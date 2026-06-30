순천YWCA 주관, 전남 여성 일자리 박람회 성료

큰사진보기 ▲'2026 전남여성일자리박람회' 행사 모습. ⓒ 순천YWCA 제공 관련사진보기

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전라남도와 순천시가 주최하고 순천YWCA여성인력개발센터가 주관한 '2026 전남여성일자리박람회'가 성황리에 막을 내렸다.박람회는 '여성의 내일(JOB), 함께 여는 미래'라는 슬로건으로 지난 25일 순천팔마실내체육관에서 열렸다. 경력 단절과 산업 구조 변화 속에서 인공지능(AI) 전환 시대에 대응해 미래형 일자리와 새로운 직업 패러다임을 제시하는 장이 됐다.순천시를 비롯해 담양군, 곡성군, 구례군, 고흥군, 보성군, 화순군, 장흥군 등 전남 동부권 8개 시·군이 참여했다. 직접 참여기업 30개와 간접 참여기업 130개 등 총 150개 기업이 참여했다.박람회장에서는 1:1 현장 면접과 이력서·자기소개서 클리닉, 직업심리검사 등 취업지원 프로그램이 운영됐다.행사를 주관한 순천YWCA여성인력개발센터는 2006년부터 경력단절 여성의 재취업을 돕는 직업교육훈련, 취업지원 사업을 꾸준히 전개하고 있다.김현미 순천YWCA여성인력개발센터 관장은 "이번 박람회가 여성들에게 취업 기회를 제공하고 경제활동 참여 확대에 도움이 됐으면 좋겠다"며 "AI 전환 시대에 여성 인재와 기업이 함께 성장하는 계기를 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.