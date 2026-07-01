밤마다 잠 못 잔다는 친구에게 건넨 것

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"사람 앉는 의자에 왜 개를 안고 앉아요"

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"고객님, 좋은 하루 되세요."

'치료 잘 받아.'

'그럴수록 몸을 움직여 봐.'

'시간이 지나면 다 괜찮아 질거야.'

큰사진보기 ▲친구와 함께 차를 나누며. ⓒ carolynchristine on Unsplash 관련사진보기

"어머, 이 더위에 여기까지 웬일이야."

"와 줘서 고마워, 정말 큰 위로가 됐어"

언젠가 노견이 된 꼬마를 데리고 공원을 산책하던 때였다. 얼마 걷지 못하고 숨을 헐떡이는 녀석을 나는 길가 벤치에 앉아 조심스레 무릎 위로 안아 올렸다. 낡은 시계 태엽처럼, 위태로운 심장이 내 손바닥 안에서 가쁘게 뛰었다. 녀석은 제 명의 무게를 모른다는 듯 순한 눈을 내 품에 가만히 기댔다. 그때 지나가던 한 중년 남자가 툭, 한마디를 던졌다.말은 질문이라기보다 불편함의 표시에 가까웠다. 남자는 이미 저만치 걸어가고 있었다. 나는 아무 말도 하지 못한 채 꼬마를 조금 더 꼭 안았다. 말은 허공으로 사라졌지만 자리는 남았다. 길을 걷다 무심히 튕긴 흙탕물을 뒤집어쓴 것처럼. 말의 내용보다 말투가 더 끈질기게 살아남는 것도 그래서일 것이다. 상처는 언제나 의미보다 감각으로 먼저 도착한다. 무엇이 서운했는지는 잊어도, 그 순간 서늘했던 공기는 오래도록 몸이 기억한다.그러나 뒤집어 생각하면, 따뜻한 말 한마디 역시 같은 방식으로 사람의 마음에 오래 머문다. 건넨 이는 잊을지 몰라도, 받은 이는 오랫동안 그 다정함을 품고 살아가기도 한다. 말은 생각보다 깊고 먼 곳까지 흘러간다는 사실을 우리는 너무 자주 잊고 살아간다. 나 역시 누군가의 마음에 그 중년 남자처럼 서늘한 바람을 툭, 떨구고 지나간 적은 없었을까. 바쁘다는 핑계로, 고단하다는 이유로 타인의 온기를 무심히 쳐내며 살았던 날들이 부끄럽게 떠오른 것은 그 직후였다.얼마 전에는 세입자가 바뀌면서 공과금을 정산하느라 여기저기 전화를 돌려야 했다. 시간에 쫓겨 건조한 목소리로 수화기 너머의 상대들과 대화 하던 중이었다. 어느 고객센터의 상담원은 예상 외로 차분하고 친절했다. 꼬인 절차를 하나하나 알기 쉽게 설명해 준 그녀는 통화를 마치며 환한 목소리로 말했다."네, 수고하세요." 나는 급한 마음에 짧게 답하고 서둘러 수화기를 내려놓았다. 한참이 지나 서랍을 정리할 때 쯤에야, 그 목소리가 귓가에 다시 맴돌았다. 꾸밈 없이 맑았던 그 인사가 뒤늦게 마음에 고였다. 친절은 누군가 자신의 고단한 하루 중에서 애써 건네는 작은 온기다. 나는 그 귀한 마음을 받고도 고맙다는 말 한마디 없이 서둘러 지나쳐 버리고 있었다.수화기를 내려놓고 나니, 그동안 내가 주변에 건넸던 마음들의 무게가 문득 가볍게 느껴졌다. 빚을 진듯한 알싸한 마음 끝에서, 그제야 미뤄두었던 얼굴들이 하나둘 떠올랐다. 교통사고로 통원 치료를 받는다던 지인, 원인 모를 무력감으로 밤마다 잠을 이루지 못 한다던 오랜 친구, 나는 늘 스마트폰을 켜고 짧은 문자를 보냈다.전송버튼을 누르고 나면 숙제를 끝낸 듯 마음이 가벼워졌다. 나는 그것으로 내 도리를 했고, 충분한 위로를 건넸다고 믿었다. 마음을 미룬다는 것은 지우는 것과 다르다. 마음 속 구석진 선반 위에 조심스레 올려두는 일이다. 언젠가 시간이 나면 다시 꺼내 보겠다는 다짐과 함께.그러나 미뤄둔 마음들은 먼지처럼 쌓인다. 쌓이다 보면 어느 순간 무엇을 어디에 두었는지조차 잊어버린다. 어쩌면 우리가 가장 소홀히 하는 것은 가장 먼 사람이 아니라 언제든 연락할 수 있다고 믿는 가장 가까운 사람인지도 모른다. 가깝다는 안도감이 오히려 마음을 자꾸만 내일로 미루게 한다. 어느날 문득, 손에 꼭 쥐고 있어야 할 온기를 너무 오래 내려놓고 있었다는 서늘한 자각이 찾아오는 것이다. 더는 내 다정함을 먼지 쌓인 선반 위에 그대로 둘 수 없었다.며칠 뒤, 작은 과일 상자를 들고 무작정 친구의 집을 찾아갔다. 가만히 서 있어도 등줄기에 땀이 흐르는 더위였다. 벌써 몇 번이나 '다음 주에, 날씨가 좀 좋아지면' 하고 미루었던 길이었다. 초인종을 누르자 뜻밖의 방문에 동그래진 눈으로 문을 열던 친구가 이내 환하게 웃었다.우리는 에어컨 바람이 신선한 거실에 마주 앉아 차를 마셨다. 찻잔에서 피어오르는 하얀 김이 우리 사이의 공백을 조용히 메워주었다. 그저 손을 잡고 눈을 맞추며, 지나온 사소한 일상을 도란도란 나누었을 뿐이다. 오랜 벗과 같은 공간에 있다는 사실 만으로도, 말보다 먼저 당도하는 다정한 온도가 있었다. 친구가 홀로 견뎌왔을 아프고 외로웠던 시간들이 그 찻잔 위에서 잠시 숨을 고르는 듯했다.위로란 어쩌면 입술이 아니라 몸이 하는 것일지도 모른다. 적당한 말을 찾아내는 것이 아니라, 내 시간을 내어 그 사람 곁에 머물러 주는 것. 그 사람의 하루 속으로 잠시 걸어 들어가는 것. 창밖으로 오후의 햇살이 비스듬히 기울어가고 있었다. 헤어질 무렵, 친구가 내 손을 잡으며 말했다.집으로 돌아오는 길, 나는 그 말을 따뜻하게 품고 돌아왔다. 내가 누군가를 위로하러 갔던 그 길 위에서, 정작 위로를 받고 돌아온 것은 나였다. 여름날 찻집 창가에 앉아 있다가 소나기가 지나간 뒤 유리창에 맺힌 물방울을 바라본 적이 있다. 금세 그칠 비였지만 뜨겁게 달아올랐던 거리의 풍경은 잠시 다른 빛을 띠고 있었다.사람과 사람 사이의 다정함도 어쩌면 그런 것인지 모른다. 우리는 종종 크고 오래 남는 것만이 가치 있다고 믿는다. 그러나 어떤 날에는 짧은 안부 한마디가, 순간 건넨 미소 하나가 오래 굳어있던 마음을 녹이기도 한다. 창밖의 풍경이 잠시 달라 보였던 것처럼, 사람의 마음 또한 작은 다정함 하나로 다른 빛을 품게 된다.요즘 나는 사람을 만나면 전보다 조금 더 오래 눈을 맞추려 한다. 고맙고 미안한 마음을 내일로 미루려 하지 않는다. 지금 건네지 않으면, 그 따스한 마음은 내 안에서 서글프게 식어버린다는 것을 이제는 알기 때문이다. 오늘 내 손에 쥔 온기를, 나는 지금 누구에게 건네야 할까.