부산시장 인수위, 북항야구장·시민협치 등 93개 공약 제안

큰사진보기 ▲전재수 부산시장 당선자 인수위원회인 '다시 뛰는 부산위원회' 차재권 위원장이 30일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 21일간의 논의 결과를 발표하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

"3766건의 정책과 시민 제안 의견을 받아 검토한 결과 284건을 추렸고, 최종적으로 공약 93건을 확정했다. 이밖에 별도 114건의 별도 과제도 발굴했다."

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큰사진보기 ▲전재수 부산시장 당선자 인수위원회인 '다시 뛰는 부산위원회' 차재권 위원장이 30일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 21일간의 논의 결과를 발표하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

전재수 부산시장 당선자 인수위원회인 '다시 뛰는 부산위원회'가 4주 동안의 활동을 마무리하며 최종 성적표를 공개했다. 차재권 인수위원장은 "현장 방문 49회, 대시민 간담회 59회, 공무원들과 협업 회의 149회를 거쳐 이를 확정한 결과"라고 말했다. 인수위는 공식 취임에 앞서 93건에 달하는 공약 추진을 전재수 당선자에게 요청했다.30일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 인수위가 발표한 내용을 보면, '세계로 내일로 다시 뛰는 부산'을 새 구호로 내건 민선 9기 목표는 ▲해양수도 ▲혁신경제도시 ▲균형성장도시 ▲시민행복도시 등 네 가지다. 구체적으로 '동남권투자공사 설립', '동백전 기반 시민해양복지 패스 도입', '부산형 노동안전보건체계 구축', '부울경 30·60분 이동 혁신', '청년 뉴딜 첫 경력제' 등을 공약화했다.선거시기 첫 번째 약속이었던 '민생비상조치 100일'은 1일 결재 사안인 최우선 시정 과제로 제시했다. 인수위는 "소상공인을 위한 1% 저리 대출, 영세화물차주·택배종사자 특별지원, 동백전 수수료 부담 완화, 민생안전망 구축 등을 즉시 착수 가능한 과제로 담았다"라고 설명했다.쟁점이었던 북항돔야구장도 93건의 공약에 포함했다. 인수위가 세운 로드맵은 2027년 추진이다. 9월 말 국민체육진흥공단에서 공모가 시작되면, 이에 맞춰 단계를 밟아야 한다는 의견이다. 인수위 균형발전 분과는 당장 공모 입찰 준비를 시급한 과제로 강조했다.가장 중요한 문제인 예산 항목에서는 39조1061억 원이 필요할 것으로 내다봤다. 국비 9조 838억 원, 시비 5조1102억 원, 민간투자 포함 나머지 24조9121억 원 등이 93건의 공약을 실현하는 데 필요한 재정이다. 인수위는 "특히 민간자본 등은 북항의 사례로 볼 때 복합 개발이 합리적이라고 판단되면 충분한 투자가 들어올 것"이라고 예상했다.이전 국민의힘 단체장이 힘을 실었던 부울경 초광역경제동맹과 행정통합에 대해선 현상 유지에 무게가 실린다. 인수위는 전 당선자가 취임 후 주요 과제 중 하나로 다룰 사안이라면서도 "현재로선 어떻게 해야 한단 계획을 제안한 건 아니"라고 밝혔다. 부울경의 공동대응 차원에서 당장 중단을 결정하지는 않을 거라는 게 인수위의 판단이다.그러나 새로운 부산시의 조직개편 방향을 두고선 변화가 불가피할 전망이다. 인수위의 시정 재정혁신 분과는 "1부시장은 시민생활·서비스 중심, 2부시장은 전략적으로 집중할 경제 파트 등으로 전문화할 것"이라며 "해양 부분은 해수부와 유기적으로 연결될 수 있도록 한 조직 체계로 모아내고, 청년과 시민협치 쪽 분야도 더 확실하게 조직상에 나타날 수 있도록 안을 설계했다"라고 말했다.이전 시정에서 불거졌던 황령산 개발이나 대저대교, 퐁피두 분관 등의 갈등은 공론화 해결에 방점이 찍힌다. 인수위는 2018년 민주당의 지방정부 운영 당시 진행했던 BRT 숙의 과정 등을 예로 들었는데, 이를 총괄할 조직으로 가칭 시민소통위원회 등을 두는 방안을 전 당선자에게 전달했다.21일간의 활동을 끝내고 이날 해산하지만, 인수위는 여기서 그치지 않고 이른바 자문기구 형태로 활동을 계속 이어간다. 차 위원장은 "전 당선자가 공약 이행의 관리를 당부해 같은 이름으로 4년간 존속하게 될 것"이라고 추가 활동을 더 예고했다.이 같은 제언을 받아 안은 전재수 당선자는 1일부터 부산시장에 취임해 활동에 돌입한다. 첫 사업 결재는 발표대로 '민생비상조치 100일'이다. 관련한 대책회의를 열어 이에 서명한 뒤 부산진구 이동·플랫폼 노동자 쉼터인 도담도담과 중구 40계단 골목상권을 방문한다. "불필요한 예산을 쓰지 않겠다"라는 취지에서 식수 행사나 취임식은 아예 생략을 지시했다.