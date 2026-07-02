햇감자 들고 하원한 손주, 할머니표 간식을 만들었습니다

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큰사진보기 ▲큰 손주가 어린이집에서 캐온 감자 ⓒ 홍영미 관련사진보기

"둥둥아, 웬 감자야?"

"응, 할머니! 우리가 캔 거야. 많지? 크지?"

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큰사진보기 ▲감자 두 알을 각각 다르게 썰다 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲감자 한 알은 프라이팬에 기름을 두르고 굽다 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲감자 한 알은 전자렌지에 찌다 ⓒ 홍영미 관련사진보기

"둥둥아, 오늘 어린이집에서 감자 캤지? 둥둥이가 직접 캔 감자라 엄청 맛있을 것 같아서 할머니가 삶기도 하고 굽기도 했는데 한번 먹어볼래?"

"응!"

큰사진보기 ▲감자 두 알로 만든 영양 만점 간식 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲오가며 한개 한개 먹다 보니 빈 접시 ⓒ 홍영미 관련사진보기

'됐다, 이제 감자는 무조건 프라이팬에 구워주는 거다!'

"에그야, 먹기 싫어? 그럼 식탁 위에 이렇게 올려두면 돼."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

큰손주 둥둥이가 다니는 어린이집의 키즈노트 앱 알람이 경쾌하게 울렸다. 화면을 켜니 자연의 소중함과 수확의 기쁨을 배웠다는 선생님의 정성 어린 글과 함께 사진 몇 장이 올라와 있었다. 작은 손으로 조심조심 흙을 파헤쳐 감자를 찾아내고는 신기해 하는 모습, 감자 두 개로 눈을 가린 채 장난을 치는 모습, 서로 크기를 비교하며 조잘 거리는 아이들의 순수한 일상이 가득 담겨 있었다.하원 시간, 어린이집 차에서 내리는 둥둥이의 손에 커다란 감자 한 봉지가 묵직하게 들려 있었다. 이미 사진으로 다 보고 알면서도 모른 척 짐짓 눈을 크게 뜨며 물었다.자랑하는 둥둥이의 어깨가 하늘 높은 줄 모르고 한껏 올라가 있다. 제 손으로 직접 흙을 묻혀가며 거두어들인 수확물이라니, 그 자부심이 오죽할까. 기특하고 예쁜 마음에 오후 간식은 무조건 이 햇감자로 해결하기로 마음먹었다.내게 감자는 그저 아득하고 눈물겨운 유년의 기억이자 더할 나위 없이 귀한 양식이었다. 내가 자란 어린 시절에는 밭농사가 참 귀했다. 당연히 감자도 귀한 대접을 받았다. 요즘처럼 입안에서 포슬포슬하게 부서지는 달고 맛있는 흰 감자는 구경하기도 힘들었다.그 시절 밥상에 오르던 것은 대부분 아린 맛이 강한 보라색 감자였다. 하지만 그 아린 맛조차도 없어서 못 먹던 시절이었다. 조금이라도 밥량을 늘려 식구들 배를 채우기 위해 보리밥 위에 감자를 얹어 쪄내기도 했고, 밀가루가 귀하니 감자를 넣어 양을 불린 감자 수제비로 하루 끼니를 이어가기도 했다.그 시절에는 가마솥에 찐 감자보다 아궁이 잔불이나 들판의 불씨에 툭 던져놓고 구워 먹던 감자가 세상에서 가장 맛있었다. 뜨거운 감자껍질을 까느라 손가락은 물론 입술 주변까지 온통 새까맣게 그을리는 줄도 모르고, 그저 고소한 냄새에 취해 행복해하던 단발머리 소녀가 그곳에 있었다.세월이 흘러 이제는 굶주림을 채우기 위해서가 아니라, 아이들의 건강을 위한 영양 간식으로 감자를 깎는다. 감자는 6월부터 10월까지가 제철인 대표적인 구황작물로, 알고 보면 영양의 보고다. 흔히 '땅속의 사과'라고 불릴 만큼 비타민 C가 풍부하다고 한다. 문제는 우리 손주들이 알아주는 '입이 짧은' 아이들이라는 점이다. 몸에 좋은 제철 감자를 어떻게 해야 맛있게 먹일 수 있을까 고심하다가, 감자 두 알을 깎아 조리법을 달리 해보기로 했다.하나는 서둘러 전자레인지로 찌고, 다른 하나는 옛날 아궁이 불씨의 맛을 흉내 내어 프라이팬에 노릇노릇하게 굽기 시작했다. 가스레인지 불판 위에서 6분 정도 정성을 들이자 제법 굵은 감자라 그런지 손주 그릇에 한 가득 담겼다.조마조마한 마음으로 식탁 앞에 앉았다.웬일로 단번에 '오케이' 사인이 떨어졌다. 뜨거운 감자를 얼른 후후 불어 식힌 뒤 식탁에 올려주었다. 호기롭게 대답은 했지만, 감자를 집어 드는 둥둥이의 손길에 조심스러움이 묻어났다. 아주 조금 베어 물어 천천히 씹어 삼키는 그 짧은 순간, 할머니는 숨도 크게 쉬지 못하고 아이의 얼굴만 뚫어지게 지켜보았다. 간을 졸이던 몇 초가 지나고, 마침내 둥둥이의 표정이 환하게 피어올랐다. 맛이 마음에 든다는 신호였다.그게 뭐라고 숨까지 죽여가며 지켜봤는지 혼자 속으로 웃음이 났지만, 먹어준다는 것만으로도 밀려오는 안도감은 어쩔 수 없나 보다. 둥둥이는 구운 감자가 입에 맞았는지 한 그릇을 뚝딱 비워내고는, 내친김에 찐 감자도 두어 개 집어먹었다. 그러고는 장난감을 가지고 놀다가 와서 한 개, 한글 공부를 하다가 와서 또 한 개, 그림책을 읽다가 와서 다시 한 개... 그야말로 쉼 없이 감자를 입에 쏙쏙 집어넣었다.나만의 완벽한 레시피를 찾은 기분이었다. 물론 모든 육아가 뜻대로만 흘러가지는 않는다. 둘째 손주 에그에게 감자를 내밀었더니, 낯선 음식이라는 듯 받자마자 냅다 던져버리는 게 아닌가. 하필 코감기가 잔뜩 걸려 컨디션이 좋지 않으니 넓은 마음으로 용서하기로 했다.직접 시범을 보여주니, 녀석도 빈손으로 식탁 위에 올려놓는 시늉을 하며 배시시 웃는다. 둥둥이 보다 입맛이 덜 까다로운 녀석이니, 감기가 뚝 떨어지고 컨디션이 회복되면 다시 다정하게 시도해 볼 생각이다.직접 캐온 햇감자 덕분에 풍성하고 시끌벅적한 오후 간식 시간이 지나갔다. 보라색 감자를 구워 먹으며 배고픔을 달래던 나의 유년 시절부터, 오늘 내 손주의 식탁 위까지 찾아온 감자의 기나긴 여정. 제철 재료의 싱그러운 영양을 채운 것도 좋지만, 무엇보다 "내가 심고 키워서 수확했다"라며 가슴을 쫙 펴던 아이의 당당한 초록빛 자부심을 마주할 수 있어 더없이 배부르고 든든한 하루였다.