히말라야에서 온 황금빛 차, 장마철에 딱입니다

▲인도 다질링 지역에서 겨울이 지난 후 2월 말부터 4월 초 사이 이른 봄에 수확하는 첫물차. 산화(발효)를 짧게 멈추어 찻잎에 푸른빛이 도는 것이 특징이다. 특유의 싱그러운 청포도 향(Muscatel)과 산뜻한 수렴성 덕분에 '홍차의 샴페인'이라는 별명으로 불린다. ⓒ 노시은 관련사진보기