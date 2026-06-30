서삼석, 제22대 국회 후반기 농해수위원장 선출

큰사진보기 ▲질의하는 더불어민주당 서삼석 의원. ⓒ 서삼석 의원실 제공 관련사진보기

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더불어민주당 서삼석 의원(전남 영암·무안·신안, 3선)이 제22대 국회 후반기 농림축산식품해양수산위원회 위원장으로 30일 선출됐다.서 위원장은 2018년 등원 이후 내리 8년간 국회 농해수위에서 활동하며 식량안보 강화, 농수산물 수급안정, 농어촌 소멸 대응, 협동조합 제도 개선, 수산업 경쟁력 강화 등 현안 해결에 앞장서 왔다.서 위원장은 선출 직후 "당면한 기후변화, 인력난, 재난·재해, 농수산물 가격안정과 소득보장 등 우리 농어업이 직면한 복합위기를 극복하기 위해 전력을 다하겠다"고 말했다.이어 "이재명 국민주권정부의 국정철학을 충실히 이행하겠다. 때때로 정부에 정책 방향을 제시하며 독려도 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.서 위원장은 후반기 농해수위의 핵심 과제로 농협 개혁을 제시했다.그는 "농협은 농업인의 생산과 유통, 금융을 책임지는 핵심 조직인 만큼 본연의 설립 목적에 충실해야 한다"고 강조했다. 또 "경제사업 활성화와 판매농협 구현, 조합원 중심의 운영체계 확립, 금융사업의 공공성 강화, 농업인 실익 증진을 위한 제도 개선 등 농협 개혁 과제를 국회 차원에서 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.아울러 ▲식량안보 대응체계 강화 ▲농수산물 수급 및 가격안정 시스템 구축 ▲기후변화 대응 농정 전환 ▲농어촌소멸 대응 ▲수산업 경쟁력 강화 ▲농어업 재해 대응체계 고도화 등을 후반기 농해수위의 중점 추진 과제로 제시했다.서 위원장은 "농어업은 단순히 국가 경제의 한 분야가 아니라 국민의 먹거리와 식량 안보, 국토 균형발전을 책임지는 전략산업"이라며 "현장 목소리를 정책으로 연결하고, 실효성 있는 입법과 책임 있는 예산 심사를 통해 농어업인들이 체감하는 변화를 만들어내겠다"고 약속했다.서 위원장은 민선 3·4·5기 무안군수를 역임한 뒤 제20·21·22대 국회의원으로 활동하고 있다. 국회 농해수위 간사, 기후위기특별위원장, 예산결산특별위원장 등을 거쳤다.국회는 이날 오후 본회의를 열어 민주당 주도로 전체 18개 위원회 가운데 농해수위를 포함한 10개 상임위원회와 예산결산특별위원회 등 모두 11개 위원장 자리를 선출했다.