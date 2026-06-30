여주시, 7월부터 65세 미만 장애인 의료·요양 통합돌봄 본격 시행

큰사진보기 ▲경기 여주시가 의료와 돌봄 서비스를 한곳에서 연계하는 의료·요양 통합돌봄 사업을 65세 미만 장애인까지 확대한다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 의료와 돌봄 서비스를 한곳에서 연계하는 의료·요양 통합돌봄 사업을 65세 미만 장애인까지 확대한다.여주시는 올해 3월 65세 이상 노인을 대상으로 의료·요양 통합돌봄을 시행한 데 이어, 오는 7월 1일부터 65세 미만 장애인을 대상으로 한 통합돌봄 서비스를 본격 추진한다고 밝혔다.이번 사업은 장애인이 시설이 아닌 자신이 살던 지역사회에서 의료와 돌봄 서비스를 통합적으로 지원받으며 안정적인 일상을 이어갈 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.지원 대상은 65세 미만의 심한 지체장애인과 심한 뇌병변장애인이며, 이 밖에도 지방자치단체장이 통합돌봄이 필요하다고 인정하는 장애인도 지원받을 수 있다.서비스는 ▲보건의료 ▲건강관리 ▲장기요양 ▲일상생활 돌봄 ▲주거 등 5개 분야, 59개 세부 서비스로 구성된다.주요 지원 내용은 방문진료와 방문간호, 지역사회중심재활(CBR) 등 건강관리 서비스와 방문요양, 이동지원, 식사지원, 주거환경 개선 등이다.시는 대상자의 건강 상태와 생활환경, 돌봄 필요도를 종합적으로 평가해 개인별 통합지원계획을 수립하고 필요한 서비스를 연계할 계획이다. 신청은 주소지 읍·면·동 행정복지센터에서 가능하다.여주시 관계자는 "장애인이 익숙한 지역사회에서 안전하고 건강하게 생활할 수 있도록 의료와 돌봄의 연계를 더욱 강화하겠다"며 "개인별 맞춤형 서비스를 통해 삶의 질을 높이고 가족의 돌봄 부담도 덜 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.