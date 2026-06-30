전북 순창군 '청년근로자 종자통장' 대대적 개편... 무엇이 달라졌나

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덧붙이는 글 | 이 기사는 열린순창에도 실립니다.열린순창은 전북 순창군에 있는 지역신문사입니다.

전북 순창군의 대표적인 청년 지원정책인 '청년근로자 종자통장 지원사업'이 2026년을 맞아 대대적인 개편을 단행했다. 순창군 청년근로자 종자통장 지원사업은 본인 납입금 15만 원 적립 시 행정에서 2배 금액인 30만 원을 지원(2년 만기)하는 것으로 적립금 1080만 원과 이자를 수령하는 조건이다.청년근로자 종자통장 신규 선발 인원이 전년 대비 절반으로 급감한 가운데, 이를 두고 행정이 청년 지원 예산을 삭감했다며 비판적인 목소리도 지역 내에 존재하는 상황이다. 부부 합산 소득 적용, 종교인 제외 단서 조항 신설, 동점자 우선순위 변경, 적립 일시 제외사유 변경, 직권해지 규정 추가 등 실제 사업 목적에 맞춘 제도적 보완이 대거 이뤄졌다. 다음 내용은 올해 사업 개편의 핵심 배경과 주요 쟁점을 짚어본 것이다.당초 2026년에도 200명을 선발할 예정이었던 계획과 달리 올해 신규 선발 인원은 100명으로 확정됐다. 이를 두고 일각에서는 청년 지원 축소가 아니냐는 우려가 나왔으나, 순창군은 그간의 초과 선발과 농어촌 기본소득 등에 따른 조치라는 입장이다.순창군 인구정책과 청년정책팀 배란미 팀장은 "2023년 청년근로자 종자통장 지원사업 도입 초기 선발 계획은 200명이었으나 2023년에 335명, 2024년 400명을 선정했다"며 "2025년에는 200명을 선정했는데 이전까지 훨씬 많은 숫자를 지속해서 뽑았기 때문에 올해부터는 조금 줄이는 것도 괜찮겠다고 판단해 (선발 인원을) 줄이게 된 것"이라고 설명했다. 이어 "기본소득 확정도 (선발 인원 감축과) 관련이 있다"며 "2025년에 200명을 선정할 때는 실질적으로 신청자 자체가 확 줄었고, 그러다 보니까 어느 정도는 줄여도 되겠다는 생각이 들어서 이 정도 선에서 줄인 것"이라고 덧붙였다.실제로 2024년 기준으로 1282명(신규 1082명, 기존 200명)이었던 청년근로자 종자통장 신청자 숫자는 2025년에 581명으로 감소했고, 올해에는 신청자 숫자가 288명(남성 155명, 여성 133명)까지 줄어들었다.올해부터는 자격 조건과 심사 기준이 한층 엄격해졌다. 우선 기존 건강보험료 납부자 개별 신청 기준에서 '부부 합산 소득' 기준으로 변경됐다. 과거 부부가 각각 직장ㆍ지역 가입자로서 따로 신청해 가구당 중복 수혜의 불합리함을 개선하고, 더 많은 가구에 혜택이 돌아가도록 '가구당 1인' 원칙을 명확히 한 것.종자통장 수혜 제외 대상자로 '종교인'을 명시한 점도 눈에 띄는 대목이다. 배란미 청년정책팀장은 "종교인들이 소득금액증명 등 공식 서류 없이 종교 단체 직인이 찍힌 재직증명서만 제출할 경우, 실질적인 근로 여부를 우리가 확인할 수 없다"며 "종교인들에 대해서는 근로자로 인정하고 (재직 여부를) 판단할 수 있는 기준이 조금 모호해서 종교인은 일단 (수혜 대상에서) 제외했다"고 말했다.이어 "다만, 근로 계약이라던가 급여 내역서 등을 통해 근로자로 인정되는 경우에는 (신청 대상으로) 인정하는 단서 조항을 넣었다"고 덧붙였다.동점자 발생시 우선순위에서 2순위를 차지했던 '가구원 수가 많은 자'는 4순위로 밀려나고, '연령이 낮은 자'가 2순위로 격상됐다. 청년 지원사업의 혜택이 사회 초년생에게 우선 돌아가야 한다는 군의회의 지적을 수용한 결과다.순창군이 종자통장 지원사업을 처음 시작했을 때는 청년 연령이 39세까지였으나 2024년에 조례를 개정하며 청년 연령을 49세로 확대한 바 있다. 이로 인해 40대 장년층 신청자가 급증하면서 당해 연도 선발자의 상당수를 40대가 차지하는 쏠림 현상이 발생했다. 이에 군은 동점자 발생 시 연령이 낮은 청년을 우선 선발하도록 기준을 바꿨다.배란미 팀장은 "이 정책이 처음 시작될 때는 청년 나이가 39세까지였는데, 2024년도에 순창군 조례에 맞춰 청년 연령을 49세까지 연장하면서 40대 선정자들이 거의 330명이 됐다"며 "우리가 의회에서 예산심의를 받거나 업무 보고할 때, 사회 초년생이 청년 종자통장의 혜택을 받을 수 있어야 한다는 말을 많이 들어왔다"고 전했다.이어 "이런 문제 제기가 계속 있었기 때문에 연령이 낮은 사람을 우선순위에 두게 된 것"이라면서도 "이 부분에 대해서는 점수 차이가 크지 않았다"고 덧붙였다.근로하지 않으면서 행정 지원금만 수령하는 편법을 막기 위해 사후 관리도 강화된다. 기존에는 실직 시 최대 12개월까지 적립을 유예할 수 있었으나, 개정 후에는 '질병ㆍ사고 등으로 인한 실직' 등 부득이한 사유로만 대상을 제한하고, 기간 역시 최대 6개월로 축소했다.아울러 6회 이상 부담금을 미납했을 때 별도의 신청서 없이 군이 자격 조치를 취할 수 있는 '직권 해지' 항목을 신설했다.