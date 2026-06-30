"하남의 골든타임"…이현재, 민선 9기 승부수 '10조 투자·AI 산업도시'

큰사진보기 ▲민선 9기 이현재 하남시장이 향후 4년 시정의 키워드로 경제도시 전환을 제시했다. 도시 외형 성장에 머물렀던 하남을 기업과 일자리가 넘치는 자족도시로 바꾸겠다는 구상이다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

"하남의 미래를 결정할 골든타임이다."

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큰사진보기 ▲민선 9기 이현재 하남시장이 향후 4년 시정의 키워드로 경제도시 전환을 제시했다. 도시 외형 성장에 머물렀던 하남을 기업과 일자리가 넘치는 자족도시로 바꾸겠다는 구상이다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

민선 9기 이현재 하남시장이 향후 4년 시정의 키워드로 경제도시 전환을 제시했다. 도시 외형 성장에 머물렀던 하남을 기업과 일자리가 넘치는 자족도시로 바꾸겠다는 구상이다.이현재 시장은 30일 하남시청 대회의실에서 열린 민선 9기 취임 기자간담회에서 "기업과 일자리가 넘치고 문화와 예술이 일상이 되며, 어느 권역에 살더라도 '하남에 살아서 행복하다'고 느끼는 도시를 만들겠다"고 밝혔다.이날 간담회에는 언론인 100여 명이 참석했으며, 민선 9기 핵심 정책과 향후 4년의 시정 운영 방향이 공개됐다.이 시장은 먼저 하남의 경제 구조를 진단했다. 그는 "하남의 1인당 지역내총생산(GRDP)은 강남의 6분의 1 수준에 머물고 있다"며 "도시가 성장했지만 시민의 소득과 양질의 일자리로 이어지는 데는 한계가 있었다"고 말했다.민선 9기의 핵심 과제는 이 간극을 줄이는 것으로 이를 위해 오는 2030년까지 10조 원 규모의 투자유치를 목표로 제시했다. 캠프콜번 첨단산업단지와 교산 AI 혁신클러스터를 중심으로 첨단기업을 유치하고, 종합병원과 5성급 호텔 등 핵심 시설을 확충해 산업과 생활 기반을 동시에 키우겠다는 전략이다.이 시장은 "도시 경쟁력은 결국 좋은 기업과 좋은 일자리에서 나온다"며 "경제 성장이 시민의 삶으로 이어지는 구조를 만들겠다"고 강조했다.교통 분야에서는 5철 시대 완성을 재차 강조했다. 지하철 3호선과 9호선의 차질 없는 추진, GTX-D 황산 경유, 위례신사선 하남 연장 등을 통해 수도권 교통 중심도시로 도약하겠다는 계획이다.교육 분야에서는 하남교육지원청 신설과 어린이 영어특화도서관, 어린이회관 조성을 추진해 교육 경쟁력을 높이겠다는 청사진도 제시했다.복지 정책도 확대된다. 첫째아 출산장려금은 기존 50만 원에서 200만 원으로 확대하고, 청년 교통비와 성년축하금을 신설하는 한편, 어르신 버스 교통비와 보훈명예수당도 단계적으로 인상할 계획이다.민선 9기의 핵심 과제인 지역 균형발전을 위해 원도심은 신장시장 일대 전선 지중화와 재개발을 지원하고, 감일·위례지구에는 교통망과 종합복지타운, 복합체육시설 등 생활SOC를 확충해 권역별 격차를 줄인다는 방침이다.이현재 시장은 지난 4년을 기반을 다지는 시기였다면, 앞으로의 4년은 성과를 완성하는 시간이라고 규정했다.그는 "하남의 미래를 결정할 골든타임인 만큼 모든 시정 역량을 집중하겠다"며 "기업과 일자리, 교통과 교육, 문화와 복지가 함께 성장하는 도시를 만들어 시민들이 하남의 변화를 일상에서 체감할 수 있도록 하겠다"고 말했다.