일제 강제동원 문제에 헌신...고 이금주 회장 음악극 열린다

큰사진보기 ▲'태평양전쟁희생자 광주유족회' 이금주(1920~2021) 회장. ⓒ 이국언 관련사진보기

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큰사진보기 ▲7월 4일 오후 5시 광주 금남로 전일빌딩에서 열리는 '이금주 음악극' 포스터. ⓒ 일제강제동원시민모임 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲김수연 대표 등 ‘라르브르앙상블’(L'Arbre Ensemble) 회원들과 이국언 일제강제동원시민모임 이사장이 11일 도쿄 미쓰비시중공업 사옥 앞 '금요행동' 시위에 동참해 음악 공연을 펼친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 이들이 들고 있는 현수막에는 "미쓰비시중공업은 피해자에게 사죄하고 문제 해결에 나서라"는 내용이 적혀 있다. 2024. 10. 11 ⓒ 일제강제동원시민모임 관련사진보기

큰사진보기 ▲1994년 3월 14일 관부재판 첫번째 당사자 본인 신문을 위해 플래카드를 앞세우고 법원으로 향하는 원고들. 왼쪽부터 양금덕 할머니, 고 이순덕할머니, 광주유족회 이금주 회장 ⓒ 이국언 관련사진보기

평생을 일제 피해자 인권회복에 바친 이금주(1920~2021) 태평양전쟁희생자 광주유족회 회장의 불꽃같은 삶과 투혼이 음악극으로 펼쳐진다.예술단체 '라르브르앙상블'(단장 김수연)은 오는 7월 4일 오후 5시 광주 금남로 전일빌딩245 다목적강당에서 고 이금주 회장의 삶을 조명하는 인생음악극 '신념의 강자, 일제 피해자의 벗 이금주'를 공연한다.이번 공연은 2026년 광주광역시 문화예술 민간단체 지원사업 선정작으로, '광복, 이어진 빛을 음악으로 품다'를 주제로 한 연작 공연의 첫 번째 무대다.공연단은 애국가와 봉숭아, 엄마야 누나야 등 시민에게 친숙한 음악과 다양한 자료 사진, 그리고 나레이션을 앞세워 이 회장의 일대기를 그려낸다.김수연 단장은 "이금주 회장이 일본을 상대로 노구를 이끌고 고군분투해 왔지만 여전히 많은 시민들에게 낯선 것 같다"며 "이번 공연을 통해 광주·전남이 품어온 아픈 역사와 인간의 존엄, 그리고 이 시대의 책임이 무엇인지 관객들과 함께 생각해 보고자 한다"고 말했다.2011년 광주에서 창단한 전문 예술단체 '라르브르앙상블'은 최근 우리 사회의 아픈 역사와 중심 인물들을 예술적으로 복원하는 작업에 주력해 왔다.도쿄 미쓰비시중공업 본사 앞 거리공연, 음악극 '영웅 안중근', 독도 연주 등을 통해 음악이 기억해야 할 역사와 공동체의 이야기를 무대 위에 올렸다.공연의 주인공인 이금주 회장은 69세에 광주유족회를 결성해 여생을 일제 피해자 인권회복을 위해 보냈다. 이 회장 자신이 일제 강제동원 피해자의 가족이기도 하다.1942년 남편 김도민씨가 일본 해군 군속(군무원) 신분으로 남태평양으로 끌려가 1943년 11월 미군과의 전투에서 사망하면서 신혼의 꿈이 부서진 것.1948년 광주에 정착한 이 회장은 1988년 예순을 훌쩍 넘긴 나이에 태평양전쟁희생자광주유족회를 결성했다.이 회장은 마땅히 하소연할 곳조차 없던 피해자들을 한 명 한 명 규합하면서 인권회복을 위한 여정을 시작했다.피해자들을 찾아다니며 기록을 남긴 이 회장은 1992년 일본 정부를 상대로 도쿄지방재판소에 손해배상청구 소송을 제기한 것을 시작으로 지난한 법정 투쟁에 나섰다.이후 우키시마호 폭침사건 소송(1992), 관부재판(1994), B·C급 포로감시원 소송(1995), 나고야 미쓰비시 근로정신대 소송(1999), 후지코시 근로정신대 소송(2003), 일한회담 문서공개 소송(2006) 등 일본에서만 7건의 소송을 제기하면서 강제동원 피해자 문제를 한일 간 인권 문제로 쟁점화시켰다.하지만 일본에서의 소송은 번번이 쓴맛을 봐야 했다. '일한회담' 문서공개 소송에서 일부 승소한 것을 제외하고, 대부분 패소했다.그러나 성과가 없는 건 아니었다. 잊혀가던 강제동원 문제는 주요 외교 현안으로 부각되게 되었고, 한국 정부는 2004년 '강제동원특별법'을 제정함으로써 인권 회복의 첫발을 내딛었다.또 일본에서 패소했던 미쓰비시 근로정신대 소송이 마침내 2018년 대법원에서 최종 승소함으로써, 이 회장의 포기하지 않은 끈질긴 투쟁은 한일 간 강제동원 문제의 판을 바꾸는 역사적 전환점이 되었다.이러한 여정에는 온 가족의 헌신이 있었다. 이 회장 자신에 이어 아들, 며느리, 나중에는 손녀딸까지 가족 3대가 나서 대일 인권회복 투쟁에 소매를 걷어 부치고 나선 것이다.이 회장은 기록의 달인이기도 했다. 피해자를 만나면서 한 자 한 자 직접 손으로 남긴 피맺힌 한과 사연은 수천 점에 이르며, 현재 (사)일제강제동원시민모임이 보관하고 있다.