6월의 바람을 맞으며 소이산 정상에서 깨달은 것

큰사진보기 ▲숲을 가르는 은빛 궤도. 짙은 초록색 숲을 배경으로 모노레일이 소이산 정상을 향해 미끄러지듯 올라가고 있다. 마치 자연과 문명이 만나는 경계와도 같다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲우거진 나뭇잎 사이로 하트 모양 창문이 달린 피노키오 모양의 새집이 눈길을 끈다. 분단의 긴장감 속에서도 피어난 생명의 정겨움을 보여주는 듯하다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲대지의 결을 읽다. 소이산 정상에서 바라본 철원의 풍경은 땅의 구조를 그대로 드러낸다. 용암대지의 평평함과 그 너머로 굽이치는 산들의 능선이 한폭의 수묵화처럼 어우러진다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"와! 이렇게 넓은 평야가 여기에 있다니!"

큰사진보기 ▲철원역사문화공원의 평화로운 전경. 멀리 소이산의 부드러운 능선이 이 모든 것을 품고 있는 듯하다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲과거의 상흔을 증언하다. 소이산 자락 아래, 앙상한 뼈대만 남은 옛 철원 노동당사의 모습. 총탄 흔적 가득한 시멘트 벽이 전쟁의 비극과 분단의 현실을 묵묵히 전하고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"저기가 백마고지라는 거지?"

"간판에 그렇게 나타났구먼!"

"치열한 포성과 함께 목숨을 던진 국군의 거친 숨소리가 메아리 되어 울리는 것 같아."

큰사진보기 ▲초록빛 바다의 전설. 소이산 정상에서 내려다본 철원평야는 끝없이 펼쳐진 초록빛 바다와도 같다. 옛날 용암이 흐르며 만들어낸 이 광활한 화산 대지가 바로 철원의 젖줄이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"결국 생명은 가장 조용한 곳을 찾아오는 걸까."

큰사진보기 ▲평화의 염원을 담은 파란 별. '소이산 전망대'라고 쓰인 표지석 앞, 바닥에 그려진 파란 별이 이 땅의 평화와 안녕을 기원하는 듯하다. 멀리 북녘땅의 산하가 손에 잡힐 듯 가까이 보인다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲평화를 향한 시선. 소이산 전망대에 선 여행객들이 넓게 펼쳐진 철원평야를 바라보고 있다. 이 광활한 대지가 한때는 치열한 전장이었다는 사실이 믿기지 않을 만큼 평화롭다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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철원은 생각보다 조용했고, 생각보다 넓었다. 철원에 왔으니 소이산을 빠뜨릴 수 없다. 넓은 철원평야와 DMZ를 한눈에 조망할 수 있기 때문이다. 높이 360여m의 소이산은 모노레일을 타고 오른다. 등산로가 있기는 하나 우리는 편리한 문명의 이기에 몸을 실었다. 참 편리한 세상이다.왕복 1.8km, 과거 치열했던 군사적 요충지를 이제는 쉽게 오른다. 모노레일이 움직이기 시작하자 사람의 공간에서 자연의 공간으로 스르륵 이동한다. 창밖으로 가끔 보이는 빨갛게 익은 산딸기가 초여름 숲의 풍성함을 알려준다. 피노키오를 닮은 새집이 정겹다. 저 새집의 주인은 지금 어디에 있을까? 지대가 높아질수록 민통선 방향의 농경지와 군사적 경계의 흔적이 겹쳐 보이기 시작한다.10여 분의 짧은 시간. 철원평야와 굽이굽이 이어진 산하가 시야에 들어오고, 산과 들과 강이 동시에 한 프레임 안에 담긴다. 드디어 정상이다. 철원의 넓이와 경계, 그리고 시간의 깊이가 한눈에 펼쳐지는 자리다. 이곳에서는 풍경을 보는 것이 아니라, 땅의 구조를 읽게 된다.맑은 날, 소이산 정상에서 바라본 철원은 한 장의 투명한 지도처럼 펼쳐져 있었다. 공기는 가볍고 선명했다. 멀리 시야가 트인 하늘 아래에서 산과 들은 경계를 지우며 조용히 이어지고 있었다.모노레일에서 내리자 가장 먼저 다가온 것은 바람이었다. 초여름의 바람은 싱그러움을 머금고 풍경을 천천히 열어 보였다. 눈앞에는 철원평야가 끝없이 펼쳐져 있었다.이 넓디넓은 평야는 지형부터가 예사롭지 않다. 먼 옛날 화산이 폭발하면서 흘러내린 현무암 용암이 골짜기를 메우며 평평하게 다져진, 우리나라 고유의 독특한 용암대지다. 주변의 험준한 산들이 성벽처럼 둘러싸고, 그 중심에 오목하게 들어앉은 광활한 평야는 마치 초록빛 물을 가득 담아 놓은 거대한 백자 대접을 닮았다.햇빛을 받은 논은 은빛과 연둣빛 사이에서 부드럽게 흔들리고 있었고, 갓 자리를 잡은 벼들은 바람결에 몸을 낮추며 한 방향으로 물결쳤다. 그 움직임은 느리고도 일정해서 마치 화산의 숨결을 품은 땅이 지금도 살아 숨을 쉬는 것처럼 보였다. 조용히 내려다보는 것만으로도 대지의 정직하고 거대한 힘 앞에 경외심이 든다.조금 더 시선을 들면 한탄강이 만들어 놓은 낮은 골짜기들이 이어지고, 그 위로 초여름 하늘이 맑게 펼쳐져 있었다. 구름은 거의 없었고, 햇빛은 모든 윤곽을 또렷하게 드러냈다. 평야는 넓이를 보여주고, 한탄강은 깊이를 보여주며, 이 산은 그 모든 풍경을 한눈에 묶어 세운다.그러나 시선을 산 자락 아래로 조금만 내리면, 초록의 숲 사이로 뼈대만 남은 시멘트 건축물이 애잔하게 모습을 드러낸다. 바로 옛 철원 노동당사다. 사방의 벽이 허물어지고 포탄과 총탄 자국으로 얼룩진 삼층짜리 잔해. 분단 전 이곳은 경원선과 금강산선이 교차하고 사람들의 활기로 가득했던 번성한 중심지였다고 한다. 지금은 짙은 풀숲 사이에서 묵묵히 침묵하며 전쟁의 상흔을 온몸으로 증언하고 있는 그 모습이, 눈앞의 평화로운 초록빛 평야와 대비되어 가슴 한구석을 먹먹하게 만든다.북쪽 방향으로 시선을 옮기면 풍경은 조금 더 달라졌다. 선명한 경계선 대신, 겹겹이 이어진 산 능선들이 잔잔하게 흐르고 있었다. 맑은 날이라 그 윤곽이 유난히 또렷하게 다가오는데, 멀리 나지막하게 엎드린 능선 하나가 눈에 들어왔다.아, 저곳이구나. 열흘 동안 주인이 스물네 번이나 바뀌며 수만 발의 포탄이 쏟아져 산등성이가 하얗게 뭉개졌다는 백마고지. 그 잔혹했던 포화 속에서 목숨을 던져 싸운 국군들의 거친 숨소리가 유월의 바람을 타고 지금도 메아리쳐 울리는 듯하다.당시 그 처절했던 백마고지 전투의 승리는 오늘 우리가 마주하는 철원의 남쪽 평야를 지켜내는 데 중요한 밑거름이 되었다. 눈앞에 펼쳐진 푸른 풍경이 결코 값 없이 주어진 것이 아님을, 조국을 위해 대지에 피를 흘린 이들의 숭고한 희생을 결코 잊지 않는 것이 오늘을 사는 우리의 몫임을 가슴 깊이 되새긴다.가로 막힌 길 앞에서 느껴지는 이 팽팽한 긴장감과 회한은, 저 멀리 멈춰버린 금강산 철길의 흔적과 함께 이곳이 여전히 분단의 가장 뜨거운 경계 위임을 실감하게 한다.그럼에도 불구하고, 소이산 정상에서 깨닫는 것은 결코 절망만이 아니다. 철조망은 단단하게 땅을 갈라 놓았지만, 유월의 바람은 아무런 제약 없이 남과 북을 자유롭게 오간다. 산기슭에 피어난 이름 모를 들꽃의 향기도, 하늘을 자유로이 날아다니는 새들의 날갯짓도 인간이 만든 경계선 앞에서 멈추지 않는다.문득 이 평야의 겨울 풍경이 겹쳐온다. 추위가 찾아오면 이 잘려진 땅 위로 전 세계에서 찾아오는 두루미와 재두루미들이 무리 지어 날아올 것이다. 그 고고한 새들은 인간이 그어놓은 철조망이나 지뢰밭 따위는 아랑곳하지 않은 채 남과 북의 하늘을 자유롭게 오가며 이 평야에서 겨울을 난다. 비록 땅은 차갑게 갈라져 있을지언정 하늘의 길은 막을 수 없고, 생명을 품어내는 대지의 품에는 남북의 구분이 없음을 새들은 온몸으로 보여준다.그 순간 우리가 사는 강화도의 저어새가 겹쳐 떠올랐다. 강화의 갯벌은 저어새의 시간이고, 철원의 들판은 두루미의 시간이다. 바다와 갯벌이 만들어 낸 생명의 공간과, 평야와 경계 위에 놓인 생명의 공간이 서로 다른 듯하면서도 묘하게 닮아 있었다.그 생각이 마음에 오래 남았다. 강화의 저어새가 갯벌 위에서 천천히 날갯짓을 하듯, 철원의 두루미 역시 이 넓은 평야 위에서 긴 시간을 견디며 머물 것이다. 서로 다른 풍경이지만, 그 속에 흐르는 생명의 결은 다르지 않았다.지금은 초여름이라 두루미들은 떠나고 없지만, 그들이 머물던 자리에 부는 유월의 바람을 맞으며 간절한 염원을 보태본다. 저 두루미들이 자유롭게 남과 북의 하늘을 오가듯, 비정하게 잘린 이 땅 위로도 따뜻한 대화와 평화의 발걸음이 자유롭게 이어질 수 있기를. 뿌리는 흙 속에서 여전히 서로의 손을 잡고 있고, 흐르는 물은 결국 하나의 물줄기로 만나는 것이 자연의 순리이듯 말이다.정상에 서 있는 동안 이상하게도 시간은 느리게 흘렀다. 바람이 지나가고, 들판이 흔들리고, 빛이 이동하는 과정 하나하나가 또렷하게 느껴졌다. 철원이라는 공간은 단순히 '보는 곳'이 아니라, 한눈에 담기는 동시에 마음속에서 다시 펼쳐지는 풍경이었다.잠시 후 모노레일은 다시 하강을 시작했다. 올라올 때보다 더 깊어진 시선으로 풍경이 뒤로 물러났다. 그러나 소이산 정상에서 마주한 철원의 푸른 숨결과 분단의 땅에서 피어난 생명의 시간은 쉽게 사라지지 않을 것 같다. 강화의 갯벌과 철원의 들판이 서로 다른 풍경 속에서도 같은 생명의 시간을 품고 있듯, 그날의 풍경 역시 오래도록 마음속에 머물 것이다.[관련기사]