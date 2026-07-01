'일베 용어'는 이미 교실에서 표준어이자 공용어입니다

큰사진보기 ▲29일 서울 목동야구장에서 열린 '제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전' 1회전 배재고와 광주일고 경기 모습. ⓒ 대한야구소프트볼협회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이규연 광주일고 교장이규연 광주제일고등학교(광주일고) 교장이 30일 서울 송파구 대한야구소프트볼협회를 방문해 전국 고교야구대회 도중 발생한 상대팀 배재고등학교의 응원 구호 논란과 관련한 항의서한을 전달한 뒤 취재진의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

누구는 소수의 되바라진 아이들의 치기 어린 행동이라고 했고, 또 다른 누구는 섣불리 침소봉대하지 말라고 나무랐다. '성급한 일반화의 오류'라는 '문자'까지 써가며 대수롭지 않게 여겼다. 더는 방치해선 안 된다고 골백번 떠들었지만, 되돌아온 건 마뜩잖다는 반응뿐이었다.10대 아이들의 극우화를 두고 하는 말이다. '12.3 윤석열 내란'과 '서부지법 폭동'의 충격이 가시지 않았던 작년 가을, 요즘 아이들의 실상을 다룬 책을 출간했지만, 독자들의 반응은 뜨뜻미지근했다. '기울어진 교실'이라는 자극적인 제목 탓인지, 제자들에 대한 뒷담화라거나 좌익 교사의 편향된 글이라는 비난까지 감수해야 했다.개인적으론, 윤석열이 파면되고 내란 세력을 단죄하는 과정에서 극우화의 기세가 꺾이기는커녕 목소리가 더더욱 커질 걸로 예상했다. 탄핵을 반대한 정치 세력과 불쏘시개 노릇을 해온 극우 언론과 유튜브가 그들의 든든한 뒷배가 돼줄 게 분명했다. 그때나 지금이나 그들은 '공생 관계'다.늘 그렇듯 '슬픈 예감'은 빗나가지 않았다. 지금 중고등학생 남자아이들의 경우엔 이미 통제 불가능한 상황으로 치닫고 있는 느낌이다. 일베 사이트에 들락거리는 아이의 숫자가 몇 명인지 따지는 건 한가한 대응이다. 그 숫자를 극우화의 판단 기준으로 삼는다면 오산이다.이른바 '일베식 용어'가 이미 아이들 사이의 표준어이자 공용어가 됐다. 일과 중 교실이나 복도, 운동장 어디에서도 쉽게 들을 수 있고, 이젠 서술형 시험 답안을 작성할 때도 버젓이 사용할 만큼 보편화되었다. 평소에 워낙 자주 듣다 보니, 교사들 사이에서도 경각심이 없다.'일베식 용어'의 특징은 오로지 재미만 추구한다는 점이다. 역사적 의미나 사회적 맥락 따위는 전혀 고려 대상이 아니다. 국가 폭력에 의한 희생자와 유가족을 조롱하고 모욕하는 행위조차 서슴지 않는다. 표현의 자유라는 헌법적 가치를 '절대 반지' 삼아 온갖 만행을 일삼고 있다.'일베식 용어'는 SNS를 통해 화수분처럼 양산된다. 자고 일어나면 '신조어'가 생겨나고 몇몇 아이들 사이에서 암호처럼 통용되다가 오래지 않아 또래 아이들 모두에게 보편화하는 양상을 띤다. 그 말의 의미를 모르면 또래 집단에 낄 수 없고, 순식간에 왕따로 내몰리기도 한다.아이들이 교실과 복도 한구석에 삼삼오오 모여 스마트폰 화면에 얼굴을 파묻은 채 낄낄대고 있다면, '신조어'를 공유하며 학습하는 시간이라고 보면 된다. '신조어'의 학습엔 예문처럼 영상이 동반되며, 서로 시너지 효과를 일으킨다. 하나같이 혐오와 조롱으로 분칠된 콘텐츠다.요즘 아이들에게 일베는 또래들 사이에서 가장 대중화한 '놀이'이며, 친구를 사귀기 위한 유용한 '도구'다. 몇 해 전까지만 해도 일베라는 말조차 창피해서 못 꺼냈지만, 이젠 '일베 손가락'을 자랑스레 친구들 앞에서 뽐내는 지경이 됐다. 일베는 그들의 '문화 코드'로 자리매김했다.지난 십여 년 동안 음지를 전전하던 일베가 화려하게 등장했고, SNS를 통해 세상과 소통하는 아이들은 일베가 건네는 압도적 재미에 환호성을 질렀다. 지금 그들에게 SNS는 인스타그램과 동의어고, 이미 극우 콘텐츠에 장악된 상태다. 인스타그램에서 공유되는 극우 콘텐츠는 일베의 '아류'라고 해도 무방하다.아직도 학교에 일베는 소수이며 일부라고 생각하는 이들에게 분명히 말한다. 장담하건대, 적어도 남자 중고등학생 중 절반 이상은 단 하루도 일베 없이는 못 산다. 그들의 용어로 소통하고, 그들이 만든 '짤'을 소비하고 공유하며, 더 큰 자극과 재미를 찾아 종일 헤맨다.만약 부모가 10대 자녀의 인스타그램 계정을 들여다본다면 그 자리에서 까무러칠지도 모른다. 온통 황당무계하고 반지성적이며 폭력적인 콘텐츠로 가득 차 있음을 알게 될 테니 말이다. 더욱이 조작되고 왜곡된 사실을 진실로 믿게 되는 일까지 벌어지는 아수라장이 펼쳐지고 있다.급기야 대한민국 현대사의 경우, SNS와 교과서가 진실을 두고 경쟁을 벌이는 어처구니없는 상황이 전개되고 있다. 오랫동안 극우 콘텐츠에 익숙해진 아이들은 교과서의 내용을 당최 믿으려 하지 않는다. 좌파의 시각에서 서술된 왜곡된 역사 교과서라며 대놓고 반박하기도 한다.그런가 하면, 역사는 필연적으로 승자의 기록일 수밖에 없고, 다양한 관점에서 역사를 해석하는 게 옳다며 '자유 우파'의 역사관도 존중되어야 한다고 주장한다. 역사 서술에서도 표현의 자유가 중요하다는 뜻이다. 이승만도 옳고 김구도 옳으며, 박정희도, 김대중도, 심지어 전두환까지도 모두 옳다는 거다.인스타그램을 타고 표현의 자유를 등에 업은 '양시론'이 아이들에게 시나브로 먹혀들면서 역사 왜곡과 폄훼가 횡행하는 현실을 마주하고 있다. 아이들에겐 '건국 대통령' 이승만이 '임시정부 주석' 김구보다 위대한 인물이다. 그들의 말을 빌자면, 독립운동가의 '레벨'이 더 높다.박정희의 유신 독재는 경제 성장을 위해 불가피한 조치였으며, 3저 호황과 대통령 단임제와 같은 전두환의 공적을 기억해야 한다는 아이도 있다. 교과서가 아닌 SNS로 현대사를 공부한 결과다. 5.18 당시 북한군 개입설과 같은 허황된 주장도 그들에겐 망언으로 치부되진 않는다.여기까지 읽고도 '설마'하는 분이 있을 줄 안다. 중고등학교에서 역사는 필수 교과인 데다 청년 세대의 극우화를 소재로 한 프로그램이 줄곧 지상파 방송을 타지 않았느냐며 반문하는 이들도 있다. 그러나 요즘 아이들에게 교과서와 지상파 방송은 별다른 영향을 끼치지 못한다.학교마다 역사교육의 형해화는 어제오늘의 일이 아닐뿐더러 TV로 뉴스나 다큐멘터리를 시청하는 아이는 거의 없다. 스마트폰이나 태블릿으로도 편집된 쇼츠나 릴스 영상을 보며, 조금이라도 지루하다 싶으면 바로 넘긴다. 요즘 아이들에게 2시간짜리 영화는 차라리 '고문'이다.최근 서울 배재고등학교 야구부 아이들이 더그아웃에서 "스타벅스 가야지", "탱크데이"라고 함께 외친 응원 구호가 논란을 빚고 있다. 당시 상대 팀이 광주 제일고등학교여서, 그 구호가 5.18과 광주 시민을 조롱하는 내용임을 아이들도 잘 알고 있었던 것으로 보인다. 그 행동이 얼마나 폭력적이고 반인권적인지 모른 채 낄낄대는 모습이 영락없는 일베였다.언론의 보도가 잇따르자, 학교장 명의로 사과문을 발표하고 해당 학생을 징계하겠다고 밝혔다. 역사교육을 강화하고 인권 감수성 함양을 위한 특별 교육을 실시하겠다며 납작 엎드린 모양새다. 그러나 사과문마저 AI를 활용해 급조한 사실이 밝혀지며 여론의 뭇매를 맞고 있다.아이들의 '일베 짓'을 숱하게 경험한 터라 '스타벅스'와 '탱크데이'를 동원한 그들의 응원 구호가 딱히 놀랍진 않았다. 정작 충격을 받은 건, 여러 차례 반복되었는데도 당시 더그아웃에서 아무도 제지하지 않았다는 점이다. 상대 팀 코치가 항의하고 심판이 나서기 전까지는 대수롭지 않게 여겼음을 알 수 있다.'일베 천국'이 돼가는 학교는 극우 콘텐츠가 득시글대는 인스타그램만 핑계 삼을 순 없다. 어쩌면 아이들의 노골적인 '일베 짓'을 보고도 못 본 척하는 기성세대의 무관심과 무책임을 탓하는 게 우선일 성싶다. 해당 학생들을 징계하고 특별 교육을 하기에 앞서 학교와 교사의 책임을 먼저 따져보는 게 순리다. '자녀는 부모의 거울'이듯 '학생은 교사의 거울'이다.사족. 논란을 빚은 학교가 얄궂게도 배재고등학교다. 배재학당이 전신으로, 초대 대통령 이승만을 배출한 학교다. 중구 정동의 옛 교정 터와 강동구 고덕동의 새 교정에 그의 동상이 큼지막하게 세워져 있을 만큼 배재고등학교를 대표하는 인물로, 사실상 신격화되어 있다.공교롭게도, 최근 '리박 스쿨'이 10대 극우화의 온상이라는 지적이 많다. 이승만과 박정희에 대한 역사적 재평가를 강조하며 아이들에게 극우적 역사 인식을 심어주는 단체로 잘 알려져 있다. 이승만을 추앙하는 학교에서 벌어진 사달이어서인지 우발적 행동으로 보이지 않는다.