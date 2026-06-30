갑작스럽 내란특검-종합특검 공방... 왜?

큰사진보기 ▲권창영 2차 종합특별검사팀 김지미 특검보가 29일 과천 특검사무실에서 수사 관련 사항 등을 브리핑하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

'내란특검은 윤석열에 대한 체포영장 집행 당시 촬영된 1) 공수처 등 수사 관계자들의 현장 바디캠 등 채증 영상 전부 2) 언론사 및 현장 중계 유튜버들의 영상은 물론, 3) 영장 집행에 참여한 다수의 경찰관으로부터 청취한 진술 등을 검토·분석한 뒤 법리에 따라 처분하였습니다.'

특검 사이에 공방이 벌어지는 이례적인 상황이 벌어졌다.발단은 지난 29일 종합특검(특별검사 권창영) 브리핑이었다. 권영빈 특검보는 이 자리에서 윤석열 체포방해 사건과 관련해 앞서 입건된 나경원 국민의힘 국회의원에 이어 같은 당 김기현·권영진·윤상현 의원을 특수공무집행방해 혐의 피의자로 입건했다고 발표했다. 문제는 이 과정에서 내란특검을 언급한 것이다.권 특검보는 "내란특검은 국가수사본부로부터 (윤석열 체포방해 관련) 나경원 등에 대한 고발 사건을 이첩받은 뒤 하나도 수사하지 않고 갖고 있다가..."라고 말했다. 이어 "내란특검에서 하지 않은 걸 왜 종합특검이 하느냐는 의문을 가질 수 있어서 그 부분에 대해 사정을 말씀드리는 것"이라면서 "요지는 내란특검이 수사한 게 하나도 없다는 것"이라고 강조했다.여기에 내란특검이 발끈했다. 30일 오후 짧은 입장을 내고 권 특검보의 발언은 사실과 다르다고 강조했다.내란특검은 이날 보도 참고자료를 발표했는데, 종합특검과 이견을 보이는 사안과 관련된 것이었다. 바로 조성현 대령 입건이다.조성현 대령은 2024년 12·3 내란 당시 수도방위사령부 경비단장으로서 이진우 수도방위사령관으로부터 '국회의원을 끌어내라'는 지시를 받았지만 재검토를 요청하고 이후 서강대교 인근에서 대기 중이던 부대장에게 '서강대교를 넘지 말라'고 지시한 인물이다. 그는 이후 보국훈장 삼일장을 수여받았다.그런데 최근 종합특검이 조성현 대령을 내란중요임무종사 혐의 피의자로 입건한 사실이 알려졌다. 내란 당시 조성현 대령이 이진우 사령관의 국회 출동과 '의원들을 끌어내라' 지시를 휘하 부대에 하달했다는 이유였다.내란특검은 보도 참고자료에서 종합특검의 조성현 대령 입건 근거를 두고 "검찰 특별수사본부 수사 그리고 내란특검 수사 당시 확인되었고, 헌법재판소 윤석열 전 대통령 탄핵심판과 윤석열 전 대통령 내란우두머리 사건 공판 과정에 이르기까지 반복되어 확인된 내용"이라고 설명했다.그러면서 ▲조성현이 이진우의 '국회의원들을 끌어내야 한다'는 지시에 소극적으로 대응하다가 최종적으로 이진우의 위헌·위법적인 지시를 거부하고 휘하 부대에 서강대교를 넘지 말라고 적극적으로 지시함으로써 본인이 야기한 불법 상태를 짧은 시간 내에 스스로 제거한 점 ▲이로 인해 위헌·위법한 비상계엄의 조기 종식에 결정적 기여를 한 것으로 평가 가능한 점 등의 사정을 고려해 불입건(불기소) 처분을 내렸다고 밝혔다.내란특검은 "이와 같은 수사 및 처분 경과와 관련된 사실관계는 검찰 특별수사본부와 내란특별검사 수사 과정에 참여한 군수사기관에 모두 공유되었고, 군의 조성현에 대한 조치도 이와 같은 수사 결과를 전제로 이루어진 것으로 알고 있다"라고 전했다.