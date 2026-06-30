"고유가 피해지원·폭염 대응" 용인시, 817억 원 규모 2회 추경 편성

큰사진보기 ▲경기 용인특례시는 29일 올해 제2회 추가경정예산안이 제303회 용인시의회 임시회에서 의결돼 817억 원을 확보했다고 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

AD

경기 용인특례시는 29일 올해 제2회 추가경정예산안이 제303회 용인시의회 임시회에서 의결돼 817억 원을 확보했다고 밝혔다.이로써 올해 시 예산은 1회 추경(3조 6927억 원) 대비 2.21% 증가한 총 3조 7744억 원으로 확정됐다. 일반회계 3조 3106억 원, 특별회계 4638억원 등이다.일반회계 주요 세입 증가는 지방세 20억 원, 세외수입 31억 원, 지방교부세 95억 원, 보조금 670억 원 등이다.시는 고유가 피해지원금의 신속한 집행(725억 원)에 초점을 맞춰 이번 추경 예산을 편성했다. 고유가로 인한 민생 부담을 덜고 침체된 골목상권에도 활기가 돌도록 해 지역경제를 활성화하려는 차원에서다.구체적으로 ▲고유가 피해지원금 지원(718억 원) ▲고유가 피해지원금 보조 인력(4억 1800만 원) ▲고유가 피해지원금 발행비용(2억 4100만 원) 등이다.이 밖에도 이번 추경엔 시민 삶의 질 향상을 위해 시가 확보한 국·도비도 반영됐다.우선 폭염에 대비해 시민 안전을 강화하기 위한 예산이 마련됐다. ▲그늘막, 쿨링포그 등 폭염저감 시설 설치(9850만 원) ▲지하차도 침수감지 알람장치 설치(6000만 원) ▲반지하주택 침수 감지 알람 장치·차수판 설치(1850만 원) ▲공동주택 지하주차장 침수감지 알람장치 설치 지원(600만 원) 등이다.또 ▲노인맞춤돌봄서비스 대상 어르신 4000명에 폭염 예방 물품 지원(4800만 원) ▲20억원 미만 소규모 공사장 옥외 근로자를 위한 폭염 예방 물품 구입(2990만 원) ▲이동노동자쉼터 폭염 예방 물품 지원(900만 원) ▲농업인 대상 폭염 예방 물품 지원(940만 원) 등을 반영했다.취약계층을 배려한 복지 예산도 ▲참전유공자의 명예 선양을 위한 참전명예수당(3500만 원) ▲아동복지시설 사회복지종사자 장기근속비 지원(400만 원) 등을 편성했다.시민 안전 강화 차원에서 ▲초등학교 앞 스마트횡단보도, 방호 울타리 등 안전 시설 설치(4억 6000만원) ▲정암수목공원 노후 산책로 정비(5억 원) ▲하천변 자동차단시설 설치(2억 2000만 원) ▲죽전체육공원 화장실 재정비 공사(3억원) 등의 사업도 포함됐다.이상일 시장은 "이번 추경은 고유가 피해지원금을 신속히 지원해 민생 안정과 지역경제를 회복하는데 주안점을 뒀다"며 "한정된 재원이지만 시민 안전을 강화하고 불편 사항을 해소하는 분야에 예산을 분배해 재정을 효율적으로 운영해 나가겠다"고 말했다.이와 별개로 이 시장은 이날 오후 진행된 제9대 용인시의회 폐원식에서 "윤원균·유진선 의장을 비롯한 제9대 용인시의회 의원들이 지난 4년간 헌신적으로 노력해 준 덕분에 용인특례시가 발전할 수 있었다. 진심으로 감사하다"며 "용인은 시와 의회가 유기적으로 소통하면서 시민 삶의 질 향상을 위해 협력해왔다. 이를 반면교사 삼아 10대 의회와도 적극 소통해 도시 발전을 위한 새로운 일을 진척시키겠다"고 말했다.