박상범 화순군의원 당선인, 제1회 광부의 날 맞아 화순광업소 추모관 참배

큰사진보기 ▲박상범 화순군의원 당선인이 29일, 제1회 광부의 날을 맞아 화순광업소 추모관을 찾아 참배하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

박상범 화순군의원 당선인이 6월 29일 제1회 광부의 날을 맞아 화순광업소 광산종사자 추모관을 찾아 참배하며 산업화 시대 국가 경제 발전을 위해 헌신한 광부들의 숭고한 희생정신을 기렸다.박상범 당선인은 화순광업소 광산종사자 추모비에 헌화와 묵념을 하며 대한민국 산업 발전의 초석을 다지기 위해 묵묵히 땀 흘린 화순의 산업역군 광부들을 추모했다고 밝혔다.박상범 당선인은 "광부들의 희생과 헌신이 있었기에 오늘의 대한민국이 가능했다"며 "산업화의 최일선에서 나라 경제를 떠받쳤던 광부들의 노고와 희생을 결코 잊어서는 안 된다"고 했다.이어 "화순광업소가 지난 2023년 폐광된 이후 지역사회는 새로운 전환점을 맞고 있다"며 "추모비 앞에서 광산의 역사를 되새기며 이곳을 어떻게 새로운 희망의 공간으로 변화시키고 지역경제를 활성화할 수 있을지 깊이 고민하는 시간을 가졌다"고 밝혔다.또한 "광산이 남긴 역사와 가치를 보존하면서도 미래 세대가 함께할 수 있는 새로운 성장 동력을 마련해야 한다"며 "폐광지역이 위기를 넘어 새로운 도약의 기회를 만들 수 있도록 다양한 방안을 모색하겠다"고 강조했다.박상범 당선인은 "제1회 광부의 날이 단순히 광부들의 노고를 기리는 데 그치지 않고 화순의 새로운 미래를 준비하는 계기가 되기를 바란다"며 "지역의 역사와 자산을 바탕으로 군민과 함께 지속 가능한 발전 방안을 만들어 나가겠다"고 했다.한편, 올해 처음 지정된 광부의 날은 대한민국 산업화 과정에서 국가 경제 발전에 크게 기여한 광부들의 희생과 헌신을 기리고 광산 지역의 역사적 의미를 되새기기 위해 마련됐다.