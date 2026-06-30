치맥으로 이륙? 대구치맥페스티벌 글로벌 축제로 열린다

큰사진보기 ▲대구 치맥페스티벌 ⓒ 대구시 관련사진보기

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대한민국 대표 여름 축제로 자리잡은 '2026 대구치맥페스티벌'이 오는 7월 1일부터 닷새간 달서구 두류공원 일원에서 글로벌 축제로 막을 올린다.올해 축제는 '치맥26(이륙)'을 슬로건으로 대형 지구본 퍼포먼스와 참여형 콘텐츠, AI(인공지능) 기반 운영 시스템을 도입해 세계인이 함께 즐기는 글로벌 축제로의 도약에 나선다.특히 유명 가수 공연과 체험 콘텐츠를 확대하는 한편 축제 열기를 전통시장과 골목상권으로 연결하기 위한 소비촉진 행사와 대구 수돗물 '청라수' 홍보 프로그램도 함께 마련해 지역경제 활성화 효과를 노린다.1일 오후 두류공원 2.28자유광장에서 열리는 개막식에서는 대형 치맥 지구본 점등식과 건배 퍼포먼스로 축제의 시작을 알리고 360도 원형으로 꾸며진 메인무대에는 FT아일랜드, 엔플라잉, 10CM, 원슈타인·행주, 박명수·카더가든 등이 차례로 무대에 오른다. 메인 축제장 유료 좌석은 예매 시작 11분 만에 전석 매진되며 축제에 대한 높은 관심을 보여줬다.행사장 곳곳에는 공간별 특색을 살린 콘텐츠도 마련된다. 2.28기념탑 주차장은 전문 DJ와 함께하는 '치맥 떼창 클럽'이 운영되고 코오롱 야외음악당에서는 지난해 만족도가 높았던 '치상낙원 EGG'섬과 인디밴드 공연이 이어진다.야외음악당에 마련되는 1000석 규모의 무료 좌석은 티켓링크와 연계한 '무료 우선입장제'를 운영해 사전 예약 관람객에게 우선 입장 혜택을 제공하고 두류공원 로드 일대에 조성되는 'K-치맥 스트리트'에는 치맥 월컴로드를 비롯해 치맥 놀이동산, 플리마켓존 등이 마련된다.또 포토존 연계 스탬프 랠리인 '황금 EGG 어드벤처', 탁구공을 던져 맥주컵에 넣는 치맥퐁 챌린지, 치맥 헤딩 챌린지 등 오감을 만족시킬 체험 프로그램도 운영된다.올해 축제는 글로벌 관광객 편의도 강화해 해외 방문객을 위한 글로벌 라운지를 운영하고 해외 인플루언서와 자매도시 대학생 등 200여 명이 함께 즐기며 글로벌 축제 분위기를 더한다.행사장에서는 AI 기반 축제 운영 플랫폼을 구축해 행사 정보와 위치 기반 지도, 실시간 혼잡도 안내, AI 챗봇 서비스 등을 다국어로 제공하고 카카오맵과 연계한 QR코드 안내 시스템으로 공연 일정과 부스 위치 등 필요한 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 했다.치맥페스티벌과 관련 대구시는 축제 특수가 행사장 안에만 머물지 않도록 '2026년 소비진작 특별 대책주간'도 함께 운영한다.축제 기간 대구를 찾는 관광객들이 전통시장과 골목상권을 함께 방문하도록 유도하는 것이 핵심으로 다양한 소비촉진 이벤트를 통해 소상공인 매출 증대와 지역경제 활성화를 도모하는 것이 핵심이다.우선 배달앱 '대구로'에서는 온누리상품권 가맹점을 대상으로 '스탬프 페이백' 이벤트를 실시한다. 참여 점포에서 1만 원 이상 두 차례 주문하면 5000원 상당의 페이백 쿠폰을 받을 수 있다.외지 관광객에게는 숙박을 인증하면 대구로페이 2만 원을 지급하는 '웰컴페이'를 제공하고 전통시장과 골목상권 안내지도도 함께 배부한다.지역 소상공인 점포에서 2만 원 이상 이용한 뒤 SNS 인증에 참여하면 추첨을 통해 대구로페이 1만 원을 지급하는 '대구 썸머 소비! 인증 챌린지'도 진행한다. 동성로에서는 특별 대책주간 동안 주말마다 별도 상권 호라성화 프로그램과 이벤트를 운영한다.축제 현장에서는 대구 수돗물 '청라수'의 안잔상과 우수성을 알리는 홍보 행사도 열린다. 대구상수도사업본부는 축제 기간 중 '청라수 수돗물 카페 트럭'을 운영해 청라수로 만든 커피와 아이스티 등 음료를 무료로 제공한다.모든 음료는 다회용 컵에 담아 제공하고 고도정수처리 과정을 체험하는 'VR 체험존'과 포토존도 함께 마련해 친환경 축제와 수돗물 안전성 홍보를 동시에 진행할 계획이다.박기환 대구시 경제국장은 "치맥페스티벌은 대구의 독창적인 치맥 문화를 기반으로 관광과 문화, 지역산업이 시너지를 내는 대한민국 대표 여름 축제"라며 "대구가 세계인이 찾는 치맥의 중심도시로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.