구복규 화순군수 이임식 "이제는 군민으로 화순 곁 지킬 것"

큰사진보기 ▲구복규 화순군수가 퇴임사를 전하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲조영일 화순읍장이 화순군 13개 읍면장을 대표해 구복규 화순군수에게 운동화를 전하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲구복규 화순군수가 아내 송태숙 여사를 비롯한 가족들에게 감사를 전하며 눈시울을 붉혔다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲(위)김한종 장성군수, (아래)이승민 수행비서가 구복규 화순군수에 대한 마음을 전하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲구복규 화순군수가 공직자들과 악수를 나누고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲화순군 간부급 공직자들이 구복규 화순군수와 기념촬영하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

민선 8기 화순군정을 이끌어 온 구복규 화순군수가 6월 30일 화순군청 대회의실에서 이임식을 갖고 공직생활의 대장정을 마무리했다.이날 이임식에는 김한종 장성군수, 신정훈 국회의원을 대신해 참석한 배우자 주향득 여사, 오형열 화순군의회 의장, 류기준·하성동 전남광주특별시의원 당선인, 류영길·조명순·조세현·김석봉·강재홍·김지숙 군의원, 양신철 화순경찰서장, 이지현 화순교육청 교육장, 최인석 화순소방서장, 최우영 농협화순군지부장, 정종빈 한국농어촌공사 화순군지부장, 조준성 화순농협 조합장, 노종진 능주농협 조합장, 안상섭 이양청풍농협 조합장, 김정수 동복농협 조합장, 박광재 도곡농협 조합장, 박종균 화순축협 상임이사, 안병택 화순군산림조합장, 임호경 대한노인회 화순군지회장, 홍이식 화순군파크골프협회장, 구종천 화순군문화관광재단 대표이사, 박희옥 화순군여성단체협의회장, 김종호 화순예총회장, 류용현 화순청년회의소 회장, 지승규 전남제일요양병원장을 비롯한 기관·사회단체장들 및 공직자, 군민 400여 명이 참석했다.이임식은 '혁신으로 화순을 새롭게'라는 민선 8기 군정의 시간을 되돌아보고, 화순군수라는 무거운 책무를 내려놓는 구 군수의 새로운 출발을 축복하는 자리로 마련됐다.이날 화순군의 13개 읍·면장들은 마음을 모아 구복규 화순군수에게 운동화를 전달했다. 운동화는 구복규 화순군수가 재임 기간 동안 강조했던 현장 중심 군정의 상징으로, 대표로 운동화를 전달한 조영일 화순읍장은 "저희 읍·면장들이 취임할 당시 구복규 군수님께서 현장에서 열심히 뛸 것을 격려하는 의미로 운동화를 선물해 주셨었다. 이제 군수님께서 퇴임 후 '꽃길만 걸으시라'는 의미를 담아 운동화를 선물드린다"고 했다.기관·사회단체 감사장 전달도 이어졌다. 임호경 대한노인회 화순군지회장은 "군수라는 자리는 6만 군민의 희망과 요구를 감당해야 하는 참으로 어려운 자리다. 구복규 군수는 역대 군수 가운데 누구보다 화순을 사랑했고, 군민 한 사람 한 사람에게 도움이 되고자 열정적으로 노력한 군수였다"고 했다.구복규 군수는 퇴임사를 통해 "감사하고, 영광스럽다. 임기 4년 동안 군민 여러분이 많이 도와주시고, 화순을 새롭게 바꾸고 군민 행복을 위해 함께해 주신 데 진심으로 감사드린다. 저 구복규는 떠나는 뒷모습이 아름다운 군수가 되겠다. 누구든 그 자리에 있을 때보다 떠난 뒤 평가를 받게 된다. 저는 감히 떠나는 모습이 아름다운 군수가 되겠다고 다짐한다"고 했다.또한 "매사에 상대를 생각하고 긍정적인 마음으로 일해 왔다. 지난 4년 동안 화순을 새롭게 바꾸고 전국에 알리기 위해 최선을 다했다. 그 평가는 군민 여러분께서 해주실 것이다"고 했다.공직자와 군 의회, 언론에 대해서도 "일밖에 몰랐다. 출근을 한 시간씩 먼저 하다 보니 직원들에게도 불편이 많았을 것이다. 그러나 불평하지 않고 묵묵히 일해 준 직원 여러분께 진심으로 감사드린다. 민선 8기 군정 성과를 함께 만들 수 있도록 도와준 군의회 의원 여러분께 감사드린다. 화순의 행정을 널리 알리고 격려해 준 언론인 여러분께도 진심으로 감사드린다"며 감사를 전했다.한편 지난 공직 인생을 돌아보며 "원래 꿈은 면장이었다. 면장도 하고, 도의원도 하고, 읍장도 하고, 과장도 하고, 군수까지 했다. 여기까지 올 수 있었던 것은 군민과 가족, 형제들의 도움 덕분"이라고 전한 구복규 화순군수는 가족에 대한 미안함을 전하며 "그동안 오직 일만 해왔기 때문에 가정을 거의 돌보지 못했다. 아이 둘과 손주 여섯을 키우며 조용히 곁을 지켜준 아내 송태숙 여사에게 미안하고 감사하다"고 전하며 눈시울을 붉혔다.이날 이임식에 참석한 김한종 장성군수도 구복규 군수를 향한 각별한 마음을 전했다. 김한종 장성군수는 "구복규 군수의 화순을 향한 열정은 대단했다. 자기 고향을 위해 열심히 일하는 것은 큰 행복이지만, 군수의 자리는 참 어려운 자리지만, 구복규 군수는 화순에 대한 사랑과 진심이 묻어 있는 친구였다"고 했다.그동안 구복규 화순군수를 가장 가까이에서 보좌해 온 이승민 수행비서는 "2년 동안 옆에서 본 군수님은 열정이 많고 소탈하며, 군민을 누구보다 사랑하고 화순을 위해 열정적으로 일한 분"이라며 "앞으로 공직 생활을 하는 데 큰 배움이 됐다"고 했다.끝으로 구복규 화순군수는 "오늘부터는 자연인 구복규로 돌아가지만, 화순군민의 한 사람으로서 화순 발전을 위해 최선을 다하겠다. 새롭게 출범하는 군정이 성공적으로 안착할 수 있도록 힘을 보태고, 후손들에게 더 자랑스러운 화순을 물려줄 수 있도록 역할을 다하겠다. 화순은 영원하다. 앞으로도 화순을 사랑하고 응원하는 마음은 변함이 없을 것이다"고 했다.52년 공직 인생의 마지막 페이지를 넘긴 구복규 군수는 이날 수백 명의 군민과 공직자들의 박수와 환송 속에 군청을 떠났다. 군수라는 직함은 내려놓았지만, 화순을 향한 그의 애정과 헌신은 앞으로도 한 군민으로서 계속 이어질 것으로 보인다.