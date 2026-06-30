개혁신당 세종시당 공식 출범... 초대 시당위원장에 하헌휘 변호사 선출

큰사진보기 ▲개혁신당 세종특별자치시당이 30일 창당대회를 열고 공식 출범했다. ⓒ 개혁신당 세종시당 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 초대 시당위원장에 창당준비위원장을 맡아온 하헌휘 변호사가 선출됐다. ⓒ 개혁신당 세종시당 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

개혁신당 세종특별자치시당이 30일 창당대회를 열고 공식 출범했다.개혁신당 세종시당은 이날 세종시 나성동에서 창당대회를 개최하고 초대 시당위원장으로 하헌휘 변호사를 선출했다. 행사에는 천하람 원내대표를 비롯해 대전시당·충남도당 관계자와 세종지역 당원 등 30여 명이 참석해 창당을 축하했다.이날 창당대회에서는 창당 경과보고와 임시의장 선출, 세종시당 창당 승인, 시당위원장 선출 등의 절차가 진행됐다. 초대 시당위원장에는 창당준비위원장을 맡아온 하헌휘 변호사가 선출됐다.하헌휘 신임 시당위원장은 수락연설에서 "오늘은 세종시에서 개혁신당의 뿌리를 내리고 지역 정치의 새로운 출발을 선언하는 자리"라며 "부족한 저를 초대 시당위원장으로 선출해 준 당원 여러분께 깊이 감사드린다"고 밝혔다.이어 지난 6.3 지방선거에서 세종시장 후보로 나섰던 경험을 언급하면서 "선거 과정에서 세종시 곳곳을 다니며 시민들을 만난 결과, 시민들은 말뿐인 정치와 책임지지 않는 정치, 선거 때만 찾아오는 정치를 더 이상 원하지 않는다는 점을 확인했다"고 말했다.하 위원장은 "누군가에게는 작은 숫자였을지 몰라도 저에게는 세종시민이 주신 큰 씨앗이었다"며 "오늘 출범한 개혁신당 세종시당은 그 씨앗을 키워가는 조직이 될 것"이라고 강조했다.또 "행정수도 세종은 특별법 수준의 임시방편이 아니라 헌법에 명문화해야 할 국가적 과제"라며 "세종시가 실질적인 행정수도로 기능할 수 있도록 지속적으로 목소리를 내겠다"고 밝혔다.그는 "세종시는 평균연령이 젊고 성장 가능성이 큰 도시지만 정치만큼은 여전히 낡은 방식에 머물러 있다"며 "기득권 양당정치의 반복이 아니라 시민들이 '개혁신당이 있어서 지역 정치가 달라졌다'고 체감할 수 있도록 문제를 해결하는 정치, 시민의 삶에 답하는 정치를 만들어 가겠다"고 말했다.개혁신당 세종시당은 창당 이후 지역 현안에 대한 정책 논평과 시민 간담회, 생활민원 청취를 비롯해 청년·학부모·소상공인·전문가 네트워크 구축 등을 추진할 계획이다. 또한 행정수도 완성, 교통망 확충, 상권 회복, 의료·돌봄 인프라 강화, 원도심과 신도심의 균형발전 등 세종시 주요 현안을 중심으로 정책 활동을 이어갈 방침이다.