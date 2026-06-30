장동혁 퇴진 촉구 서명, 8일 만에 참여자 1만 명 넘어

큰사진보기 ▲국힘 쇄신파 당원들, 장동혁 대표 퇴진 촉구박인규 국민의힘 책임당원을 비롯한 쇄신파 당원 및 일반 시민들이 22일 국회 소통관에서 지방선거 참패의 책임을 물어 장동혁 대표의 즉각적인 퇴진을 촉구하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 부정·무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구를 위한 청년·대학생 시국 대토론회에 입장하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표의 퇴진을 촉구하는 서명 운동 참여자가 1만 명을 넘었다. 지난 22일 '국민의힘 책임 당원과 일반 시민 일동' 명의로 전면적인 서명 운동에 돌입한 이후 8일 만이다.국민의힘 책임 당원과 일반 시민 일동에 따르면, 서명 운동 8일 차인 30일 오후 4시 50분 기준 1만 480명이 장 대표의 퇴진을 촉구하는 서명에 참여했다.이중 온라인 서명 참여자는 9440명, 오프라인 서명 참여자는 1040명으로 집계됐다. 이들은 "온라인 서면 응답 기준, 서명자의 약 80%가 책임 당원"이라고 설명했다.이들은 지난 22일 서울 여의도 국회 소통관에서 장 대표를 겨냥해 "지방선거 참패라는 처참한 성적표를 받아 들고도 반성과 쇄신은 없었다"라며 그의 퇴진을 촉구하는 성명을 발표한 바 있다.당시 성명엔 장 대표의 퇴진을 촉구하는 '5대 사유'로 ▲ 음모론 편승과 가짜 선동 정치 ▲ 2030 청년 세대의 정략적 이용 ▲ 신뢰를 저버린 토사구팽 정치 ▲ 건전한 쓴소리 묵살과 협박 정치 ▲ 지방선거 참패 후 안면몰수 행태가 담겼다.선출직 최고위원들을 향해서도 "장동혁 체제에 침묵하는 것은 엄연한 정치적 유죄"라며 "당원과 시민의 준엄한 뜻을 받들어 장동혁 체제를 종식하고 당 정상화의 길에 앞장서달라"라는 내용이 포함됐다.해당 성명을 작성하고 서명 운동을 주도한 박인규 책임 당원은 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "추후 해당 서명을 장 대표와 최고위원들에게 전달할 계획"이라고 밝혔다.장 대표를 향한 거취 압박은 이번이 처음이 아니다. 앞서 우재준·양향자 최고위원은 '지도부 총사퇴'를 주장한 바 있고, 당내 친한동훈계 의원들과 '대안과미래' 소속 의원들을 포함한 의원 다수가 지난 17일 지선 패배를 이유로 장 대표의 사퇴를 요구했다.하지만 장 대표는 하루 전인 지난 29일 자신의 페이스북에 "의총에서 어떤 결정을 하든, 최고위에서 누가 어떤 발언을 하든, 나는 사퇴하지 않는다. 최고위원 중 사퇴할 사람은 이 자리에서 사퇴하시라"라며 사퇴 요구를 뭉갰다.이런 가운데 장 대표는 최근 6·3 지방 선거 기간 중앙당 윤리위원회(위원장 윤민우)에 접수된 친한동훈계 의원 등의 징계안 심의 재개를 암시했고, 이에 따라 윤리위는 오는 7월 6일 전체회의를 열고 징계안을 심의할 계획이다.