 때면 그 지역 초가집들이 불타는 모습과 평민들이 피를 흘리며 죽어 있는 모습을 많이 보았습니다. 전쟁이라는 게 얼마나 비참하고 무서운 건지 이때 처음으로 실감하게 되었습니다."가장 친했던 친구가 있었습니다. 그런데 전쟁이 시작된 뒤 그 친구 가족이 북한을 지지하게 되었고, 친구 역시 의용군에 들어갔습니다. 이후 주변에서 그 친구가 저를 반동분자라며 잡으러 다닌다는 이야기를 들었습니다.처음에는 배신감이 컸습니다. 그런데 시간이 지나 그 친구가 포로가 되었다는 이야기를 듣고 만나게 됐습니다. 친구는 전쟁 포로(POW)로 잡혀 미군 작업복과 포로복을 입고 있었고 저를 보자마자 울면서 미안하다고 했습니다.그때 수많은 감정들이 교차했었지만, 결국 '잊어버리자. 나도 잊었고 너도 잊자'고 이야기했습니다. 그때 느낀 것은 전쟁은 사람을 서로 적으로 만들지만 결국 사람 자체가 없어지는 것은 아니라는 점이었습니다.""전쟁 때문에 학업이 중단되었지만 다시 학교로 돌아갔습니다. 한동안 성적이 많이 떨어졌지만 다시 공부해서 졸업할 때는 좋은 성적으로 마칠 수 있었습니다.이후 교사 생활과 공무원 생활을 했고, 전쟁을 겪은 경험 때문에 이산가족 문제에도 관심을 갖게 되었습니다. 그래서 남북이산가족협회 회장을 맡으며 전쟁으로 헤어진 사람들의 아픔을 가까이에서 보게 되었습니다.""저는 북한에 남겨진 국군포로들을 한국으로 데려오는 활동에도 참여했습니다. 직접 15명 가량의 국군포로 귀환을 도왔는데, 그 과정에서 이미 전사자로 처리된 사람이 살아 돌아오는 일도 있었습니다.하지만 가족 입장에서는 수십 년 동안 이미 끝난 줄 알았던 시간을 다시 마주해야 했습니다. 어떤 가족은 반가워했고 어떤 경우에는 오랜 시간 때문에 관계가 어색해지기도 했습니다. 그 모습을 보면서 전쟁은 끝났다고 해서 끝나는 것이 아니라는 생각을 했습니다.""지금 세대는 전쟁을 직접 경험하지 않았기 때문에 전쟁의 비참함을 실감하기 어려울 수 있습니다. 하지만 전쟁은 단순히 총을 쏘는 일이 아니라 학생이 학교를 떠나야 하고, 가족이 서로 헤어지고, 친구가 적이 되는 일입니다.지금의 평화가 당연한 것이 아니라는 점을 기억해 주었으면 합니다. 우리 세대는 그 평범한 일상을 지키기 위해 많은 것을 잃었습니다."국가기록원 자료에 따르면 6.25 한국전쟁 당시 학생 신분으로 자진 참전한 학도의용군의 수는 대략 2만7700명에 이른다고 기록하고 있다. 펜을 내려놓고 총을 든 심구섭 참전용사님과 수많은 학도의용군들, 그들은 꽃다운 청춘을 국가를 위해 스스로 포기하고 나라를 선택한 사람들이었다. 더글라스 맥아더 유엔군 최고사령관도 학도의용군을 두고 "헌신적이고 충성스러운 전우"라고 발언하며 그들을 기억하며 노고를 치하했다. 전쟁은 수많은 사상자를 남긴다. 하지만 우리가 기억해야 하는 건 숫자보다 이들이 어떤 결의로 학도의용군으로 활동했는 가이다.우리는 흔히 전쟁을 전투의 승패와 영웅의 이름으로 기억한다. 그러나 전쟁은 동시에 학생이 책 대신 군복을 입고, 친구가 적이 되며, 가족이 국경 너머에 남겨지는 경험이기도 하다. 심구섭 참전용사의 이야기는 한국전쟁이 단지 역사책 속 사건이 아니라 누군가의 삶 전체를 바꾸어 놓은 현실이었음을 다시금 보여준다.6.25 한국전쟁이 휴전되고 76년이 지난 지금, 전쟁을 경험한 세대는 점점 우리 곁을 떠나고 있다. 그러나 그들이 남긴 기억까지 함께 사라져서는 안 될 것이다. 우리가 기억해야 하는 것은 누가 이기고 졌는가가 아니라, 그 시대를 살아낸 평범한 사람들의 선택과 희생, 그리고 그들이 지켜낸 오늘의 일상일지도 모른다.심구섭 참전용사님을 비롯한 수많은 학도의용군들은 스스로 나라의 부름에 응했다. 그들은 교실의 차가운 복도를 밟는 것이 아닌 수많은 총성과 탄피 그리고 피가 고인 땅을 밟아야했다. 우리는 지금이라도 이들을 명확히 기록해야 한다. 그들 또한 대한민국을 구한 진정한 영웅이자 주역이라는 것을 말이다.