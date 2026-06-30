삼전닉스 800조 이어 삼성SDS 17조·앰코코리아 1조 투자

삼성전자와 SK하이닉스가 800조 원 규모의 국토 서남권(전남광주) 반도체 투자 계획을 밝힌 데 이어 삼성SDS와 앰코테크놀로지코리아가 30일 18조 원 가량의 투자 계획을 추가로 밝혔다.
삼성SDS는 해남 솔라시도에 17조 원을 들여 국가 AI 데이터센터를 2028년까지 구축하고, 앰코코리아는 광주 사업장에 1조 원 이상을 투자해 인공지능(AI) 반도체 핵심인 첨단 패키징 라인을 확장한다.
전영현 삼성전자 부회장과 이진안 앰코코리아 대표이사는 이날 오후 광주광역시 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 '서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에 참석해 이 같은 내용의 투자 계획을 발표했다.
이날 보고회는 전날 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'의 지역별 후속 행사로 마련됐다.
국가 AI 데이터센터 2028년 가동…엠코코리아 광주 사업장 2단계 확장
이 자리에서 전영현 삼성전자 부회장은 400조 원의 광주 반도체 메모리 팹 2기 구축에 이어 삼성SDS의 해남 솔라시도 투자 계획을 공개했다.
삼성SDS의 투자 규모는 17조 원으로, 해남 솔라시도에 210MW급 국가 AI 데이터센터를 구축한다.
올해 하반기 착공, 2028년 첫 AI 데이터센터 가동 등 구체적인 목표도 밝혔다.
이와 함께 영광 수전해 설비 구축 등 3조 7700억 원 규모의 무탄소 미래 에너지 신기술 투자 확대 계획을 발표했다.
다음 순서로 나선 이진안 앰코코리아 대표이사도 1조 원 이상의 투자 계획을 공개했다.
오는 2035년까지 광주 사업장의 첨단 패키징 라인을 2단계에 걸쳐 확장하기 위해 단계별로 5000억 원을 투자한다.
1단계 라인은 올해 10월 착공해 내년 12월부터 생산에 들어간다.
이 대표이사는 "1000명 이상의 신규 일자리 창출이 이뤄질 것으로 전망된다"고 말했다.
"광주공항 민항 기능 2027년 무안공항에 통합…KTX 역사도 개통"
이날 보고회에서는 광주공항 이전과 호남고속철도 2단계 사업 등 서남권 교통·물류 인프라 구축 계획도 일부 공개됐다.
김윤덕 국토교통부 장관은 "서남권에 하나의 짜임새 있는 교통망을 구축하겠다"며 "2027년이 되면 광주공항의 민항 기능이 무안공항에 통합될 것"이라고 밝혔다.
이어 "무안공항 KTX 역사까지 개통하게 된다면 수도권, 충청권, 서남권 내 거점 간 이동이 빨라질 것"이라며 "서남권에 산업 벨트가 형성될 수 있도록 인프라를 만들어내고 국가교통망, 대중교통, 첨단 물류체계를 패키지로 지원하겠다"고 강조했다.
이재명 대통령 "제가 집행·기획·최종 책임 확실히 지겠다"
이재명 대통령도 이날 보고회에 참석해 서남권 반도체 클러스터 조성 사업을 책임지고 실현하겠다고 약속했다.
이 대통령은 이날 축사를 통해 "이(호남) 지역에도 새로운 희망이 생기면 좋겠다"며 "약속드렸던 것처럼 제가 직접 관할해서, 집행·기획·최종 책임을 확실히 지겠다"고 말했다.
이어 "호남 지역에 동시에 (투자를) 진행하도록 하고, 정부는 재정 지원이든, 인프라 구축이든, 교육 여건, 문화 여건 등 최대로 잘 만들어내겠다"고 강조했다.
그러면서 "정말로 얼마나 빠르게 이 일이 실행될 수 있는지를 직접 보여드리겠다. 정치인들의 정책 쇼나 보여주기가 아니고 진짜라는 것을 보여주고 싶다. 전남광주 특별시민 여러분 축하드린다"고 덧붙였다.
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