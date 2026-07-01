중년의 딸이 마주한 팔순 엄마의 꿈

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"엄마 요즘 문해학교 다니는데, 오늘은 경주로 수학여행도 갔다 왔다! 단체로 교복도 입고 수학 여행 갔다가 지금 집으로 돌아가는 관광버스 안이야!"

"중학교에 가면 영어가 참 어렵다대. 외워도 일주일 지나면 다 까먹는데... 졸업은 할 수 있을까?"

"여보! 중도에 힘들어서 그만두더라도 시작 자체를 하지 않는 것보다는 해보는 게 좋지!"

"엄마! 중고등학교 졸업한 사람들도 모두가 열심히 공부한 건 아니야. 태도로는 엄마가 최고야!"

"아이, 외운 거 까먹고 창피해도 그럼 일단 해봐야겠다."

큰사진보기 ▲나의 엄마 정봉교 여사.팔순에 중학생이 된 엄마는 교복을 입고 학교에 가고 싶던 오랜 꿈을 이루었다. 사진은 교복을 입고 단체로 간 수학여행에서 돌아와 늦은 밤까지 문해학교 숙제를 하고 있는 엄마의 모습이다. ⓒ 이주혜 관련사진보기

나의 엄마이신 정봉교 여사께서는 올해 팔순이 되셨다. 지난해 시작하신 경기도 용인 지역의 문해학교 초등 과정을 2월에 졸업하시고 3월부터는 중학교 과정에 입학해 다니고 계신다.엄마는 유년 시절 한국전쟁을 겪으셨다. 피난 후 돌아온 고향집은 전부 불 타 있었다. 모든 것을 다시 시작해야 했던 외조부모님께서는 이후 한참 동안 경제적 어려움을 겪으셨다고 한다. 지금의 초등학교인 당시 국민학교를 다니던 어린 엄마는 월사금을 내라는 선생님의 거듭된 재촉에 주눅 들고 속상해 학교를 더 이상 나가지 않으셨다고 한다.지난해 가을 어느 날 엄마가 신이 나서 전화하셨다.언제나 내 앞에서 차분하시던 엄마는 그 순간엔 그저 들뜬 십대의 소녀였다.남편과 딸의 담백한 응원에 엄마는 환하게 웃으며 답하셨다.매일 밤 늦도록 식탁에 불을 밝히고 돋보기 안경을 쓴 채 관절염 있는 손가락으로 연필을 꾹꾹 눌러 쓰며 엄마는 그 날의 숙제를 거르지 않고 열심히 하신다.내 나이 오십이 넘도록 엄마가 그토록 오래도록 마음 속으로 학교를 다니며 공부라는 것을 하고 싶어하셨는지 몰랐다. 엄마의 학력에 상관 없이 우리 삼남매는 학창 시절 공부를 잘 한 편이었고, 나는 그저 내가 잘 먹고 잘 살면 그 자체가 엄마에게는 효도일 거라 생각하며 엄마의 인생에는 관심이 없었다.대가족 집안일에다 나중엔 가게도 하시며 삼남매를 키워내셨다. 봉양하던 시어른들 모두 아흔을 훌쩍 넘어 떠나 보내시고 본인도 여러 번의 수술과 몇 번의 생사를 넘긴 엄마. 이제야 엄마만의 온전한 시간이 생겼다.지난 6월 28일 관람한 뮤지컬 <오지게 재밌는 가시나들>은 내가 중년이 되도록 알아채지 못했던 노인이 된 엄마의 오랜 꿈, 그리고 가난했던 시절 소녀였던 엄마의 속사정 같은 이야기들을 밀도 있게 보여준다. 이런 내게 뮤지컬 <오지게 재밌는 가시나들>은 나 자신을 돌아보고 마주하게 했다. 웃음과 눈물이 섞여 있는 시와 음악의 언어로 위로를 건네 준다.저마다의 서사로 모두가 주인공인 팔복리 마을의 영란, 춘심, 인순, 분한 할머니들의 지난 시절 이야기와 현재의 모습은 순간순간 엄마의 모습과 겹쳐 있었다. 동시에 그간 합리화해 온 나의 무심함을 일깨워 주었다. 다음 공연이 이어지기를 고대하며, 그때는 뮤지컬 <오지게 재밌는 가시나들>의 무대 밖 또 다른 주인공인 엄마를 관객으로 모시고 갈 생각이다.오늘도 엄마는 굽은 등에 책가방 메고, 수술한 무릎 지팡이로 짚고, 문해학교로 등교하신다. 10대 여학생이 되어 그 시절을 살아가는 듯한 팔순 엄마의 뒷모습을 바라보며 중년이 된 작은 딸은 다시 무언가 시작할 용기를 얻는다.