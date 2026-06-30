청년 일자리, 이 천금의 기회를 놓치면 안된다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 이재용 삼성전자 회장, 이 대통령, 최태원 SK그룹 회장, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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며칠 전 대구 인근의 한 대형목욕탕에서 있었던 일이다. 건식사우나실에 앉아 땀을 빼고 있는데, 4~5명 정도 되는 한 무리의 청년들이 들어왔다. 그들끼리 이런저런 이야기 중에 이런 대화가 귀에 들어왔다."야! 삼전·하이닉스 호남에 간다는데, 너는 입사시켜 준다면 거기라도 갈 거야??""뭔 소리야? 나는 삼보일배라도 해서 가지!"6월 29일 정부는 청와대에서 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 발표했다. 1500조 원의 막대한 투자를 통해 호남권을 반도체 거점으로 삼고 충청, 영남 등 지방에 대규모 첨단기술 투자를 유치해 지역균형발전을 꾀하고, 글로벌 기술 경쟁 구도 속에서 맞이한 '인공지능 대전환' 시대에 반도체 주도권을 확보하여 우리나라를 '초격차 산업강국'으로 만들겠다는 것이다.그야말로 대한민국 역사에 없었던 대규모 투자를 통해 나라의 미래를 바꿀 획기적인 전환점이 될만한 사건이다. 이런 대역사가 단지 정부의 의지와 기업의 투자로 이루어지지는 않을 것이다. 그야말로 국가와 국민 모두의 총 역량이 결집되어야 할 것이다.그런데 야당이나 일부 언론의 '딴지걸기'는 유치하고 억지스럽기 짝이 없다. 이재명 대통령은 27일 SNS에 "부처 눈에는 부처가 보이고, 돼지 눈에는 돼지만 보인다"라며 "내가 생각하고 행동하는 것처럼 타인도 그럴 것이라고 생각하는 경우가 많다"라고 에둘러 비판한 적이 있다. '돼지의 눈'으로 보면 국가의 미래는 보이지 않고, 지역주의를 이용한 정치적 이익이란 당장의 먹잇감만 보일 것이다.정점식 국민의힘 원내대표는 두 대기업이 같은 입지에 대규모 투자 계획을 발표한 점을 두고 관치 개입에 따른 결정이라고 주장했다. 정부가 기업의 투자에 모든 협조를 다하겠다는 게 관치 개입으로 둔갑하는 순간이다.국민의힘 안철수 의원이 27일 "이재명 대통령이 삼전닉스(삼성전자+SK하이닉스) 호남 반도체를 발표하는 순간, 직권남용 현행범으로 청와대로 고발장이 배송될 것"이라고 날을 세웠다. 또 29일에는 정부가 주도하는 삼성전자·SK하이닉스의 호남 반도체 투자가 "수많은 땅부자를 양산할 것"이라며 "이재명 정부 공직자와 더불어민주당(인사들)의 호남 토지 보유 현황부터 공개해야 한다"고 주장했다. 국회의원의 이런 근거없는 망발이 국회의원의 직권을 남용하는 것 아닌가?경제 전문가라고 하는 유승민 전 의원은 "그냥 광주로 미리 다 정해놓고 수의 계약을 해버린 것"이라며 "(정부가) 지역감정, 지역주의 폭탄을 던진 것"이라고 비판했다. 과연 유승민은 반도체투자를 대구로 정했어도 똑같은 이야기를 할까?한편 의외의 '부처의 눈'도 있다. 홍준표 전 대구시장은 "유독 호남만 별다른 산업 없이 농업중심 도시로 남아있다"라며 "입지조건만 된다면 호남에 반도체 단지가 가는 것을 반대하지 않는다"라며 "전국적인 산업 재배치가 정쟁의 도구로 되는 건 바람직하지 않다"고 강조했다.홍 전 시장의 말을 빌리지 않더라도, 호남이 그동안 다른 지역에 비해 경제적으로 소외되고 발전에서 뒤쳐져 왔다는 것은 부인할 수 없는 공공연한 사실이다. 구미, 포항, 울산, 부산에서 볼 수 있는 거대 산업기반을 찾아볼 수 없고, 따라서 인구도 다른 지역에 비해 비교가 안 될 정도로 적다.삼성이나 SK하이닉스가 정부의 강요로 기업의 생사가 걸린 천문학적 투자를 결정한다는 것은 바보같은 상상이다. 전력이나 용수, 토지 등의 모든 입지조건이 유리하고, 국가균형발전 차원에서 정부가 모든 협력을 하겠다니 그 정도의 투자가 이루어지는 것이다.하지만 이번 국가적 프로젝트의 가장 중요하고 큰 화두는 우리 미래를 이끌어나갈 청년들의 일자리이다. 이 대규모 프로젝트는 우리 청년들에게 엄청나게 좋은 기회가 될 것이다. 집값이 너무 비싸 고통받으면서도 수도권으로 청년들이 몰려드는 것은 좋은 일자리가 지방에 많지 않기 때문이다.충청·영남·호남에 대규모 투자가 이루어져 좋은 일자리가 많이 생긴다면, 굳이 막대한 주거비를 감당해가면서 수도권으로 가서 힘들게 살 필요가 없다. 특히 그동안 경제적으로 낙후되었던 호남은 생기가 돌면서 수도권과 동남권에 집중되었던 경제와 인구를 끌어들여 국토의 균형발전에 큰 기여를 할 것이다.호남도, 영남도, 수도권도 우리나라다. 지역을 가지고 편을 가르고 싸울 땐가? 대한민국의 대전환을 통해, 미래의 청년들에게 좋은 일자리와 주거환경을 줄 수 있는 이 천금의 기회를 놓치면 안된다. 지역주의를 이용하여 정치적 이익을 보려는 일부 정치인과 언론들은 좋은 일자리가 있으면 삼보일배를 해서라도 가겠다는 청년들의 간절한 희망을 명심해야 한다.