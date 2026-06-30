서삼석, 제22대 국회 후반기 농해수위원장 선출

더불어민주당 서삼석 의원(전남 영암·무안·신안, 3선)이 제22대 국회 후반기 농림축산식품해양수산위원회 위원장으로 30일 선출됐다.
서 위원장은 2018년 등원 이후 내리 8년간 국회 농해수위에서 활동하며 식량안보 강화, 농수산물 수급안정, 농어촌 소멸 대응, 협동조합 제도 개선, 수산업 경쟁력 강화 등 현안 해결에 앞장서 왔다.
서 위원장은 선출 직후 "당면한 기후변화, 인력난, 재난·재해, 농수산물 가격안정과 소득보장 등 우리 농어업이 직면한 복합위기를 극복하기 위해 전력을 다하겠다"고 말했다.
이어 "이재명 국민주권정부의 국정철학을 충실히 이행하겠다. 때때로 정부에 정책 방향을 제시하며 독려도 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.
서 위원장은 후반기 농해수위의 핵심 과제로 농협 개혁을 제시했다.
그는 "농협은 농업인의 생산과 유통, 금융을 책임지는 핵심 조직인 만큼 본연의 설립 목적에 충실해야 한다"고 강조했다. 또 "경제사업 활성화와 판매농협 구현, 조합원 중심의 운영체계 확립, 금융사업의 공공성 강화, 농업인 실익 증진을 위한 제도 개선 등 농협 개혁 과제를 국회 차원에서 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
아울러 ▲식량안보 대응체계 강화 ▲농수산물 수급 및 가격안정 시스템 구축 ▲기후변화 대응 농정 전환 ▲농어촌소멸 대응 ▲수산업 경쟁력 강화 ▲농어업 재해 대응체계 고도화 등을 후반기 농해수위의 중점 추진 과제로 제시했다.
서 위원장은 "농어업은 단순히 국가 경제의 한 분야가 아니라 국민의 먹거리와 식량 안보, 국토 균형발전을 책임지는 전략산업"이라며 "현장 목소리를 정책으로 연결하고, 실효성 있는 입법과 책임 있는 예산 심사를 통해 농어업인들이 체감하는 변화를 만들어내겠다"고 약속했다.
서 위원장은 민선 3·4·5기 무안군수를 역임한 뒤 제20·21·22대 국회의원으로 활동하고 있다. 국회 농해수위 간사, 기후위기특별위원장, 예산결산특별위원장 등을 거쳤다.
국회는 이날 오후 본회의를 열어 민주당 주도로 전체 18개 위원회 가운데 농해수위를 포함한 10개 상임위원회와 예산결산특별위원회 등 모두 11개 위원장 자리를 선출했다.