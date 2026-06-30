메가 프로젝트 발표에 환경단체 "전 국토가 개발 폭력 아래 훼손돼"

큰사진보기 ▲환경운동연합은 "나아가 국가가 "반도체 3S 전쟁 승리"를 위한 "전 구성원이 단결하는 총력지원체계"와 같은 전체주의적 언설로 그 자연 자원에 기대어 살아가던 지역 주민들의 삶이 파괴되는 것을 묵인할 때 그것은 명백한 개발 독재"라고 이번 발표를 강하게 비판했다. ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲3대 메가 프로젝트를 두고 기후위기를 포기한 것이라는 질책도 있었다. 30일 기후정의동맹은 "3대 메가 프로젝트에 브레이크를 걸어야 한다"라는 제목의 성명에서 이번 발표를 "사회적 토의와 민주적 검토 없이 나온 일방적인 개발 계획"이자 "기후위기 대응 포기·기후부정의 선언"이라고 규정했다. ⓒ 기후정의동맹 관련사진보기

29일 정부와 삼성·SK가 발표한 반도체, 인공지능(AI) 데이터센터, 피지컬 AI 등에 약 1500조원을 투자하는 내용을 골자로 하는 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'에 환경단체에서는 '개발독재', '기후부정의 선언' 등 비판의 목소리가 나왔다.29일 환경운동연합은 "이재명식 개발 독재, '3대 메가프로젝트'로 대한민국은 도약할 수 없다"라는 제목의 성명을 공개했다.환경운동연합은 "이 개발 계획의 진짜 문제는 어느 지역이 개발로부터 소외되는가에 국한되는 것이 아니다. 오히려 전 국토가 개발의 폭력 아래 놓여 물과 에너지 같은 자연 자원이 착취되고 훼손된다는 것이 더 큰 문제"라며 "나아가 국가가 '반도체 3S 전쟁 승리'를 위한 '전 구성원이 단결하는 총력지원체계'와 같은 전체주의적 언설로 그 자연 자원에 기대어 살아가던 지역 주민들의 삶이 파괴되는 것을 묵인할 때 그것은 명백한 개발 독재"라고 이번 발표를 강하게 비판했다.단체는 "현재 추진 중인 수도권 반도체 산단조차 용수와 에너지 수급 문제가 끊임없이 불거져 나오고 있다. 특히 용인에서 사용할 전력을 위해 호남에서부터 충청을 가로질러 대규모 송전선로를 건설해 전기를 끌어와야 하고, 이미 그 경과 대역 주민들이 생존권 투쟁을 하고 있다"면서 "그런데도 정부가 내놓은 보고서에는 그러한 내용이 전무하다"며 현재 지역 주민들의 반발을 정부가 무시하고 있다고 지적했다.이어 'RE 100(재생에너지 100％ 사용)'을 강조해 온 이재명 정부가 석탄 발전소와 원전이 생산한 전기를 반도체 산단에 공급하는 것을 언급하며 "정부의 한 손으로 하늘을 가리는 식의 땜질은 어떻게든 이 개발의 당위성과 가능성을 설명하려는 무리한 욕망으로부터 나온다"고 꼬집었다.또한 "막대한 에너지와 용수를 끌어다 쓰며 온실가스와 오염물질을 발생시키는 피지컬 AI 산업, AI 데이터 센터까지 국가가 추진하겠다고 선언만 하면 다 그렇게 되는 것인가"라면서 "기존에 화석연료에 의지하던 에너지 시스템을 재생에너지 중심으로 전환하는 것도 이제 겨우 10% 수준인데, 덜컥 대규모 추가 수요만 제시한 셈"이라며 정부가 선언한 재생에너지 100GW 확대 계획으로는 메가프로젝트의 수요를 감당할 수 없다고 평했다.환경운동연합은 "이 무분별한 이윤 추구와 팽창과 성장의 욕망이 만들어내는 그림자를 최소화하기 위한 생태적·민주적 관점 없이, 다시 이러한 방식을 되풀이한다면 이재명 정부는 또 하나의 개발 독재 정부로 기억될 것"이라며 "이재명 정부는 자연과 지역민을 착취하는 팽창의 욕망을 자극하는 개발 계획을 즉각 백지화하고, 용인 반도체 산단으로 이어지는 송전선로 경과 대역 주민들의 사회적 대화 요구에 먼저 응답하라"고 촉구했다.3대 메가 프로젝트를 두고 기후위기를 포기한 것이라는 질책도 있었다. 30일 기후정의동맹은 "3대 메가 프로젝트에 브레이크를 걸어야 한다"라는 제목의 성명에서 이번 발표를 "사회적 토의와 민주적 검토 없이 나온 일방적인 개발 계획"이자 "기후위기 대응 포기·기후부정의 선언"이라고 규정했다.기후정의동맹은 "반도체 산업의 노동과 안전, 전력과 물, 비민주적 추진, 대기업 특혜, 막대한 초과이윤이 문제시되는 상황에서 속도와 규모만 키우는 폭주로 사태가 악화되고 있다"며 ▲메가프로젝트에 필요한 전기·물·토지 등 사회적 자원의 양 ▲막대한 이윤과 투자 앞에서 동원되는 환경과 자원 ▲초과이윤을 누리는 대기업에 대한 노동·환경·사회적 책무 부과 방법 ▲메모리 반도체의 호황 유지 여부 ▲과잉투자 위험성 등을 따져 물었다.이어 "수도권에 대규모 재생에너지를 4년 내 공급할 수 있으리라는 전망에는 큰 의문이 따른다. 1차 재생에너지 기본계획은 수치 목표만 있고, 구체적인 건설 계획과 투자 계획은 불분명하다"라며 "낙관적 전망이 어려운 상황에서 수도권에 대규모 전력을 공급하는 유력한 방법은 석탄발전소 폐쇄를 늦추고, 핵발전소 수명을 연장해 계속 이용하는 것이다. 따라서 3대 메가 프로젝트는 기후위기 대응과 기후정의를 포기하겠다는 선언이기도 하다"고 지적했다.서남권의 반도체 팹(공장) 건설에 대해서도 "호남이 상대적으로 재생에너지가 풍부한 지역이지만, 막대한 전력을 상시적으로 공급하기에는 충분하지 않다", "반도체 클러스터에 필요한 용수 공급은 총량만 제시됐을 뿐 구체 방안이 부재하다"라며 영광의 한빛원전 수명연장과 한정된 수자원을 둘러싸고 농민과 반도체 기업 간의 물 전쟁을 우려했다.이들은 3대 메가 프로젝트가 사회적 자원을 총동원한 경제 성장이라는 장밋빛 전망에만 초점을 맞춰 환경과 사회의 부담을 외면했다면서 "반도체 초호황과 AI 유토피아주의에 기댄 폭주는 기후부정의를 심화시키며 우리 사회를 심연으로 이끌 것"이라며 이재명 정부에 3대 메가 프로잭트 백지화를 주문했다.