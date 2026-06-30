[단독] 검찰, 대장동 초기업자 정재창 불기소... 정영학 측 항고장 제출

큰사진보기 ▲정영학 회계사. 2022-01-10 ⓒ 이희훈 관련사진보기

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"(유동규가) 정진상·김용에게 돈을 전달했다는 건 2013년 당시가 아니라 2022년 검찰 수사에서 처음 들은 이야기다. 검찰 수사 이후 알게 된 것이어서 법정에서 잘못 증언했다. 검사가 한 말을 반복하다 보니, 내가 직접 알게 된 사실처럼 혼동했다. 심리적 압박 속에서 팩트와 다른 증언을 했다."

지난 26일 서울중앙지검이 대장동 초기 민간업자 정재창씨를 특정경제범죄가중처벌법상 공갈 혐의에 대해 증거불충분으로 불기소 처분한 것으로 <오마이뉴스> 취재 결과 확인됐다. 정씨를 고소한 대장동 개발업자 정영학 회계사 측은 중앙지검의 불기소 처분에 반발해 서울고검에 항고장을 제출했다.정 회계사 측은 이번 불기소가 단순히 공갈 사건에 대한 처분이 아니라 2022년 대장동 수사 과정에서 형성된 남욱 진술의 신빙성과 맞닿아 있다고 주장한다. 이로 인해 정재창 사건이 기소될 경우 공갈죄 성립 여부보다 남욱 진술이 어떤 경위로 바뀌었는지가 법정에서 검증될 가능성이 높고, 바로 이 점 때문에 중앙지검이 시간을 끌다 기소를 회피했다는 것이 정 회계사 측 항고의 핵심이다.물론 검찰은 정씨에 대한 불기소결정서에 남욱·김만배 등 사건 핵심관계자의 진술과 통화 내용 등을 종합할 때 정재창씨의 공갈 혐의를 인정할 증거가 부족했다고 설명했다.사건은 2021년 말로 거슬러 올라간다. 정 회계사는 정재창씨를 특정경제범죄가중처벌법상 공갈 혐의로 경기남부경찰청에 고소했다. 이른바 이재명 대통령이 성남시장 시절 연루됐다는 '대장동 사건'이 언론에 터진 직후다.정 회계사 측이 항고장에 적시한 내용에 따르면, 대장동 사업에서 빠진 정재창씨가 사업 과정에서 알게 된 민감한 내용을 공개하겠다고 압박하면서 모두 90억 원 지급을 요구했고, 실제 일부를 지급받았으며 남은 30억 원도 계속 요구했다는 것이다. 한 마디로 공갈을 했다는 내용이다.경기남부경찰청은 약 2년 동안 관계자 조사와 녹취록, 통화내역 등을 분석한 뒤 2023년 6월 정씨에 대해 구속영장을 신청했다. 항고장에 따르면 경찰은 범죄 혐의가 소명되고 죄질이 중하며 도주 우려도 있다고 판단했다.하지만 검찰 수사 단계에서 방향이 달라졌다. 서울중앙지검은 정씨에 대한 영장을 청구하지 않았다.정 회계사 측은 검찰이 보완수사를 이유로 영장 청구를 하지 않았고, 이후 사건을 대장동 본류 수사와 연결해 화천대유 대주주 김만배씨를 공범으로 인지하는 방향으로 사건 구조를 변경했다고 주장한다. 정 회계사 측은 이 과정에서 단순 공갈 사건이 정치적 의미를 갖는 대장동 사건으로 편입됐다고 설명했다.검찰의 불기소결정서에서는 정영학과 정재창의 진술이 정면으로 충돌하는 상황에서 제3자인 남욱 변호사 등 사건관계인의 진술이 불기소의 주요한 이유가 됐다.검찰은 불기소결정서에 남 변호사가 '정씨에게 돈을 지급한 이유가 협박이 아니라 초기 사업자로서의 공로를 인정했기 때문'이라고 진술했다고 적시했다. 김만배씨 역시 법정에서 '(정재창씨의) 협박은 없었고 사업 기여를 인정해 돈을 지급한 것'이라는 취지로 증언했다고 강조했다.검찰은 이러한 진술들을 종합해 금액 역시 정재창 요구가 아니라 당사자들 사이 협의를 통해 결정된 것으로 판단했다.정 회계사 측이 공갈미수라고 주장한 미지급 30억 원도 같은 결론이었다. 검찰은 2021년 4월 27일 통화 내용을 전체적으로 보면 거친 표현은 있지만 형사상 공갈죄에서 요구하는 협박으로 보기 어렵다고 판단했다.결국 지급된 정씨에게 60억 원과 지급되지 않은 30억 원 모두 증거불충분이라는 이유로 불기소 처분했다.정 회계사 측은 남 변호사의 진술이 어떤 과정을 거쳐 바뀌었는지를 살펴야 한다고 주장한다. 항고장에는 남 변호사의 진술이 2021년 검찰 조사, 2022년 수사팀 교체 이후 조사, 최근 법정 증언을 거치며 세 차례 변화했다고 정리됐다.첫 번째는 2021년이다. 당시 남 변호사는 검찰 조사에서 유동규 전 성남도시개발 기획본부장에게 전달된 3억 원의 성격에 대해 "유동규가 개인적으로 빌린 돈을 갚지 못해 곤란한 상황이었고, 이를 해결하기 위해 돈을 요구했다"는 취지로 진술했다. 정재창씨 역시 같은 시기 검찰에 제출한 자수서에서 유 전 본장이 철거업자 등에게 진 채무를 해결하기 위해 돈을 마련해 달라고 요청했다고 적었다. 당시 두 사람의 진술은 큰 틀에서 일치했다. 유동규 개인의 채무 문제라는 것이다.그러나 상황은 2022년 검찰 수사팀이 교체되면서 달라졌다. 남 변호사는 기존 진술을 바꿨다. 유 전 본부장이 대장동 업자들로부터 받은 돈의 최종 목적지가 김용 전 민주연구원 부원장과 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장 등 이재명 당시 성남시장 측근들이었다는 방향으로 진술이 변경됐다. 검찰은 이 진술 등을 토대로 김용·정진상 사건을 기소했고, 당시 공소사실은 이재명 당시 성남시장 측근들에게 정치자금이 전달됐다는 구조를 전제로 했다.정 회계사 측은 이 지점을 문제 삼는다. 2021년에는 사실이라고 평가하지 않았던 진술을 2022년에는 핵심 증거로 채택했다.그리고 다시 최근 재판에서는 남욱이 그 진술 경위를 설명하며 검찰의 공소사실을 반박했음에도, 검찰은 이번 정재창 사건에서는 그 변화 과정을 사실상 외면했다는 것이다.정 회계사 측은 남 변호사의 법정 증언을 중요한 근거로 제시한다. 실제 남 변호사는 지난해 9월 대장동 관련 재판에서 2022년 검찰 조사 당시 일부 진술은 자신의 기억이 아니라 검찰 조사 과정에서 영향을 받은 것이었다는 취지로 증언했다. 특히 '형들'이나 김용·정진상에게 돈이 전달됐다는 부분 역시 원래 자신의 기억이 아니라 수사 과정에서 형성된 진술이라고 설명했다. 남 변호사의 법정증언 중 일부다.종합하면 정 회계사 측 논리는 이렇다. 만약 정재창씨가 기소돼 법정에서 본격적인 공방이 이뤄질 경우, 단순히 공갈죄 성립 여부만 다투는 것이 아니라 남욱 변호사 등 핵심 관계자의 진술이 왜 바뀌었는지, 2022년 검찰 수사 과정에서 어떤 일이 있었는지까지 함께 검증될 수밖에 없다는 것이다. 이러한 이유 때문에 검찰이 기소 대신 불기소를 선택한 것 아니냐는 것이 정 회계사 측의 핵심적인 의문이다.결국 서울고검 항고심에서는 대장동 초기 사업자 정재창씨의 공갈 혐의 성립 여부와 함께 관련자들의 반복된 진술 변경을 어떻게 평가할 것인지, 그 신빙성을 판단하는 기준이 사건마다 일관되게 적용됐는지가 핵심 쟁점으로 떠오를 가능성이 있다.