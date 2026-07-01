시무룩한 네 살 손자, 할머니가 꺼낸 마법의 한 장

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"에그야, 뻥튀기 줄까?"

큰사진보기 ▲야무지게 오물거리는 손주의 입과 이를 부럽게 바라보는 하얀 눈동자. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"그래, 괜찮아. 천천히 말해봐."

"00이가 문을 닫고 안 열어주겠대."

"둥둥아, 걱정 마! 00이가 문 안 열어주면 어때? 우리 집에는 든든한 할아버지도 있고, 할머니도 있고, 멋진 아빠 엄마도 있는 걸? 게다가 귀여운 동생 에그까지 있잖아! 그리고 우리 집 지키는 무우까지 있는데 뭐가 걱정이야! "

"둥둥아, 지난번에 네가 밭에서 직접 캐온 이 감자 기억나? 그거 할머니가 맛있게 삶아줄까? 포슬포슬한 감자 먹자."

"둥둥아! 우리 뻥튀기 먹을까?"

"할머니, 둥둥이 뻥튀기 다 먹었는데 하나만 더 먹어도 돼요?"

"그럼, 그럼!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

오랜 세월 학교에서 아이들을 가르치며 참 많은 일을 겪었다고 자부했다. 수많은 학생을 달래고 지도했으니 육아 쯤은 그리 어렵지 않으리라 생각했다. 하지만 퇴직 후 마주한 손주 육아는 전혀 다른 차원의 세계였다. 교단에서의 관록은 네 살, 두 살배기 손주들의 느닷없는 떼쓰기 앞에서 보기 좋게 무너져 내리곤 한다. 아이들이 방긋방긋 웃을 때는 세상에 이런 천사가 없다가도, 한 번 고집을 부리기 시작하면 베테랑 교사였던 나조차도 금세 머릿속이 하얘지며 당황하고 만다.특히 식성이 뚜렷한 아이들이라 기분을 맞춰주기가 여간 까다로운 게 아니다. 아빠 식성을 쏙 빼닮아 면 요리라면 자다가도 깨는 첫째 둥둥이와 둘째 에그에게 "할머니가 맛있는 국수 삶아줄까?" 제안해 보기도 하고, 엄마를 닮아 빵을 좋아하는 녀석들에게 "부드러운 식빵 구워줄까?" 하고 달래보지만, 마음이 틀어진 아이들에겐 들리지 않는다. "그럼 우리 기분 전환하러 밖으로 산책 갈까?" 하고 달래봐도 온몸으로 바닥에 주저앉아 싫다고 버티면 그야말로 대책이 없다.특히 아직 말문이 트이지 않아 '엄마'라는 말밖에 못 하는 둘째 에그가 서럽게 울음을 터뜨릴 때는 난감함의 정점을 찍는다. 어디가 아픈 건지, 단순한 심술인지 알 길이 없으니 그저 눈물샘이 마를 때까지 이리저리 안아주고 달래는 것 외엔 뾰족한 수가 없었다. 손주 육아란 매순간 새로운 전략을 짜야 하는 현장이다. 그런데 얼마 전, 이 육아 전쟁의 판도를 뒤흔든 기적이 일어났다. 우연히 던진 한마디 덕분이었다.순간 에그가 눈물 범벅이 된 얼굴로 눈을 동그랗게 뜨고 나를 돌아보았다. 얼른 팬트리에서 커다랗고 둥근 뻥튀기 하나를 꺼내 쥐여주니, 양볼에 눈물을 달고서 배시시 웃는 게 아닌가. 아, 찾았다! 우리 집 육아의 신무기. 이때부터 둘째가 울음을 터뜨리면 나는 일단 마법의 주문처럼 뻥튀기를 내걸기 시작했다. 그리고 이 놀라운 마법은 첫째 둥둥이에게도 그보다 더 강력하게 통했다.오늘 어린이집에서 돌아온 첫째 둥둥이의 기분이 눈에 띄게 좋지 않았다. 평소 같으면 어린이집 차 문이 열리자마자 "할머니!" 하고 외치며 까불 거리고 장난을 쳤을 녀석이, 그날은 눈도 마주치지 않고 시무룩했다. 올라오는 엘리베이터 안에서 조심스레 "우리 둥둥이, 오늘 무슨 일 있었어?" 하고 말을 건넸지만, 둥둥이는 "음... 음..." 하며 여러 번 뜸만 들였다. 작은 입술을 달달 떨며 금방 울음을 터뜨릴 듯한 모습을 보니, 네 살 작은 가슴에 감정이 복받쳤나보다. 아이들의 침묵은 수다보다 무섭다.등을 토닥이며 다독이는 내게 둥둥이는 앞뒤 맥락도 없이 한마디를 서럽게 툭 던졌다.그 짧은 문장 하나에 아이의 속상함이 고스란히 묻어 났다. 어린이집에서 친구와 작은 말다툼이나 역할 놀이 중 의견 충돌이 있었던 모양이다. 그 아이가 장난감 집이든 교실 문이든 문을 닫으며 "너는 안 열어줄 거야!"라고 선언했고, 우리 둥둥이는 그 말 한마디에 고만 기가 죽은 채 하원한 것이었다.속상해 하는 손주의 기를 살려주려 나는 오래된 옛날 작전을 펼치기로 했다.하지만 애석하게도 할머니의 당찬 작전은 네 살 손주에게 전혀 먹히지 않았다. 오히려 눈가에 눈물만 그렁 그렁해질 뿐, 시무룩한 표정은 도무지 풀릴 기미가 없었다. 현관에 들어서서도 신발을 벗을 생각조차 하지 않은 채 그대로 '얼음'이 되어 서 있는 녀석을 보니 마음이 짠했다.아이가 좋아하는 기억을 소환해 물어도, 고개를 외로 꼬며 싫단다. 현관에서 꼼짝달싹을 안 한지 벌써 몇 분째다. 거참, 어른의 시선으로 보면 그 아이 집에 놀러 갈 일도 없고, 그 아이가 우리 집에 찾아올 일도 없는데, 그 문 안 열어주겠다는 말 한마디가 뭐가 그리 슬프고 기분 나쁠 일인지 야속하기만 했다. 하필 오늘은 아이들 엄마, 아빠가 오랜만에 데이트를 하느라 늦게 들어오기로 약속된 날이었다. 가뜩이나 할머니 혼자 두 아이를 돌봐야 하는 날인데, 큰애의 이 우울한 분위기가 밤늦게까지 이어지면 어쩌나 덜컥 걱정이 앞섰다.어떻게 해야 저 단단히 닫힌 마음의 문을 열 수 있을까 고민하던 그때, 마침 열려 있는 팬트리 선반 위, 뻥튀기가 퍼뜩 떠올랐다. 밑져야 본전, 마지막 히든카드를 꺼낸다는 심정으로 말했다.세상에나, 이럴 수가 있나. 말이 떨어지기가 무섭게 눈앞에서 마법 같은 풍경이 펼쳐졌다. 조금 전까지 세상이 무너진 듯한 표정을 짓고 있던 아이의 얼굴에, 언제 그런 슬픈 일이 있었냐는 듯 순식간에 화색이 도는 게 아닌가. 신발을 현관 바닥에 훌렁 벗어 던지더니, 화장실로 뛰어 들어갔다. 그러고는 시키지도 않았는데 스스로 비누로 손을 싹싹 씻고 타다닥 뛰어나오는 것이었다.그 뻥튀기가 도대체 뭐라고, 이토록 아이의 영혼을 위로할 일인가 싶어 고개가 갸우뚱해졌다. 허탈한 웃음이 나오면서도 내심 십년감수했다는 안도감이 밀려왔다. 뻥튀기 한 장이 유치원 친구의 거절로 상처 받았던 네 살 인생의 복잡한 고뇌를 단번에, 아주 깔끔하게 해결해 준 셈이다.기분이 날아갈 듯 좋아진 둥둥이는 평소보다 훨씬 착한 형아가 되었다. "우유에 찍어 먹으면 더 맛있다"는 할머니의 팁을 전수하자 찰떡같이 따르며 고개를 끄덕였다. 그뿐이랴. 늘 티격태격하던 동생 에그가 다가와 침을 흘리며 쳐다보자, 흔쾌히 뻥튀기 절반을 뚝 잘라 나눠주기까지 했다. 장난감도 양보하고 거실엔 이내 평화로운 웃음소리가 가득 찼다.양손에 흰 뻥튀기를 소중하게 쥐고 입 주변에 하얀 가루를 잔뜩 묻힌 채 오물거리던 둥둥이가, 동그란 눈으로 나를 올려다보며 앙증맞은 목소리로 물었다.두 손 가득 다시 뻥튀기를 쥐여주고 돌아서니 팬트리 속 상자가 비었다. 공교롭게도 오늘 아이들을 달래며 남은 뻥튀기를 탈탈 털어 다 먹어버린 것이다. 마음이 급해져 스마트폰을 켜고 서둘러 재주문 버튼을 눌렀다. 처음에 두 박스나 주문해 두었을 때는 '이걸 언제 다 먹나' 싶었는데, 아이들 기분 전환용 치트키로 쓰고, 어른들도 입이 심심할 때 하나둘 집어먹다 보니 어느새 바닥을 드러낸 것이다.다른 과자에 비해 값도 저렴하고 맛도 덜 자극적이다. 이 소박한 간식 하나로 아이들 마음에 기쁨과 행복을 가득 담아줄 수만 있다면 할머니 지갑은 언제든 열릴 준비가 되어 있다. 곳간에 쌀을 쌓아두듯 팬트리에 뻥튀기를 쟁여두어야 마음이 놓일 것 같다.오늘도 우리 집 거실은 바삭하게 부서지는 뻥튀기 소리와 함께 고소한 평화가 흐른다. 복잡한 육아 이론이나 세련된 훈육법은 잠시 접어두어도 좋다. 거칠고 투박하지만 한없이 둥글고 넉넉한 뻥튀기 한 장이야말로, 자라나는 손주들의 마음을 부드럽게 감싸 안아주는 우리 집만의 가장 위대하고 따뜻한 마법이니까.