무덤에 새겨진 별자리, '별헤는 방'에서 만나다

큰사진보기 ▲함안박물관에서 바라 본 말이산 고분군 ⓒ 여경수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲말이산 고분군에서 출토된 토기 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲말이산 고분군에서 출토된 덮개석 ⓒ 여경수 관련사진보기

지난 26일 저녁 함안역에 도착하여 숙소까지 함안천을 따라 가야 읍내까지 걸어갔다. 경상남도 함안군은 아라가야로 유명한 곳이다. 함안군청이 있는 읍내 이름도 가야읍이다. 숙소를 중심으로 위쪽에 있는 초등학교의 이름은 가야초등학교, 아래쪽의 초등학교 이름은 아라초등학교였다.아라가야는 말이산 고분군으로 유명하다. 말이산고분군 근처에는 함안박물관이 있어, 아라가야에 관한 정보를 접할 수 있다.나는 아라가야 토기의 특징인 불꽃모양의 토기가 가장 인상이 깊었다. 함안박물관 앞마당에 불꽃모양 토기를 큼지막하게 만들어서 전시하고 있다.말이산고분군은 다른 가야 고분군과 함께 세계문화유산에 등재되어 있다. 산능선을 따라 만들어진 말이산고분군은 더욱 고즈넉한 분위기를 만들어낸다.아라가야는 변한 중 하나인 안야국이 주변을 병합하는 과정에서 형성된 고대 국가로, 함안을 중심으로 창원, 진주, 의령의 일부를 포함할 정도로 광활한 분지와 넓은 해안을 영토로 하였다. 북쪽에는 남강과 낙동강이, 남쪽에는 진동만이 있어 내륙과 해상으로 진출하기 유리하였다.아라가야는 청동기문화와 철기문화를 바탕으로 기원전후로 국가의 틀을 만들었다. 말이산 고분군은 아라가야의 지배층의 묘역이다. 말이산은 순우리말인 '머리산'에서 비롯된 것으로 '우두머리'라는 의미라고 한다.즉 '말이산'은 '우두머리 산'을 의미한다. 현재까지 봉토가 확인된 것만 해도 수백기가 넘는다. 말이산 고분군에는 널무덤부터 덧널무덤, 구덩식돌덧널무덤, 굴식돌방무덤 등 1세기부터 6세기 중엽까지 가야고분의 변천사를 보여준다.지금까지 고분안을 발굴조사한 것은 일부에 불과하다. 말이산 고분군에서 출토된 토기 중 사슴모양 뿔잔, 집모양 도기, 배모양 도기 등은 아라인들의 삶을 보여준다.특히 13호분 무덤방의 덮개석에는 고대 동양의 별자리가 새겨있다. 함안박물관에서는 이 덮개석을 '별헤는 방'이라는 이름의 전시실에서 전시하고 있었다.어두운 공간에서 다양한 색의 별자리가 덮개석을 비치니 옛날 아라가야인들이 바라보던 밤하늘을 보는 것과 같은 착각이 들었다.아라가야는 6세기 중반 신라에 복속되고 만다. 이후 신라는 성산산성을 쌓고, 이 지역을 함안군으로 이름을 붙였다. 말이산 고분군에 대한 기록은 선조 20년(1587) 정구가 편찬한 <함주지>에서도 확인된다.함주는 함안의 또 다른 이름이다. 아라가야가 멸망하고, 오랜 세월이 지나도록 말이산 고분군이 가야의 왕릉이라는 인식이 있었던 것이다. 조선시대 역시 아라가야를 자랑스럽게 여겼던 것이다. 예술 감각 만큼은 당 시대의 최고를 자랑하는 아라가야의 문화를 실감할 수 있었다.