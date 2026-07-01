난민은 먼 나라 이야기가 아니다

전쟁과 박해, 인권침해로 삶의 터전을 잃는 난민은 꾸준히 증가하고 있다. 여기에 기후위기로 인한 가뭄과 홍수, 해수면 상승, 사막화 등 환경 변화가 심화되면서 삶의 기반을 잃고 이동하는 사람들도 빠르게 늘어나고 있다. 전문가들은 앞으로 기후위기가 심화될수록 이 같은 이주는 더욱 증가할 것으로 전망하고 있다.
국제사회는 이미 이러한 변화에 주목하고 있다. 다만 현재 국제법상 '난민'은 1951년 난민협약에서 규정한 박해를 피해 국경을 넘은 사람을 의미하며, 기후변화로 삶의 터전을 잃은 사람들은 대부분 별도의 법적 지위를 인정받지 못하고 있다.
그럼에도 국제기구와 학계에서는 이들을 '기후난민'으로 논의하며 대응 방안을 모색하고 있는 것으로 알려져 있다. 기후위기는 이제 단순한 환경 문제가 아니다. 생존권과 건강권, 식량과 물, 주거와 안전을 위협하는 복합적인 사회 문제이며, 결국 사람들의 이동을 불러오는 인도적 문제이기도 하다.
우리 역시 이 문제에서 자유롭지 않다. 기후위기가 심화 될수록 우리 사회에도 다양한 형태의 이주가 증가할 가능성이 있다. 해외에서 삶의 터전을 잃고 한국을 찾는 사람들뿐 아니라 국내에서도 재난과 환경 변화로 생활 기반을 잃는 사례가 늘어날 수 있다. 지금 필요한 것은 막연한 두려움이 아니라 사실에 기반한 이해와 사회적 논의, 그리고 연대의 준비가 필요해 보인다.
이러한 문제의식을 바탕으로 대전충남보건의료연대회의와 대전환경운동연합은 오는 7월 20일(월) 오후 7시 30분, 대전환경운동연합 교육장에서 보건-환경 연대포럼 '우리 곁의 난민'을 개최한다. 이번 포럼에서는 난민 지원단체인 (사)피난처 김진수 간사를 초청해 한국 사회에서 살아가는 난민들의 현실을 직접 듣고, 보건과 환경, 인권의 관점에서 우리가 어떤 사회를 준비해야 하는지 함께 이야기할 예정이다.
난민 문제는 특정 국가만의 문제가 아니다. 국제 분쟁과 기후위기는 국경을 넘어 우리 모두에게 영향을 미치고 있으며, 이제는 지역사회에서도 함께 고민해야 할 의제가 되고 있다. 특히 환경운동 역시 기후위기를 단순히 탄소 감축이나 생태계 보전의 문제로만 바라볼 것이 아니라, 인간의 존엄과 생존권, 사회적 약자의 권리까지 함께 살피는 방향으로 확장될 필요가 있다. 기후위기는 생태계뿐 아니라 사람들의 삶과 공동체를 흔들고 있기 때문이다. 이번 포럼은 난민을 '도와야 할 대상'으로만 바라보는 것을 넘어, 같은 시대를 살아가는 이웃으로 이해하고 기후위기 시대의 새로운 사회적 과제를 함께 논의하는 자리가 될 것으로 기대된다.
대전환경운동연합 이정님 의장은 "기후위기로 인해 삶의 터전을 떠나는 사람들은 앞으로 더욱 늘어날 가능성이 크다"며 "그 변화가 현실이 된 이후 대응하기보다 지금부터 사회적 공감대를 만들고 제도와 지역사회의 준비를 시작해야 한다. 이번 포럼이 그 첫걸음이 되기를 바란다"고 말했다. 포럼은 누구나 참여할 수 있으며, 사전 신청을 통해 참석할 수 있다.
보건-환경 연대포럼 '우리 곁의 난민'
일시 : 2026년 7월 20일(월) 오후 7시 30분~9시
장소 : 대전환경운동연합(대전 중구 중앙로109번길 26, 3층)
강연 : (사)피난처 김진수 간사
신청 : https://buly.kr/CM1gjoc