직선의 경외로움과 곡선의 위로… 파주 건축 탐방기

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큰사진보기 ▲아다마스253 (Adamas 253) 네모난 큐브들이 교차하는 외관이 시선을 사로잡는다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲푸른 잔디밭 위로 부드러운 곡선을 그리며 서 있는 미메시스 아트 뮤지엄의 웅장한 외관 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲콘크리트 캔버스가 잘라낸 푸른 하늘. 부드러운 곡선의 외벽은 시간에 따라 시시각각 다른 빛과 그림자를 만들어낸다 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲직선과 곡선, 그리고 그 사이를 흐르는 빛의 섬세한 변주가 돋보이는 미술관 내부 천장 구도 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲바닥에서 천장까지 인간의 지성으로 쌓아 올린 거대한 벽면 서가 전경 ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

휴전선과 맞닿아 곳곳에 서 있는 철책. 내게 파주는 언제나 최전방의 긴장감을 먼저 상기시키는 도시였다. 하지만 지난 6월 30일에 찾아간 파주는 나의 편견을 비웃기라도 하듯 곳곳에 눈부신 건축물이 숨 쉬고 있었다. 철학과 인간에 대한 사색이 담긴 건축물들을 거닐며, 이 낯설고도 아름다운 도시를 무척 사랑하게 될 것 같다는 예감이 들었다.처음 발걸음을 한 곳은 예술인들의 숨결이 살아 숨 쉬는 헤이리 예술마을이었다. 넓은 마을을 헤매다 여행자스테이션 직원의 추천으로 발길이 닿은 곳은 바로 카페 '아다마스 253(ADAMAS 253)'였다.나중에 알게 된 사실이지만 이곳은 이미 드라마 <별에서 온 그대>와 <도깨비> 등을 촬영한 명소이기도 했다. 이 건축물은, 2013년 파주시 건축문화상 은상과 경기도 건축문화상 동상을 나란히 수상하며 일찍이 그 가치를 인정받았다.직선과 직선이 만나고, 사각형의 입체들을 툭툭 덧이어 만든 듯한 대담한 구조. 거대한 벽 대신 투명한 창을 넓게 내어 헤이리 마을의 풍경을 고스란히 안으로 차양한 모습은 기분 좋은 경외감을 선사했다. 특히 인상적이었던 것은 따로 담장을 두지 않아 건물 자체가 벽이자 담이고, 동시에 울타리 역할을 하고 있었던 점이다.재미있는 것은 이 건물이 유독 홀로 튀지 않는다는 점이었다. 헤이리 마을의 건축물들이 저마다 자연과의 공존을 고민하며 지어졌기에, 아다마스 253 역시 마을의 풍경 속에 부드럽게 녹아 있었다. 직원이 콕 짚어 알려주지 않았다면 우리 역시 그냥 지나쳤을 터였다. 주변을 압도하려 들지 않고 묵묵히 제 자리를 지키는 직선의 미학, 그것이 이 건물이 가진 진짜 매력이었다.헤이리의 직선을 뒤로하고 찾아간 파주출판도시는 또 다른 세상이었다. 도시 전체가 나지막하고 조용하며 아늑했는데, 그 안에는 헤이리 마을 이상으로 독특하고 자연친화적인 건축물들이 가득했다. 그중에서도 단연 눈길을 사로잡은 것은 백색의 거대한 곡선, '미메시스 아트 뮤지엄'이었다.'모더니즘 건축의 마지막 거장'이라 불리는 포르투갈의 건축가 알바루 시자(Álvaro Siza)가 설계한 이곳은 건축계의 노벨상이라 불리는 프리츠커상 수상자의 걸작답게 건축가 특유의 철학인 '지형과의 조화'와 '인간 중심의 공간'이 고스란히 묻어난다.'아트 뮤지엄'이라는 이름 탓에 무조건 입장료를 내고 들어가야 하는 딱딱한 공간일 거라 생각했으나, 막상 마주한 이곳은 누구에게나 열린 따스한 품 같았다. 심지어 아름답기로 소문난 포토스폿 3곳은 무료로 개방되어 있어 여행자의 마음을 넉넉하게 해주었다.건물이 그려내는 부드러운 백색 곡선은 보는 것만으로도 마음의 긴장을 느슨하게 누그러뜨렸다.내부로 들어서자 알바루 시자의 장기인 '자연광의 마술'이 펼쳐졌다. 인공 조명을 최소화하고 천창을 통해 흘러드는 은은한 햇살이 하얀 벽면과 전시품을 비추고 있었다. 시시각각 변하는 빛의 향연을 바라보고 있노라면 시간이 멈춘 듯한 착각마저 든다. 1층의 오픈형 북카페에서 도서들을 둘러보며 마시는 차 한 잔은, 고요한 사색의 완성 같았다.마지막 여정은 파주출판도시의 상징과도 같은 '지혜의 숲'이었다. 지하주차장에 차를 대고 '지혜의 숲'으로 가는 길을 찾지 못해 한참을 헤매며 진땀을 뺐다. 이윽고 문을 열고 들어선 순간, 헤맸던 수고로움은 경탄으로 바뀌었다.출판도시문화재단이 학자들과 출판사로부터 기증받은 수십만 권의 책을 보존하기 위해 세워진 이곳은 그냥 도서관이 아니었다. '비움과 공유'의 철학이 그대로 살아있는 공간이었다. 도시 전체가 하나의 거대한 건축 전시장 같은 파주출판도시 안에서도 가장 상징적인 중심부 역할을 담당하는 곳이기도 하다.바닥에서 천장까지 8미터 높이로 끝없이 뻗어 있는 거대한 나무 책장들은 공간 그 자체로 방문객을 압도했다. 그 압도적인 규모 속에서도 신기하게 아늑함과 고즈넉함이 느껴졌다. 오픈북카페형으로 조성된 넓은 공간 덕분이었다. 가치 있는 인문학 도서와 전문 서적, 그리고 아이들의 웃음이 머무는 아동도서까지, 세상의 모든 지혜가 한 자리에 모여 있었다.한쪽에는 넓은 북소리 서점과 2층 야외에 위치한 헌책방 '보물섬'까지, 책을 좋아하는 이들에게는 그야말로 보물창고나 다름없었다. 게다가 탁 트인 통창을 통해 들어오는 풍경과 따스한 빛은 딱딱할 수 있는 거대한 서재에 부드러운 생명력을 불어넣고 있었다.통창 앞에 앉아 책장을 넘기다 문득 창밖을 바라보는 순간, 건축이 인간에게 줄 수 있는 최고의 휴식이 무엇인지 온몸으로 느낄 수 있었다. 이곳은 그저 한번 스쳐 지나갈 곳이 아니라, 오래오래 기억하고 자주자주 찾아오고 싶은 인생의 아지트였다.직선이 주는 경외감의 '아다마스 253', 곡선이 주는 부드러운 위로의 '미메시스 아트 뮤지엄', 그리고 지식과 자연을 통창으로 품어낸 '지혜의 숲'까지. 이번 방문에서는 미처 다 보지 못했지만, 곳곳에 숨어 있는 자연친화적인 건축물들을 보며 조만간 배낭 하나 메고 오롯이 '건축 탐방'만을 위해 파주를 다시 찾겠노라 다짐했다.