미 대법원 "미국서 태어나면 미국인"... 트럼프 이민정책 제동

큰사진보기 ▲연방대법원 ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

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미국 연방대법원이 미국에서 태어난 사람에게 자동으로 시민권을 부여하는 '출생 시민권'(Birthright Citizenship)을 제한하는 도널드 트럼프 대통령의 행정명령을 무효화했다.연방대법원은 30일(현지시각) 6대 3으로 출생 시민권에 대한 폭넓은 해석을 유지하면서 트럼프 대통령의 행정명령이 수정헌법 14조에 위배된다고 판단했다.대법원은 보수 6, 진보 3의 보수 우위 구도이지만 진보 성향의 소니아 소토마요르, 엘레나 케이건, 커탄지 브라운 잭슨 대법관뿐 아니라 보수 성향의 존 로버츠 대법원장과 에이미 코니 배럿 대법관이 출생 시민권을 인정했다.역시 보수 성향의 브렛 캐버노 대법관도 다수 의견에 동참했지만, 트럼프 대통령의 행정명령을 위헌으로 판단하진 않았다.로버츠 대법원장은 다수 의견을 대표해 작성한 판결문에서 "시민권은 과거나 현재에도 '권리를 가질 권리', 즉 우리 정치 공동체에 자유롭게 참여할 권리"라며 "수정헌법 14조를 제정한 선조들은 그 약속을 '이 땅에서 태어난 모든 사람'에게까지 확대했다"라고 밝혔다. 그러면서 "우리는 오늘날에도 그 약속을 지키고 있다"라고 강조했다.미국이 남북전쟁 직후인 1868년 채택한 수정헌법 14조는 미국 영토에서 태어나거나 귀화한 사람은 모두 미국 시민이라고 규정한다.그러나 클래런스 토머스 대법관은 반대 의견서에서 "이번 판결은 해방된 흑인들의 평등한 권리를 보장하기 위해 만들어진 수정헌법 14조의 슬픈 역사에 또 다른 비극을 더하게 됐다"라고 적었다.트럼프 대통령은 지난해 1월 20일 취임 첫날 미국에 불법·임시 체류하는 외국인 부모는 물론 유학·취업·관광 비자 등 합법적이지만 일시적으로 체류하는 부모에게서 태어난 자녀에게도 출생 시민권을 금지한다는 행정명령에 서명했다.그는 해방된 흑인 노예와 자녀들에게 시민권을 보장하기 위한 수정헌법 14조를 해외에서 원정 출산을 오는 부유층이나 불법 체류자들이 악용한다고 주장했다.이에 민주당 소속 주지사가 이끄는 22개 주와 워싱턴DC는 트럼프 대통령의 행정명령이 수정헌법 14조에 위배된다며 소송을 제기했다. 앞서 1, 2심은 이를 위헌이라고 판단했고 이날 대법원에서 최종 확정됐다.<워싱턴포스트>는 "대법원이 미국 영토에서 태어난 거의 모든 사람이 미국 시민이라는 원칙을 재확인했다"라며 "이는 트럼프 대통령이 150년 만에 처음으로 미국인의 정의를 근본적으로 바꾸려는 시도를 거부하는 중요한 판결"이라고 평가했다.트럼프 대통령은 대법원 판결 직후 소셜미디어에 글을 올려 "대법원이 출생 시민권 제도를 지지한 것은 이 나라에 매우 큰 불행"이라며 "하지만 의회 입법을 통해 쉽게 바꿀 수 있다"라고 주장했다.그러면서 "길고 복잡한 헌법 개정은 필요 없다! 의회는 오늘 당장 국가에 해롭고 비용이 많이 드는 출생 시민권 제도를 폐지하기 위한 작업에 착수해야 한다. 나는 그들을 전폭적으로 지지할 것"이라고 적었다.공화당 소속 마이크 존슨 하원의장도 "매우 실망했다"라며 "이번 판결은 국가에 심각한 문제를 야기할 것이며, 의회가 이를 해결하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.공화당의 린지 그레이엄 상원의원, 브라이언 바빈 하원의원 등은 이민·국적법을 개정해 출생에 따른 자동 시민권 부여를 폐지하거나, 제한하는 법안을 발의해놓았다.다만 AP통신은 "대법원의 다수 의견은 헌법적 근거에 기반한 것이므로, 판결을 뒤집으려면 헌법 개정이 필요하다"라고 지적했다.미국 법무부는 성명을 내고 "전국의 검찰과 협력해 불법적인 출산 관광(birth tourism)에 맞서 싸우는 데 전념하고 있다"라며 "법의 허점을 이용해 자녀에게 자동 시민권을 부여하려는 사람들은 국가 안보에 위협이 되며, 법의 심판을 받을 것"이라고 경고했다.반면에 미국시민자유연맹(ACLU)는 "어떤 미국인에게든 시민권 규정이 무엇이냐고 물어보면, 미국에서 태어났다면 모두 미국 시민이라고 대답할 것"이라며 "미국의 국가 정체성에 있어 이보다 더 근본적인 것은 없다"라고 판결을 지지했다.